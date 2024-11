- SMI vorbörslich: +0,52 Prozent auf 11'599,76 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +0,32 Prozent auf 43'408 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -0,11 Prozent auf 18'966 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -0,85 Prozent auf 38'026 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Julius Bär 10 Mte: Kundenvermögen (AuM) 480 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 476 Mrd) Netto-Neugeldzuflüsse 11 Mrd Fr (VJ +10,3 Mrd) Bruttomarge 83 (AWP-Konsens: 85 BP) Adj. Cost/Income-Ratio 71 Prozent (AWP-Konsens: 70,4 Prozent) Vorsteuermarge von 24 Bp (VJ 27 Bp) CET1-Kapitalquote 16,7 Prozent (Ende 2023: 14,6 Prozent) Einstellung von 46 Kundenberatern, insg. 1389 FTEs Neuer CEO Stefan Bollinger tritt Amt am 9. Januar 2025 an Verringerung Private-Debt-Kreditbuchs auf knapp über 0,4 Mrd. Fr 2024: IFRS-Konzerngewinn deutlich über 2023 erwartet vorbörsliche Indikation +1,0 Prozent - Novartis: Mittelfristig weiter operative Kerngewinnmarge von über 40 Prozent erw. Mittelfristiges Umsatzplus neu 6 Prozent p.a. erwartet Starke Dynamik durch Wachstumstreiber und Lancierungen erw. +30 Medikamente in Pipeline sichern Umsatzwachstum nach 2029 erhöht am Investorentag Mittelfristziele setzt sich am Investorentag leicht höhere Umsatzziele (HEADLINE) vorbörsliche Indikation +1,2 Prozent - Zurich: Cash Remittances 2025-27 von kumuliert über 19 Mrd USD erwartet Jährliches Gewinnwachstum je Aktie (EPS) von über 9 Prozent erwartet Wollen Firmenkundengeschäft weiter stärken 2027: Betriebsgewinn Firmenkundengeschäft von über 4,2 Mrd USD Bei Privatkunden/KMU Rückkehr zu langfristiger Profitabilität Wachstum Bruttoprämien Lebensversicherung im Schnitt bei 8 Prozent Wollen fondsgebundenes Geschäft weiter ausbauen Farmers mit mittlerem einstelligem Wachstum bei Bruttoprämien Wollen für Aktionäre weiterhin erheblichen Mehrwert schaffen Streben weiterhin Payout Ratio von rund 75 Prozent an strebt neu Kern-EK-Rendite von mindestens 23 Prozent an (bisher über 20 Prozent) vorbörsliche Indikation +1,2 Prozent - Roche: Swissmedic genehmigt subkutane Verabreichung von Ocrevus - Swiss Re: Moody's bestätigt Rating «Aa3» mit Ausblick «stabil» - Bachem 2024: Wachstum in LW im mittleren bis hohen einstelligen Prozent-Bereich EBITDA-Marge in LW soll im Vergleich zum Vorjahr stabil bleiben 2026: Umsatz von über 1 Mrd Fr. und EBITDA-Marge über 30 Prozent angestrebt vorbörsliche Indikation +1,7 Prozent - Klingelnberg H1: Umsatz 126,9 Mio EUR (VJ 105,4 Mio) EBIT 0,5 Mio EUR (VJ 4,7 Mio) Reinergebnis -1,8 Mio EUR (VJ +1,1 Mio) 2024/25: Ausblick bestätigt leicht mehr Umsatz, EBIT-Marge über 8 Prozent erw. - BLKB: Volksinitiative fordert von der BLKB einen regionalen Fokus - Anleihe: Georg Fischer nimmt in zwei Tranchen 650 Mio Franken auf - Landis+Gyr: Peter Mainz wird neuer CEO - Medacta ernennt neue Leiterin für Investor Relations und ESG - Peach: Kapitalerhöhung vollständig gezeichnet & unterstützt v.Grossaktionären - Xlife kündigt Börsengang der Portfoliogesellschaft Fuse-AI in London an NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - DSM-Firmenich verkauft auch restliche Beteiligung an Robertet PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Curatis: Roland Rutschmann meldet Anteil von 29,979 Prozent - GAM: Solas Capital Management senkt Anteil unter 3 Prozent - Siegfried: Blackrock meldet Anteil von 3,066 Prozent PRESSE DONNERSTAG - Galderma-Aktionäre stossen weiteres Aktienpaket ab (Bloomberg) NSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Julius Bär: Interim Statement 10 Monate - Klingelnberg: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.00 Uhr) - Novartis: Meet Management 2024 (Webcast 09.00 - 18.00 CET) - Zurich Insurance: Investor Day (Webcast 10.00 Uhr, News dazu 06.45 Uhr) - Bachem: Kapitalmarkttag (14.00 - 16.00 Uhr) Freitag: - Komax: Analysten- und Investorentag 2024 (09.00 - 14.00 Uhr) Montag: - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Beschäftigungsbarometer Q3 (Montag) Ausland: - US: Philadelphia Fed Business Outlook November (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche, 14.30 Uhr) Frühindikator Oktober (16.00 Uhr) Wiederverkäufe Häuser Oktober (16.00 Uhr) - ZO: Verbrauchervertrauen November (vorläufig, 16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.12.2024 Übernahmeangebote: - ENR Russia: Valartis bietet 5,60 Fr./Aktie (Nachfrist bis 26.11.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (geplant): - ENR Russia (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Spexis («in Kürze» erwartet) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Spexis Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9308 - USD/CHF: 0,8834 - Conf-Future: -1 BP auf 149,98 Prozent (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,416 Prozent (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -0,02 Prozent auf 11'540 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,05 Prozent auf 1'903 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,01 Prozent auf 15'373 Punkte - Dax (Mittwoch): -0,29 Prozent auf 19'005 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): -1,10 Prozent auf 7'198 Punkte

awp-robot/sw/kw