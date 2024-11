- SMI vorbörslich: +0,09 Prozent auf 11'602,16 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +1,06 Prozent auf 43'870 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,03 Prozent auf 18'972 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +0,68 Prozent auf 38'284 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Komax: verschieben Mittelfristziele um 2 Jahre bis 2030 (bisher 2028) wollen bis 2030 Umsatz von 1,0-1,2 Mrd Fr. + EBIT von 120-160 Mio Fr. Tiefpunkt scheint im ersten Halbjahr 2024 erreicht worden zu sein wollen auch künftig Wachstum von durchschn. 6-9 Prozent pa 2024: Erwarten unverändert leicht positiven EBIT Rechnen mit 20 Prozent tieferem Umsatz als in 2023 Verlagerung von Rotkreuz und Cham an Hauptsitz in Dierikon Reduzieren von Vertriebskanälen - von 80 auf 51 Konsolidierung von Produktionsstandorten in China Aufgabe der Produktion in Japan Schliessung von drei Produktionsstandorten in Deutschland GL-Mitglied Marc Schürmann verlässt Unternehmen per Anfang 2025 vorbörsliche Indikation -4,9 Prozent - Addex Q3: Nettoverlust 1,5 Mio Fr. bestätigt - Flughafen Zürich erwartet keine grösseren Störungen wegen Schnee - SoftwareOne schliesst Aktienrückkaufprogramm über 70 Mio Fr. ab NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: SNB-Tschudin: Stehen im Bereich Repo technologischen Neuerungen offen gegenüber - Ausland: DE: BIP Q3 0,1 Prozent GG Vorquartal (Prognose 0,2) - 2. Schätzung BIP Q3 -0,3 Prozent GG Vorjahr (Prognose -0,2) - 2. Schätzung GB: Detailhandelsumsatz Oktober -0,7 Prozent GG Vormonat (Prognose -0,3) Detailhandelsumsatz Oktober +2,4 Prozent GG Vorjahr (Prognose +3,4) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Accelleron: Blackrock meldet Anteil von 3,018 Prozent - Barry Callebaut: Artisan Partners Funds, Inc. meldet Anteil von 5,045 Prozent - Clariant: UBS Fund Management meldet Anteil von 5,003 Prozent - GAM meldet Eigenanteil von <3 Prozent; Newgame SA/Rock Investment SAS 76,001 Prozent - Kardex: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Polypeptide: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Sunrise Communications: Liberty-Global-Chefs melden 29,139 Prozent - Tecan: Norges Bank meldet Anteil von <3 Prozent; APG Asset Management N.V. <3 Prozent - U-blox: Alantra EQMC Asset Management meldet Anteil von 3,025 Prozent PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Komax: Analysten- und Investorentag 2024 (09.00 - 14.00 Uhr) Montag: - keine Termine Dienstag: - Epic: Update Q3 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Beschäftigungsbarometer Q3 (Montag) Parahotellerie im Q3 (Montag) Ausland: - DE: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe/Dienste 11/24; 1. Veröffentl. (9.30 Uhr) - EU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe/Dienste 11/24; 1. Veröffentl. (10.00 Uhr) - GB: S&P Verarbeitendes Gewerbe/Dienste 11/24; 1. Veröffentl. (10.30 Uhr) - US: S&P Verarbeitendes Gewerbe/Dienste 11/24; 1. Veröffentl. (15.45 Uhr) Uni Michigan Verbrauchervertrauen 11/24; endgültig (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.12.2024 Übernahmeangebote: - ENR Russia: Valartis bietet 5,60 Fr./Aktie (Nachfrist bis 26.11.) Dekotierungen (geplant): - ENR Russia (geplant, nach vollzogener Übernahme durch Valartis) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Spexis («in Kürze» erwartet) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Spexis EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9280 - USD/CHF: 0,8871 - Conf-Future: +43 BP auf 150,41 Prozent (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,405 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,45 Prozent auf 11'592 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,39 Prozent auf 1'910 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,32 Prozent auf 15'423 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,74 Prozent auf 19'146 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -0,23 Prozent auf 7'213 Punkte

awp-robot/sw/kw