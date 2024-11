- SMI vorbörslich: +0,52 Prozent auf 11'777,58 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +0,97 Prozent auf 44'297 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +0,16 Prozent auf 19'004 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +1,30 Prozent auf 38'780 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis kündigt Vielzahl an Studiendaten für Fachkongresse ASH und SABCS an - Roche erhält US-Zulassung für Gallenkrebs-Test - Airesis-Beteiligung Le Coq Sportif ist insolvent hat Sanierungsverfahren für Le Coq Sportif beantragt prüft Auswirkungen auf Ergenisse für FY 2024 und informiert bald - Ina Invest: Pratteln sagt Ja zum Quartierplanung Bredella-Areal West NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Accelleron: Blackrock meldet Anteil von 3,152 Prozent - Bachem: Capital Group meldet Anteil von 6,041 Prozent - Cembra: Blackrock meldet Anteil von 3,224 Prozent - Clariant: UBS Fund Management meldet Anteil von 4,989 Prozent - Siegfried: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Sunrise: Seth Klarman meldet Anteil von 9,757 Prozent PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - keine Termine Dienstag: - Epic: Update Q3 Mittwoch: - Keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Beschäftigungsbarometer Q3 (08:30) Parahotellerie im Q3 (08:30) - UBS-CFA Index (Mittwoch) Ausland: - DE: ifo-Geschäftsklima 11/24 (10:00) - US: CFNA-Index 10/24 (14:30) Dallas Fed Verarbeitende Industrie 11/24 (16:30) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.12.2024 Übernahmeangebote: - ENR Russia: Valartis bietet 5,60 Fr./Aktie (Nachfrist bis 26.11.) Dekotierungen (geplant): - ENR Russia (geplant, nach vollzogener Übernahme durch Valartis) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Spexis («in Kürze» erwartet) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Spexis EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.08 Uhr) - EUR/CHF: 0,9335 - USD/CHF: 0,8906 - Conf-Future: +29 BP auf 150,60 Prozent (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,356 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +1,08 Prozent auf 11'717 Punkte - SLI (Freitag): +1,11 Prozent auf 1'932 Punkte - SPI (Freitag): +1,09 Prozent auf 15'592 Punkte - Dax (Freitag): +0,92 Prozent auf 19'323 Punkte - CAC 40 (Freitag): +0,79 Prozent auf 7'255 Punkte

