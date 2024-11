- SMI vorbörslich: -0,48 Prozent auf 11'623,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,99 Prozent auf 44'737 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,27 Prozent auf 19'055 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -0,87 Prozent auf 38'442 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche erleidet in Lungenkrebs-Studie Forschungsrückschlag Phase III SKYSCRAPER-01-Studie erreicht Ziele nicht Skyscraper-01-Studie untersuchte Kombi Tiragolumab/Tecentriq übernimmt Poseida Therapeutics Poseida Therapeutics entwickelt CAR-T-Zell-Immuntherapien Abschluss der Transaktion für Q1 2025 erwartet Inkl. Wertrecht Gesamtwert der Transaktion bei bis zu 1,5 Mrd USD führt Pharma-Ranking zur Zukunftsfähigkeit von Firmen an Vorbörsliche Indikation -1,3 Prozent - Epic Suisse 9 Mte: Gesamtertrag (Mietertrag etc.) 50,5 Mio Fr. (VJ 50,4 Mio) Portfoliowert 1,59 Mrd. Sfr (Ende 2023: 1,54 Mrd.) - Avolta schliesst Zehnjahresvertrag mit Manaus Airport in Brasilien - Mobilezone gewinnt Fenaco als Kunden - Stadler holt Auftrag für zusätzliche DMU Flirt in Texas NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Salt 9 Mte: Umsatz 838,3 Mio Fr. (+2,4 Prozent) EBITDA 430,0 Mio Fr. (+0,7 Prozent) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Cembra: Blackrock meldet Anteil von 3,151 Prozent - Klingelnberg: Jörg Wolle meldet Anteil von 3,348 Prozent - Landis+Gyr: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Polypeptide: Blackrock meldet Anteil von 3,004 Prozent - Straumann: Blackrock meldet Anteil von 4,698 Prozent PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Keine Termine Mittwoch: - Keine Termine Donnerstag: - Varia US: Q3-Update - Carlo Gavazzi: Ergebnis H1 (definitiv) - GV: Youngtimers: aoGV zu Wahl neue VRs, Kapitalerhöhung etc. WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - UBS-CFA Index (Mittwoch) Ausland: - US: FHFA Hauspreisindex 9/24 (15.00 Uhr) Verkauf neuer Häuser 10/24 (16.00 Uhr) Verbrauchervertrauen 11/24 (16.00 Uhr) Richmond Fed Herstellerindex 11/24 (16.00 Uhr) FOMC Sitzungsprotokoll 6./7.11.24 (20.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.12.2024 Übernahmeangebote: - ENR Russia: Valartis bietet 5,60 Fr./Aktie (Nachfrist bis 26.11.) Dekotierungen (geplant): - ENR Russia (geplant, nach vollzogener Übernahme durch Valartis) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Spexis («in Kürze» erwartet) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Spexis EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.08 Uhr) - EUR/CHF: 0,9298 - USD/CHF: 0,8874 - Conf-Future: +55 BP auf 151,25 Prozent (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,299 Prozent (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): -0,32 Prozent auf 11'679 Punkte - SLI (Montag): -0,09 Prozent auf 1'930 Punkte - SPI (Montag): -0,13 Prozent auf 15'571 Punkte - Dax (Montag): +0,43 Prozent auf 19'405 Punkte - CAC 40 (Montag): +0,61 Prozent auf 7'257 Punkte

awp-robot/sw/