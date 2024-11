- SMI vorbörslich: +0,19 Prozent auf 11'665,69 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): -0,31 Prozent auf 44'722 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -0,59 Prozent auf 19'060 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +0,56 Prozent auf 38'349 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Kühne+Nagel eröffnet neues Distributionszentrum in Bremen - Carlo Gavazzi H1: Umsatz 64,1 Mio Fr. (VJ 97,5 Mio) EBIT 3,3 Mio Fr. (VJ 16,4 Mio) Reinergebnis 1,6 Mio Fr. (VJ 12,3 Mio) Märkte werden auch im zweiten Semester belastet sein Planen zusätzliche Massnahmen, um die Kosten weiter zu senken Yolanta de Cacqueray interimistisch zur CFO ernannt - Galderma veröffentlicht positive Phase-III-Daten zu Olympia 1 vorbörsliche Indikation +2,8 Prozent - SPS erhält Baubewilligung für Umbau Jelmoli-Haus u. «YOND Campus» Weitere Portfoliostraffung, Verkäufe von 275-300 Mio Fr. bis Ende 2024 - Varia US 9 Mte: Mieteinnahmen 82,9 Mio USD (VJ 95,7 Mio) Mieteinnahmen like for like +3,7 Prozent EBITDA 39,4 Mio USD (VJ 32,6 Mio) Reinergebnis -12,5 Mio USD (VJ -91,9 Mio) Nettoergebnis aus Neubewertung -23,6 Mio USD (VJ -120,0 Mio) 2024: Markt scheint sich alles in allem zu verbessern - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - SIX ernennt Bjørn Sibbern zum CEO als Nachfolger von Jos Dijsselhof - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Galderma: Gruppe 'EQT+L'Oréal' meldet Anteil von 64,484 Prozent, Gruppe EQT 54,484 Prozent - Meyer Burger: UBS Fund Management meldet Anteil von <3 Prozent - Polypeptide: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - U-blox: EQMC Europe Development Capital Fund PLC meldet Anteil von 3,03 Prozent PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Youngtimers: aoGV zu Wahl neue VRs, Kapitalerhöhung etc. Freitag: - Dottikon ES: Ergebnis H1 - TX Group: Investors' Call zu TX Ventures Fintech Fund (14.00 Uhr) Montag: - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF Konjunkturbarometer November (Freitag) - Seco: BIP Q3 2024 (Freitag) - BWO: Publikation Hypo-Referenzzinssatz (Montag) - BFS: Detailhandelsumsätze Oktober (Montag) - BFS: Dienstleistungsumsätze September (Montag) - Einkaufsmanager-Index (PMI) November (Montag) Ausland: - EUR: Konsumentenvertrauen 11/24 (11.00 Uhr) - EUR: Wirtschafts- und Industrievertrauen (11.00 Uhr) - DE: Konsumentenpreise 11/24 (14.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.12.2024 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (geplant): - ENR Russia (geplant, nach vollzogener Übernahme durch Valartis) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Spexis («in Kürze» erwartet) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Spexis Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Peach Property (29.11. - 9.12.) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9315 - USD/CHF: 0,8833 - Conf-Future: -17 BP auf 150,88 Prozent (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,329 Prozent (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +0,10 Prozent auf 11'644 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,01 Prozent auf 1'920 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,20 Prozent auf 15'522 Punkte - Dax (Mittwoch): -0,18 Prozent auf 19'262 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): -1,58 Prozent auf 7'143 Punkte

awp-robot/sw/uh