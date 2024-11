STIMMUNG - Zum Wochenschluss zeichnet sich für den Schweizer Aktienmarkt eine zaghafte Eröffnung ab. Auf Wochensicht ist er damit kaum verändert. Sowohl für den November als auch den bisherigen Verlauf im Schlussquartal ist die Bilanz damit allerdings negativ. Von den Vorgaben gehen eher zurückhaltende Impulse aus. - SMI vorbörslich: unver. auf 11'709,70 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): xx Prozent auf xx Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): xx Prozent auf xx Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -0,37 Prozent auf 38'208 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Dottikon H1: Nettoumsatz 157,0 Mio Fr. (VJ 152,6 Mio) Reinergebnis 32,3 Mio Fr. (VJ 37,4 Mio) EBIT 37,3 Mio Fr. (VJ 42,6 Mio) 2024/25: Nettoumsatz über dem Vorjahr erwartet vorbörsliche Indikation -1,6 Prozent - TX Group: Tamedia verspricht offenbar Entlassungsstopp bis September 2026 Ausschüttung von Sonderdividende in Höhe von 230 Mio von SMG 2024-2026 soll min. Dividende von 4,00 Franken ausgeschüttet werden - Cicor: Grossaktionär muss nach Wandlung der Anleihe Übernahmeangebot vorlegen - Youngtimers-Aktionäre stimmen Anträgen aus ausserordentlicher GV zu NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - JP: NOV TOKYO CORE CPI +2.2 Prozent Y/Y; OCT +1.8 Prozent - DE: EINZELHANDELSUMSATZ NOMINAL OKTOBER -1,1 Prozent GG VORMONAT EINZELHANDELSUMSATZ NOMINAL OKTOBER +1,9 Prozent GG VORJAHR EINFUHRPREISE OKTOBER +0,6 Prozent GG VORMONAT (PROGNOSE +0,2) EINFUHRPREISE OKTOBER -0,8 Prozent GG VORJAHR (PROGNOSE -1,2) EINZELHANDELSUMSATZ REAL OKTOBER -1,5 Prozent GG VORMONAT (PROGNOSE -0,5) EINZELHANDELSUMSATZ REAL OKTOBER +3,6 Prozent GG VORJAHR (PROGNOSE +3,3) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Cicor: OEP hält nach Wandlung 41,01 Prozent der Aktien - DocMorris: Barclays Plc meldet Anteil von 5,251 Prozent - Gurit: UBS Fund Management meldet Anteil von 6,037 Prozent - Klingelnberg: Janus Henderson Group plc meldet Anteil von <3 Prozent - Peach Property: Beat Frischknecht meldet 8,895 Prozent; Franciscus Zweegers 18,532 Prozent - Polypeptide: Blackrock meldet Anteil von 3,021 Prozent - Siegfried: Blackrock meldet Anteil von 3,06 Prozent - U-blox: Blackrock meldet Anteil von 3,127 Prozent PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - TX Group: Investors' Call zu TX Ventures Fintech Fund (14.00 Uhr) Montag: - keine Termine Dienstag: - Swiss Life: Investor Day 2024 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Lohnentwicklung 2024 (3. Schätzung) (08.30 Uhr) - KOF Konjunkturbarometer November (09.00 Uhr) - Seco: BIP Q3 2024 (09.00 Uhr) - BWO: Publikation Hypo-Referenzzinssatz (Montag) - BFS: Detailhandelsumsätze Oktober (Montag) - BFS: Dienstleistungsumsätze September (Montag) - Einkaufsmanager-Index (PMI) November (Montag) - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise November 2024 (Dienstag) Ausland: - DE: Arbeitslosenzahlen 11/24 (09.55 Uhr) - ZO: Verbraucherpreise 11/24 (vorläufig) (11.00 Uhr) - US: MNI Chicago PMI 11/24 (15.45 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.12.2024 Übernahmeangebote: - ENR Russia: Valartis bietet 5,60 Fr./Aktie (Nachfrist bis 26.11.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (geplant): - ENR Russia (geplant, nach vollzogener Übernahme durch Valartis) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Spexis («in Kürze» erwartet) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Spexis Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Peach Property (29.11. - 9.12.) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.13 Uhr) - EUR/CHF: 0,9318 - USD/CHF: 0,8806 - Conf-Future: +24 BP auf 151,12 Prozent (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,308 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,57 Prozent auf 11'710 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,57 Prozent auf 1'931 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,51 Prozent auf 15'602 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,85 Prozent auf 19'426 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -0,21 Prozent auf 7'179 Punkte

awp-robot/sw/ra