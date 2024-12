STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt steht am Dienstag im vorbörslichen Geschäft etwas fester. Nach bereits vier Handelstagen mit steigenden Kursen in Folge, könnte sich damit der Ende November eingeleitete zaghafte Aufwärtstrend vorerst noch fortsetzen. - SMI vorbörslich: +0,25 Prozent auf 11'858,46 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): -0,29 Prozent auf 44'782 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,97 Prozent auf 19'404 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +1,91 Prozent auf 39'249 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Swiss Life: Cash-Überweisungen bis 2027 von 3,6 bis 3,8 Mrd Fr angestrebt 2027: Eigenkapitalrenditeziel zwischen 17 und 19 Prozent (zuvor 10-12 Prozent) Steigerung Fee-Ergebnis auf über 1 Mrd Fr. Anhebung Ausschüttungsquote über 75 Prozent ab 2025 SST-Quote-Ziel von 140-190 Prozent plant weiteres Aktienrückkaufprogramm im Umfang von 750 Mio Fr vorbörslich -0,9 Prozent - Kühne+Nagel eröffnet neues Logistikzentrum für Gesundheitsbereich in Ungarn - Partners Group übernimmt Immobilienplattform Empira Group - SGS baut Zusammenarbeit mit Heytea aus - Zurich schliesst Übernahme von AIG-Reiseversicherungsgeschäft ab - Bellevue 2024: Voraussichtlicher Konzerngewinn um 50-55 Prozent tiefer als VJ Verwaltete Kundenvermögen um 18 Prozent gesunken Kein signifikanter Aufschwung im relevanten Markt Gesundheit - Feintool reorganisiert Produktion von Rotoren und Statoren in Europa F&E sowie Automotive-Produktion werden in Vaihingen (DE) gebündelt Standort Sachsenheim wird geschlossen Neuausrichtung führt zu Abbau von 200 Stellen Restrukturierungsaufand wird vornehmlich das Ergebnis 2024 belasten Mittelfristig Einsparungen von jährlich 15 Mio Fr. erwartet - Orell Füssli ernennt Martina Barth zum Mitglied der Konzernleitung NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Migros Zürich setzt Tegut eine Frist bis Ende 2026 - CKW mit beinahe halbiertem Gewinn PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Airesis: Comunus SICAV korrigiert Anteil auf 16,023 Prozent - Asmallworld: Manzoni AG meldet Anteil von 4,636 Prozent - Cicor meldet Eigenanteil von 8,147 Prozent/3,633 Prozent - CPH: UBS Fund Management meldet Anteil von 3 Prozent - Montana Aerospace: The Capital Group Companies, Inc meldet Anteil von 4,997 Prozent - U-blox: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Swiss Life: Investor Day 2024 (13.00 - 17.00 Uhr) Mittwoch: - GV: Barry Callebaut Donnerstag: - Keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise November 2024 (08.30 Uhr) - Seco: Arbeitsmarktdaten November 2024 (Donnerstag) - BFS: Logiernächte Oktober/Sommersaison 2024 (Donnerstag) Ausland: - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.12.2024 Übernahmeangebote: - ENR Russia: Valartis bietet 5,60 Fr./Aktie (Vollzug am 10.12.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (geplant): - ENR Russia (geplant, nach vollzogener Übernahme durch Valartis) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Spexis («in Kürze» erwartet) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Spexis Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Peach Property (29.11. - 9.12.) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.11 Uhr) - EUR/CHF: 0,8879 - USD/CHF: 0,9316 - Conf-Future: +42 BP auf 152,28 Prozent (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,191 Prozent (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,55 Prozent auf 11'829 Punkte - SLI (Montag): +0,47 Prozent auf 1'950 Punkte - SPI (Montag): +0,38 Prozent auf 15'732 Punkte - Dax (Montag): +1,57 Prozent auf 19'934 Punkte - CAC 40 (Montag): +0,80 Prozent auf 7'237 Punkte

awp-robot/sw/ra