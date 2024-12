- SMI vorbörslich: -0,10 Prozent auf 11'822,16 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -0,17 Prozent auf 44'706 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +0,40 Prozent auf 19'481 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +0,07 Prozent auf 39'276 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - UBS-Tochter steht in Paris wegen Druck auf Angestellte vor Gericht - CPH Group: Perlen Packaging erwirbt israel. LOG Pharma LOG Pharma mit Umsatz von 26 Mio Fr. und EBITDA von 2,7 Mio - Flughafen Zürich muss 3,5 Millionen Mehrwertsteuern nachzahlen - Kudelski geht mit PUFsecurity strategische Partnerschaft ein - SGKB verzeichnet Zuwachs an Firmenkunden (Inti Tagblatt) - Ypsomed-CEO erwartet in kommenden Jahren rasant steigende Gewinne (Inti FuW) - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - China's Caixin PMI Services unexpectedly declined in November to 51.5 from 52 - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Accelleron: Blackrock meldet Anteil von 3,208 Prozent - Burkhalter: J Safra Sarasin Investmentfonds meldet Anteil von 3,842 Prozent - Lem: Capital Group meldet Anteil von <3 Prozent - Peach Property meldet Eigenanteil von 0,083 Prozent/67,975 Prozent - Siegfried: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Tecan: Norges Bank meldet Anteil von 3,063 Prozent PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - GV: Barry Callebaut Donnerstag: - Keine Termine Freitag: - ENR Russia: aoGV zu Dekotierung von SIX - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Seco: Arbeitsmarktdaten November 2024 (Donnerstag) - BFS: Logiernächte Oktober/Sommersaison 2024 (Donnerstag) - SNB: Devisenreserven November 2024 (Freitag) Ausland: - DE: HCOB PMI Dienste 11/24 (2. Veröffentlichung) (09.55 Uhr) - ZO: HCOB PMI Dienste 11/24 (2. Veröffentlichung) (10.00 Uhr) - GB: S&P Global PMI Dienste 11/24 (2. Veröffentlichung) (10.30 uhr) - ZO: Erzeugerpreie 10/24 (11.00 Uhr) - US: ADP Beschäftigung 11/24 (14.15 Uhr) S&P Global PMI Dienste 11/24 (2. Veröffentlichung) (15.45 Uhr) Auftragseingang Industrie 10/24 (16.00 Uhr) ISM Services 11/24 (16.00 Uhr) Auftragseingang langlebiger Güter 10/24 (endgültig) (16.00 Uhr) Fed Beige Book (20.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.12.2024 Übernahmeangebote: - ENR Russia: Valartis bietet 5,60 Fr./Aktie (Vollzug am 10.12.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (geplant): - ENR Russia (geplant, nach vollzogener Übernahme durch Valartis) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Spexis («in Kürze» erwartet) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Spexis Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Peach Property (29.11. - 9.12.) - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9323 - USD/CHF: 0,8863 - Conf-Future: -20 BP auf 152,08 Prozent (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,229 Prozent (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,04 Prozent auf 11'834 Punkte - SLI (Dienstag): +0,12 Prozent auf 1'952 Punkte - SPI (Dienstag): +0,04 Prozent auf 15'738 Punkte - Dax (Dienstag): +0,42 Prozent auf 20'017 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +0,28 Prozent auf 7'255 Punkte

awp-robot/sw/uh