- SMI vorbörslich: -0,09 Prozent auf 11'772,94 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +0,69 Prozent auf 45'014 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +1,30 Prozent auf 19'735 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +0,30 Prozent auf 39'396 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche: FDA nimmt ergänzenden Zulassungsantrag für Columvi-Kombination an - Orior 2024: Umsatz knapp über Vorjahr erwartet (alt: +0,5-1,5 Prozent) ber. EBITDA-Marge zwischen 8,0-8,3 Prozent erwartet (alt: 9,0-9,3 Prozent) Dividende soll stabil bei 2,51 Fr. je Aktien bleiben Bereinigungen 37-41 Mio Fr, davon 17-19 Mio EBITDA-wirksam 2025: Stabile organische Umsatzentwicklung (ber. um Einmaleffekte) erw. Verbesserung des EBITDA erwartet Kontinuierliche weitere Verbesserung des EBITDA ab 2026 Suche nach CEO weiter im Gang, gut aufgestellt mit Interimslösung Projekt Convenience Hubs in Oberentfelden wird eingestellt Nebengebäude am Standort Oberentfelden umnutze oder verkaufen Überlegung Schliessung Werk in Olen (per Ende Sept. 2025) - Airesis/Le Coq Sportif: Französische Regierung arbeitet an «Lösung» - Avolta gewinnt weiteren Auftrag am JFK International Airport in New York - Bossard nimmt 200 Millionen Franken bis 2029 auf - Kudelski-Tochter OpenTV reicht Patentverletzungsklage gegen Pinterest ein - R&S nimmt zur Finanzierung der Kyte-Powertech-Akquisition Kredit auf - Zuger KB ernennt Martina Bonati zur Privat- und Firmenkunden-Chefin - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Axpo 2023/24: Gesamtleistung 7,64 Mrd Fr. (VJ 10,45 Mrd) EBIT 1754 Mio Fr. (VJ 4192 Mio) Reingewinn 1509 Mio Fr. (VJ 3389 Mio) Gestiegene Strompreise positiven Einfluss ab kommendem Geschäftsjahr Werden AKW Beznau 1 bis 2033 und Beznau 2 bis 2032 betreiben Werden in Weiterbetrieb Beznau weitere 350 Mio Fr. investieren Thomas Sieber tritt per Anfang 2026 als VRP zurück Nachfolgeprozess wird eingeleitet - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Seco: Arbeitslosenquote November 2,6 Prozent (VM 2,5 Prozent), saisonber. 2,6 Prozent (VM 2,6 Prozent) Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Accelleron: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Leonteq: Rainer-Marc Frey meldet Anteil von 5,567 Prozent - Mobilezone: Blackrock meldet Anteil von 3,018 Prozent; UBS Fund Management 10,032 Prozent - Polypeptide: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Orior: MK zu Ad ho-Mitteilung vom Morgen (10.00 Uhr) - Freitag: - ENR Russia: aoGV zu Dekotierung von SIX (10.00 Uhr) Montag: - keine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Logiernächte Oktober/Sommersaison 2024 (8.30 Uhr) - Seco: Konsumentenstimmungsindex November (Montag) - SNB: Devisenreserven November 2024 (Freitag) Ausland: - EU: Detailhandelsumsatz 10/24 (11.00 Uhr) - US: Handelsbilanz 10/24 (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (14.30 Uhr) SONSTIGES - Bitcoin überwindet erstmals Schwelle von 100'000 US-Dollar - Nächster Eurex-Verfall: 20.12.2024 Übernahmeangebote: - ENR Russia: Valartis bietet 5,60 Fr./Aktie (Vollzug am 10.12.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (geplant): - ENR Russia (geplant, nach vollzogener Übernahme durch Valartis) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Spexis («in Kürze» erwartet) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Spexis Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Peach Property (29.11. - 9.12.) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9307 - USD/CHF: 0,8833 - Conf-Future: +13 BP auf 152,21 Prozent (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,192 Prozent (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -0,43 Prozent auf 11'784 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,10 Prozent auf 1'950 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,22 Prozent auf 15'702 Punkte - Dax (Mittwoch): +1,08 Prozent auf 20'232 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +0,92 Prozent auf 7'303 Punkte

awp-robot/sw/uh