- SMI vorbörslich: -0,12 Prozent auf 11'776,80 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -0,55 Prozent auf 44'766 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -0,18 Prozent auf 19'700 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -0,77 Prozent auf 39'091 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Holcim: Nordamerika-Spin-off wird zusätzlich an SIX kotiert Abspaltung von Nordamerika bis Ende des ersten Halbjahres erwartet Abspaltung benötigt Zustimmung der Aktionäre an GV vom 14.5.2025 100 Prozentige Abspaltung von Nordamerika wird an NYSE kotiert - Novartis sieht Wirksamkeit von Fabhalta bei Blutkrankheit PNH weiter bestätigt - Swiss Life: Aktienrückkauf vom 9. Dez. 2024 bis längstens 29. Mai 2026 - Meyer-Burger sichert sich Brückenfinanzierung über 39.48 Mio USD will Vereinbarung über Desri-Abnahmeregelung bis Ende Monat -CEO: Sehe unsere Überlebens-Chance bei deutlich über 50 Prozent Verhandlungen mit Desri weit fortgeschritten Desri hat grosses Interessean nicht-chinesischen Modulen - Siegfried: Stefan Randl wird Chief Scientific Officer Olesia Silanteva wird Personalchefin Luca Dalla Torre wird Chief Legal and Sustainability Officer meldet Wechsel in der Geschäftsleitung - Stadler erhält Signaltechnik-Grossauftrag in Atlanta Auftrag hat Volumen von 500 Mio USD vorbörsliche Indikation +2,3 Prozent - Baloise-Immobilienfonds Swiss Property steigert Erträge & erhöht Ausschüttung - Interroll ernennt Elisa Ranieri zur neuen Kommunikationschefin - Zug Estates mit Spatenstich für letztes Baufeld auf Suurstoffi-Areal NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Voten für raschen Ausbau der Erneuerbaren wie auch für AKW-Neubau - UBP ernennt Jacot-Descombes zum neuen Group Chief Risk Officer PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Cicor: OEP VIII GP, L.l.c. meldet Anteil von 54,756 Prozent - GAM meldet Eigenanteil von 0,09 Prozent/3,028 Prozent - Mobilezone: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Sika: Norges Bank meldet Anteil von 3,001 Prozent - Tecan: Norges Bank meldet Anteil von 3,249 Prozent - TX Group: Gruppe um Familien Coninx/Ellermann meldet Anteil von 68,615 Prozent PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - ENR Russia: aoGV zu Dekotierung von SIX (10.00 Uhr) Montag: - keine Ankündigung Dienstag: - SHL: aoGV (Wahl Orna Carni in VR) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB: Devisenreserven November 2024 (09.00) - Seco: Konsumentenstimmungsindex November (Montag) - BFS: Konjunkturentwicklung im Q3 (Montag) - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung (Dienstag) Ausland: - FR: Leistungs- und Handelsbilanz 10/24 (08:45) - EU: BIP Q3/24 (3. Veröffentlichung) (11:00) Staatsausgaben Q3/24 (11:00) Haushaltskonsum Q3/24 (11:00) Beschäftigung Q3/24 (endgültig) (11:00) - US: Arbeitsmarktbericht 11/24 (14:30) Uni Michigan Verbrauchervertrauen 12/24 (vorläufig) (16:00) Konsumentenkredite 10/24 (21:00) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.12.2024 Übernahmeangebote: - ENR Russia: Valartis bietet 5,60 Fr./Aktie (Vollzug am 10.12.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (geplant): - ENR Russia (geplant, nach vollzogener Übernahme durch Valartis) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Spexis («in Kürze» erwartet) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Spexis Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Peach Property (29.11. - 9.12.) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.37Uhr) - EUR/CHF: 0,9298 - USD/CHF: 0,8795 - Conf-Future: +6 BP auf 152,27 Prozent (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,222 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,06 Prozent auf 11'791 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,07 Prozent auf 1'949 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,01 Prozent auf 15'702 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,63 Prozent auf 20'359 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +1,04 Prozent auf 7'331 Punkte

awp-robot/sw/tv