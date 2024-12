- SMI vorbörslich: -0,05 Prozent auf 11'775,03 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): -0,28 Prozent auf 44'643 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +0,81 Prozent auf 19'860 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +0,18 Prozent auf 39'161 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis legt positive Langzeitdaten für Scemblix vor - Roche: Wirksamkeit von Lymphkrebsmittel Polivy mit Langfristdaten bestätigt - Baloise schlägt Vincent Vandendael und André Helfenstein zur Wahl in VR vor Robert Schuchna soll als Cevian-Vertreter in VR gewählt werden Christoph Gloor und Hans-Jörg Schmidt-Trenz kandidieren nicht mehr vorbörsliche Indikation gegen den Trend +0,9 Prozent - Cicor: Pflichtangebot von OEP zu 55,17 Fr. pro Aktie - ENR-Russia: Aktionäre stimmen an aoGV für Dekotierung - Molecular Partners präsentiert am Fachkongress Daten zu laufenden Programmen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - SNB: SNB Bills mit Rendite von 0,590 Prozent für 28 Tage und 0,216 Prozent für 336 Tage PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - CN: Nov PPI -2,5 Prozent y/y vs median -2,8 Prozent; Oct -2,9 Prozent: NBS Nov CPI +0,2 Prozent Y/Y vs median +0,4 Prozent; Oct +0,3 Prozent: NBS WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Accelleron: Blackrock meldet Anteil von 3,356 Prozent - AMS Osram: Pzena Investment Management LLC meldet Anteil von <3 Prozent - Inficon: Blackrock meldet Anteil von 3,034 Prozent - Leonteq: Swisscanto meldet Anteil von 3,017 Prozent - Siegfried: Blackrock meldet Anteil von 3,192 Prozent - Sika: Norges Bank meldet Anteil von <3 Prozent - Sunrise: Norges Bank meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE WOCHENENDE/MONTAG - Im CS-PUK-Bericht fällt schärfste Kritik auf Finma (Sonntagsblick) - FCA prüft illegale Whatsapp-Nutzung durch CS-Mitarbeitende (Reuters) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Keine Ankündigung Dienstag: - SHL: aoGV (Wahl Orna Carni in VR) Mittwoch: - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen November 2024 (nachbörslich) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Konjunkturentwicklung im Q3 (08.30 Uhr) - Seco: Konsumentenstimmungsindex November (09.00 Uhr) - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung (Dienstag; Ergebnis am Mittwoch) Ausland: - EU: Sentix-Investorvertrauen 12/24 (10.30 Uhr) - US: Lagerbestände Grosshandel 10/24 (endgültig) (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.12.2024 Übernahmeangebote: - ENR Russia: Valartis bietet 5,60 Fr./Aktie (Vollzug am 10.12.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (geplant): - ENR Russia (geplant, nach vollzogener Übernahme durch Valartis) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Spexis («in Kürze» erwartet) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Spexis Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - Conf-Future: -105 BP auf 151,22 Prozent (Freitag) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9279 - USD/CHF: 0,8795 - Conf-Future: -105 BP auf 151,22 Prozent (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,243 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -0,09 Prozent auf 11'781 Punkte - SLI (Freitag): -0,01 Prozent auf 1'949 Punkte - SPI (Freitag): -0,05 Prozent auf 15'694 Punkte - Dax (Freitag): +0,13 Prozent auf 20'385 Punkte - CAC 40 (Freitag): +1,69 Prozent auf 7'427 Punkte

