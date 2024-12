- SMI vorbörslich: -0,23 Prozent auf 11'734,35 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): -0,54 Prozent auf 44'402 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): -0,62 Prozent auf 19'737 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,53 Prozent auf 39'368 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche lanciert Offerte zur Übernahme von Poseida - SGS schliesst Partnerschaft mit Enseso4Food - Belimo: James Furlong tritt als Head of Americas und GL-Mitglied ab James Furlong bleibt nach Pensionierung per Febr. 2026 Senior Advisor Suche nach Nachfolge läuft - Novavest: VR weist Versuch Kontrollübernahme durch Minderheitsaktionär zurück aoGV am 17. Januar 2025 VR empfiehlt alle Anträge von MV Immoxtra Schweiz Fonds abzulehnen - Peach Property: Kapitalerhöhung abgeschlossen Auslieferung der neuen Aktien und Handelsbeginn am 12.12. Fast alle Bezugsrechte wurden ausgeübt Transaktionsvolumen 113,6 Mio Fr. - Landis+Gyr ernennt Prasanna Venkatesan zum neuen EVP Americas - Santhera erhält positive Empfehlung von brit. NICE für Agamree bei DMD - TX: Swiss Radioworld erweitert Podcast-Netzwerk um Portfolio von Seven.One - V-ZUG ernennt Christoph Kilian zum neuen CEO Peter Spirig verlässt Unternehmen im Q2 2025, Nachfolge per 1.4.2025 Guidance 2024 bestätigt Halten auch an Mittelfristzielen fest NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Procimmo macht Fonds zu Teilvermögen des Procimmo Real Estate SICAV - Pictet-Tochter kauft zusammen mit Partner Logistik-Liegenschaft nahe Frankfurt PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - EFV/SNB: Bund stockt Anleihen 1,5 Prozent/2038 und 0,875 Prozent/2047 auf - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Cicor: LLB Swiss Investment AG meldet Anteil von 4,085 Prozent - Polypeptide: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Tecan: Norges Bank meldet Anteil von <3 Prozent - Valartis: Beat Kähli meldet Anteil von 3,017 Prozent PRESSE DIENSTAG - AllianceBernstein will Schweiz wegen AT1-Anleihen der CS verklagen (FT) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - SHL: aoGV (Wahl Orna Carni in VR) Mittwoch: - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen November 2024 (nachbörslich) Donnerstag: - Lonza: Investor Update (ab 12.45 Uhr, MK 09.00 Uhr) - Helvetia: Capital Markets Day (9.00 bis 12.30 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis (Mittwoch) - SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung (Donnerstag) Ausland: - US: Lohnstückkosten Q3/24; detailliert (14.30 Uhr) Produktivität Q3/24; detailliert (14.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.12.2024 Übernahmeangebote: - Cicor: Pflichtangebot von OEP zu 55,17 Fr. pro Aktie - ENR Russia: Valartis bietet 5,60 Fr./Aktie (Vollzug HEUTE) Dekotierungen (geplant): - ENR Russia (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Spexis («in Kürze» erwartet) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Spexis EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9271 - USD/CHF: 0,8777 - Conf-Future: -21 BP auf 149,85 Prozent (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,234 Prozent (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): -0,16 Prozent auf 11'762 Punkte - SLI (Montag): -0,14 Prozent auf 1'946 Punkte - SPI (Montag): -0,16 Prozent auf 15'669 Punkte - Dax (Montag): -0,19 Prozent auf 20'346 Punkte - CAC 40 (Montag): +2,04 Prozent auf 7'480 Punkte

awp-robot/sw/