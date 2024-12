- SMI vorbörslich: -0,07 Prozent auf 11'634,02 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -0,35 Prozent auf 44'248 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -0,25 Prozent auf 19'687 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +0,01 Prozent auf 39'372 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Holcim: Joint-Venture tätigt Übernahme in Australien vorbörsliche Indikation +0,4 Prozent - Sonova ernennt neuen Chief Financial Officer Elodie Carr-Cingari übernimmt den CFO-Job spätestens im Juli 2025 - Hochdorf vollzieht Verkauf von Swiss Nutrition an AS Equity Partners HOCN AG verbleibt in provisorischer Nachlassstundung - Romande Energie: CEO Christian Petit tritt zurück Neue Impulse nötig für nächste strategische Etappe VRP Guy Mustaki stellt sich nun doch wieder zur Wahl an GV hat Patrick Bertschy zum interimistischen CEO ernannt - Basler Kantonalbank erhält zwei neue Bankräte - DKSH vertreibt Produkte und Lösungen von Grace Specialty Chemical in China - Feintool gewinnt Auftrag für Wasserstoffantriebsprodukt in China - GLKB: Sonja Stirnimann tritt per kommender GV aus dem Verwaltungsrat zurück - Rieter beruft Emmanuelle Gmür zur Personalchefin und Mitglied der GL - Santhera-Partner erhält Zulassung für DMD-Mittel Agamree in China - SHL-Aktionäre wählen Orna Carni an ao GV in den Verwaltungsrat NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Hochdorf: Amir Mechria meldet Anteil von <3 Prozent - Leonteq: Swisscanto meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen November 2024 Donnerstag: - Helvetia: Capital Markets Day - Lonza: Capital Markets Day Freitag: - Swiss Re: Management Dialogue 2024 - Perrot Duval: Ergebnis H1 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung (Donnerstag) - SNB: Direktinvestitionen 2023 (Freitag) Ausland: - US: MBA Hypothekenanträge (13.00 Uhr) Verbraucherpreise 11/24 (14.30 Uhr) Stundenlöhne 11/24 (14.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.12.2024 Übernahmeangebote: - Cicor: Pflichtangebot von OEP zu 55,17 Fr. pro Aktie Dekotierungen (geplant): - ENR Russia (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Spexis («in Kürze» erwartet) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Spexis EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9294 - USD/CHF: 0,8839 - Conf-Future: -12 BP auf 149,92 Prozent (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,257 Prozent (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -1,01 Prozent auf 11'642 Punkte - SLI (Dienstag): -0,88 Prozent auf 1'929 Punkte - SPI (Dienstag): -0,86 Prozent auf 15'535 Punkte - Dax (Dienstag): -0,08 Prozent auf 20'329 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -0,43 Prozent auf 7'395 Punkte

awp-robot/sw/