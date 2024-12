- SMI vorbörslich: -0,07 Prozent auf 11'673,99 Punkte (08.01 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): -0,22 Prozent auf 44'149 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +1,77 Prozent auf 20'035 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +1,21 Prozent auf 39'849 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Lonza 2024: Flache Umsatzentwicklung und Marge im hohen 20er-Prozentbereich 2025: Umsatzwachstum in LW nähert sich 20 Prozent an CORE EBITDA-Marge von nahezu 30 Prozent erwartet Neues Werk Vacaville steuert etwa halbe Milliarde zum Umsatz bei Mfr durchschnittliches Umsatzwachstum im niedrigen 10-er-Bereich CORE EBITDA-Wachstum über dem Umsatzwachstum erwartet Neues Wachstumsmodell entspricht bisheriger mfr. Guidance für 2028 Geschäftsbereich Capsules & Health soll aufgegeben werden CDMO-Geschäft wird in drei neue Geschäftsplattformen strukturiert Nächste Schritte für CHI-Geschäft werden 2025 festgelegt bestätigt Dividendenpolitik - Ausschüttungsquote zwischen 35-45 Prozent CFO: Bolt-On-Akquisitionen sollen an Gewicht gewinnen Unsere Guidance schliesst potentielle Übernahmen aus Stehen nicht unter Zeitdruck bezüglich Trennung von CHI CDMO-Geschäft läuft aktuell stark und gleicht CHI aus Neues Aufstellung der Firma sollte im Q2 2025 abgeschlossen sein vorbörsliche Indikation +1,3 Prozent - Schindler: Veränderungen in der Konzernleitung und im Verwaltungsrat Paolo Compagna, Chief Operating Officer, wird per April 2025 CEO CEO und VR-Präsident Silvio Napoli wird Compagna unterstützen Silvio Napoli stellt sich an kommender GV nicht zur Wiederwahl - Siemens holt Ex-Nestlé-Chef Mark Schneider in den Aufsichtsrat - Asmallworld: CEO Jan Luescher tritt per Ende April 2025 zurück Verwaltungsrat hat Suche nach einem CEO-Nachfolger begonnen - Ina Invest meldet fortgeschrittene Fusionsgespräche mit Cham Group Antrag auf Fusion mit Cham Group an GV 2025 (31.3.) Ina-Aktionäre dürften 34 Prozent an fusionierter Gesellschaft halten Aktien der fusioniertne Gesellschaft sollen an SIX bleiben Stefan Mächler soll VRP werden, Thomas Aebischer CEO Leicht positive Wertveränderung Immobilienportfolio per Ende 2024 Cham rechnet mit signifikanter positiver Wertveränderung Einmalige Zahlung an Implenia in Höhe von 31 Mio Fr. Grund für Implenia-Zahlung ist Auflösung Outsourcing-Vertrag Implenia begrüsst Fortschritte bei Fusion von Ina Invest und Cham Group bestätigt finanziellen Ziele für das Geschäftsjahr 2024 würde rund 14 Prozent an fusionierter Gesellschaft halten, weiter VR-Sitz Zahlung von Ina wird 2024 ergebniswirksam - Cosmo ernennt Dominika Spilarova zum Chief Strategy Officer neu geschaffene Position unterstreicht Fokus auf Wachstum/Innovation - Flughafen Zürich: Passagierzahl November 2,19 Mio (+7,3 Prozent gg VJ) Passagieraufkommen November bei 98,4 Prozent des 2019er-Levels Kommerzumsatz November 45,8 Mio Fr. (0,6 Prozent gg VJ) - GKB übernimmt restliche 30 Prozent der BZ Bank Letzter Schritt der Nachfolgeplanung BZ Bank von Martn Ebner vollzogen - Helvetia stellt neue Strategie an Kapitalmarkttag vor 2024: Underlying Earnings von rund 520 Mio Fr. 2027: Ziel für Eigenkapitalrendite 13-16 Prozent (bisher RoE: 11-14 Prozent) Jährliche Wachstumsrate des bereinigten Gewinns/Aktie 9-11 Prozent Verbesserung Combined Ratio um rund 2 Prozent angestrebt Dividende je Aktie jeweils mindestens auf Höhe des Vorjahres Combined Ratio soll sich Wert von 92 Prozent annähern 25-27: Ziel Dividenden kumuliert über 1,2 Mrd Fr. (2021-2025: 1,65) Internationales Specialty Lines-Geschäft als zweiter Schwerpunkt Verbesserung operative Effizienz von über 200 Mio Fr. bis Ende 2027 Integration von Caser und Helvetia Seguros in Spanien Neue Segmentsberichterstattung - Spanien wird separat ausgewiesen vorbörsliche Indikation +0,9 Prozent - Finma schliesst Verfahren gegen Leonteq ab Leonteq vertiess in schwerer Weise gegen Risikomanagement-Pflichten Gewinneinziehung in der Höhe von 9,3 Millionen Franken Prüfbeauftragte zur Kontrolle der Massnahmen Leonteq erwartet für 2024 Gewinn vor Steuern im einstelligen Millionenbereich Kommissions-/DL-Ertrag in elf Monaten 2024 ca. 199 Mio Fr. (+1 Prozent) vorbörsliche Indikation -7,0 Prozent - Accelleron-CEO: Baden soll wichtigster Standort bleiben (NZZ) - Cicor-Verwaltungsrat empfiehlt Nicht-Annahme der OEP-Pflichtofferte - DKSH erhält Auftrag von MSD in Thailand NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Cicor: Mehrere Beteiligungsveränderungen - Ina Invest: Ina-Aktionäre dürften 34 Prozent an fusionierter Gesellschaft halten - Inficon: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Mobilezone: Blackrock meldet Anteil von 3,096 Prozent - R&S: LLB Swiss Investment AG meldet Anteil von <3 Prozent - Zehnder: Swisscanto meldet Anteil von 3,083 Prozent PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Lonza: Investor Update (ab 12.45 Uhr, MK 09.00 Uhr) - Helvetia: Capital Markets Day (09.00 bis 12.30 Uhr) Freitag: - Swiss Re: Management Dialogue 2024 (Webcast 11.00 - 13.30 Uhr CET) - Perrot Duval: Ergebnis H1 (nachbörslich) Montag: - Keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung (09.30 Uhr, MK 10.00 Uhr) Direktinvestitionen 2023 (Freitag) - BFS: Produzenten- und Importpreisindex November 2024 (Montag) BFS: Erste Schätzung Logiernächte November 2024 (Montag) Ausland: - ZO: EZB Zinsentscheid (Entscheid 14.15 Uhr, MK 14.45 Uhr) - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche; 14.30 Uhr) Produzentenpreise 11/24 (14.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.12.2024 Übernahmeangebote: - Cicor: Pflichtangebot von OEP zu 55,17 Fr. pro Aktie Dekotierungen (geplant): - ENR Russia (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Spexis («in Kürze» erwartet) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Spexis EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9287 - USD/CHF: 0,8824 - Conf-Future: +1 BP auf 149,86 Prozent (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,286 Prozent (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +0,34 Prozent auf 11'682 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,41 Prozent auf 1'937 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,38 Prozent auf 15'594 Punkte - Dax (Mittwoch): +0,34 Prozent auf 20'399 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): -0,76 Prozent auf 7'423 Punkte

awp-robot/sw/