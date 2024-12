STIMMUNG - Die Schweizer Aktienbörse wird zum Wochenschluss eine Spur schwächer erwartet. Negative Vorgaben aus den USA, die sich auch in Fernost in fallenden Kursen auswirkten, dürften die Anleger vorsichtig stimmen. Zudem würden sich die Marktteilnehmer nach den Zinssenkungen von SNB und EZB am Vortag nun allmählich auf die Zinssitzung der US-Notenbank am kommenden Mittwoch vorpositionieren und eher einen Gang nach unten schalten, heisst es weiter. - SMI vorbörslich: -0,06 Prozent auf 11'708,73 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -0,53 Prozent auf 43'914 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -0,66 Prozent auf 19'903 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -0,95 Prozent auf 39'470 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche erhält EU-Zulassung für Vabysmo-Spritze für drei Netzhauterkrankungen erhält CE-Kennzeichen für neue molekulare Cobas 6800/8800 Systeme - Swiss Re 2025: Gewinn von 4,4 Mrd USD angestrebt P&C Re strebt Combined Ratio von «unter 85 Prozent» an L&H Re strebt Gewinn von 1,6 Mrd USD an Corporate Solutions strebt Combined Ratio «unter 91 Prozent» an In 3 Jahren jährliches Dividendenwachstum je Aktie 7 Prozent oder mehr Bis 2027 Senkung der Betriebsaufwendungen um rund 300 Mio USD Streben mehrjährige Eigenkapitalrendite von mehr als 14 Prozent an CEO: Weiterhin hohes Preisniveau in der P&C Re erwartet Erwarten erheblich positiven Beitrag aus den Kapitalanlagen vorbörsliche Indikation +0,9 Prozent - Mobilezone senkt Ergebnis-Prognose für 2024 - Umsatz 960-990 Mio Fr. - bereinigtes EBIT 52-57 Mio - Negative Einmaleffekte belasten EBIT mit 6 Mio Fr. - Ergebnisse in H2 vor allem in Deutschland unter den Erwartungen Dividende von 0,90 Fr. pro Namenaktie bestätigt 2025: EBIT-Zielmarge von 8 Prozent wird sistiert Aktienrückkaufprogramm wird analog dem Jahr 2024 ausgesetzt - Galderma kommt EU-Zulassung für Hoffnungsträger Nemolizumab etwas näher vorbörsliche Indikation +1,9 Prozent - Newron schliesst Lizenzdeal für Schizophrenie-Kandidaten Evenamide ab - Lizenzpartner EA Pharma zahlt maximal 117 Mio Euro voraus - Beginn der Phase-III-Studie zu Evenamide im H1 2025 erwartet - Verfolgen weiterhin Entwicklungsmöglichkeiten in anderen Regionen - Abschlagszahlung von 44 Mio EUR dürfte Jahresabschluss beeinflussen - SoftwareOne in fortgeschrittenen Gesprächen über Kauf von Crayon Group vorbörsliche Indikation -2,6 Prozent - Aevis Victoria: Swiss Medical Network übernimmt Spital Zofingen - Burkhalter übernimmt 117 Angestellte von Betrieb im Kanton Freiburg - Komax schlägt Andreas Häberli zur Wahl als Verwaltungsratspräsident vor - Stadler und Caltrain erweitern Partnerschaft - Walliser KB nimmt Veränderungen in Generaldirektion vor NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - JP: BOJ DEC TANKAN LARGE MFG INDEX +14; SEPT 13; MEDIAN +12 - GB: INDUSTRIEPRODUKTION OKTOBER -0,6 Prozent GG VORMONAT (PROGNOSE 0,3) INDUSTRIEPRODUKTION OKTOBER -0,7 Prozent GG VORJAHR (PROGNOSE 0,2) - DE: IMPORTE OKTOBER -0,1 Prozent GG VORMONAT (PROGNOSE -1,0) EXPORTE OKTOBER -2,8 Prozent GG VORMONAT (PROGNOSE -2,6) HANDELSBILANZSALDO OKTOBER 13,4 MRD EURO (PROGNOSE 15,7) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Idorsia: Gruppe Kyma Capital Limited meldet Anteil von 3,933 Prozent - Inficon: Blackrock meldet Anteil von 3,177 Prozent - Kuros: Chris Fair meldet Anteil von <3 Prozent - Landis+Gyr: Blackrock meldet Anteil von 3,107 Prozent - R&S: Michael Pieper meldet Anteil von 9,488 Prozent PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Swiss Re: Management Dialogue 2024 (Webcast 11.00 - 13.30 Uhr CET) - Perrot Duval: Ergebnis H1 (nachbörslich) Montag: - Keine Termine Dienstag: - Keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB: Direktinvestitionen 2023 (09.00 Uhr) - BFS: Produzenten- und Importpreisindex November 2024 (Montag) BFS: Erste Schätzung Logiernächte November 2024 (Montag) - KOF: Consensus Forecast (Montag) Konjunkturprognose Winter (Dienstag) - Seco: Konjunkturprognosen vom Winter (Dienstag) Ausland: - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.12.2024 Übernahmeangebote: - Cicor: Pflichtangebot von OEP zu 55,17 Fr. (6.1. - 31.1.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (geplant): - ENR Russia (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Spexis («in Kürze» erwartet) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Spexis Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.17 Uhr) - EUR/CHF: 0,9343 - USD/CHF: 0,8934 - Conf-Future: +19 BP auf 150,05 Prozent (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,284 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,29 Prozent auf 11'716 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,31 Prozent auf 1'943 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,14 Prozent auf 15'616 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,13 Prozent auf 20'426 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +0,35 Prozent auf 7'421 Punkte

