- SMI vorbörslich: +0,06 Prozent auf 11'701,90 Punkte (08.05 Uhr) - Dow Jones (Freitag): -0,20 Prozent auf 43'828 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +0,12 Prozent auf 19'927 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -0,03 Prozent auf 39'457 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Holcim beendet Aktienrückkaufprogramm über 1 Milliarde Franken - Kühne+Nagel übernimmt Betrieb des Schaeffler-Logistikzentrums in Thailand - Roche erhält Schweiz-Zulassung für Vabysmo-Spritze für 3 Netzhauterkrankungen - SGS übernimmt Zertifizierungsspezialisten CertX mit 10 Mitarbeitenden - Baloise ernennt Andrea Kleiner zur Leiterin Unternehmenskunden Schweiz - Basilea: Vereinbarung mit Innoviva Specialty Therapeutics für Zevtera in USA Abschlagszahlung in Höhe von 4 Mio. US-Dollar Lizenzgebühren auf Umsätze im hohen 10er- bis mittl. 20-Prozentber. umsatzabhängige Meilensteinzahlungen insgesamt bis zu 223 Mio. USD vorbörsliche Indikation +11,9 Prozent - Galderma erhält US-Zulassung für Nemluvio zur Behandlung atopischer Dermatitis vorbörsliche Indikation +3,4 Prozent (auch Upgrade durch UBS) - Gurit: VR Bettina Gerharz-Kalte tritt nicht zur Wiederwahl an schlägt Libo Zhang als neues Mitglied des Verwaltungsrats vor - Kudelski mutmasslich von Millionenbetrug betroffen - Perrot Duval H1: Reinergebnis -1,34 Mio Fr. (VJ -1,48 Mio) Umsatz 6,6 Mio Franken (VJ 8,5 Mio) 2024/25: Umsatzrückgang von rund 18 Prozent auf 15,0 Mio. Fr. erw. - Polypeptide startet Produktion in neuer Fabrik in Braine-l'Alleud/BE - Relief beantragt Aussetzung der Berichtspflichten bei der SEC sieht Wirksamkeit von PKU Golike durch Daten untermauert - Romande Energie geht nicht gegen Entscheid zu schwimmendem Solarpark vor - Xlife Sciences kündigt geplanten Börsengang der VERAXA Biotech AG - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - CHINA NOV RETAIL SALES +3.0 Prozent Y/Y VS MEDIAN +5.0 Prozent Y/Y CHINA NOV UNEMPLOYMENT RATE +5.0 Prozent VS OCT +5.0 Prozent CHINA NOV INDUSTRIAL OUTPUT +5.4 Prozent Y/Y VS MEDIAN +5.5 Prozent Y/Y WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Ascom: UBS Fund Management meldet Anteil von 14,924 Prozent - Inficon: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Intershop: Blackrock meldet Anteil von 3,008 Prozent - Kardex: Blackrock meldet Anteil von 3,246 Prozent - Leonteq: Rainer-Marc Frey meldet Anteil von 6,2 Prozent - Mobilezone: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Peach Property: Mehrere Beteiligungsveränderungen - Polypeptide: Blackrock meldet Anteil von 3,11 Prozent - PSP Swiss Property: UBS Fund Management meldet Anteil von 15,264 Prozent - Swatch: Brandes Investment Partners, L.P. meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Keine Termine Dienstag: - Keine Termine Mittwoch: - Lastminute: aoGV zu Personalien (10.00 Uhr) - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Produzenten- und Importpreisindex November 2024 (08.30 Uhr) BFS: Erste Schätzung Logiernächte November 2024 (08.30 Uhr) - KOF: Konjunkturprognose Winter (Dienstag) - Seco: Konjunkturprognosen vom Winter (Dienstag) Ausland: - FR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/24 (1. Veröff., 09.15h) - DE: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/24 (1. Veröff., 09.30h) - EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/24 (1. Veröff., 10.00h) - GB: S&P Global PMI Verarb. Gewerbe und Dienste 12/24 (1. Veröff., 10.30h) - EUR: Arbeitskosten Q3/24 (11.00h) - US: Empire State Index 12/24 (14.30h) S&P Global PMI Verarb. Gewerbe und Dienste 12/24 (1. Veröff., 15.45h) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.12.2024 Übernahmeangebote: - Cicor: Pflichtangebot von OEP zu 55,17 Fr. (6.1. - 31.1.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (geplant): - ENR Russia (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Spexis («in Kürze» erwartet) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Spexis Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9368 - USD/CHF: 0,8909 - Conf-Future: -15 BP auf 149,90 Prozent (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,298 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -0,18 Prozent auf 11'694 Punkte - SLI (Freitag): -0,22 Prozent auf 1'938 Punkte - SPI (Freitag): -0,22 Prozent auf 15'582 Punkte - Dax (Freitag): -0,10 Prozent auf 20'406 Punkte - CAC 40 (Freitag): -0,19 Prozent auf 7'410 Punkte

awp-robot/sw/