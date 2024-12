- SMI vorbörslich: -0,11 Prozent auf 11'688,81 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): -0,25 Prozent auf 43'717 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +1,24 Prozent auf 20'174 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -0,24 Prozent auf 39'365 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Nestlé Waters droht Einstellung der Produktion von Perrier in Frankreich - Sandoz arbeitet Vergangenheit auf - Weitere US-Generika-Klagen beigelegt Vergleichsvereinbarung mit Endzahler-Gruppe über 275 Mio USD Rückstellung von 265 Mio zur Deckung weiterer mögl. Vergleiche Anlegenheit ohne Folgen auf 2024er- und Mittelfrist-Guidance Vorbörsliche Indikation gegen Trend +0,3 Prozent - Plazza 2024: Betriebsergebnis am oberen Rand der erwarteten Bandbreite Zweites Halbjahr mit wesentlichem Neubewertungserfolg - GKB ernennt Cornelia Rothenbühler zur Leiterin Region Arosa - Kudelski: Mutmasslicher Betrug ohne Auswirkungen auf laufendes Geschäftsjahr NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - EFG: Gruppe um EFG Bank/BTGP-BSI etc. meldet Anteil 66,634 Prozent/2,367 Prozent - Ems-Chemie: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,04 Prozent - Helvetia: UBS Fund Management meldet Anteil von 5,065 Prozent - Intershop: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Partners Group: UBS Fund Management meldet Anteil von 5,007 Prozent - R&S: Gp CGS/Aeschlimann/Jauslin mit Anteil 14,531 Prozent; 8 Mitglieder/R&S 4,639 Prozent - Swissquote: UBS Fund Management meldet Anteil von 5,087 Prozent - Tecan: Norges Bank meldet Anteil von 3,181 Prozent PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Keine Termine Mittwoch: - Lastminute: aoGV zu Personalien (10.00 Uhr) Donnerstag: - Keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF: Konjunkturprognose Winter (09.00 Uhr) - Seco: Konjunkturprognosen vom Winter (09.00 Uhr) - BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte November 2024 (Donnerstag) - BFS: Baupreisindex im Oktober (Donnerstag) Ausland: - DE: Ifo-Geschäftsklima 12/24 (10.00 Uhr) ZEW-Index 12/24 (11.00 Uhr) - IT: Handelsbilanz 10/24 (10.00 Uhr) - ZO: Handelsbilanz 10/24 (11.00 Uhr) - US: Einzelhandelsumsatz 11/24 (14.30 Uhr) Industrieproduktion/Kapazitätsauslastung11/24 (15.15 Uhr) Lagerbestände 10/24 (16.00 Uhr) NAHB Wohnungsmarkt-Index 12/24 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.12.2024 Übernahmeangebote: - Cicor: Pflichtangebot von OEP zu 55,17 Fr. (6.1. - 31.1.) Dekotierungen (geplant): - ENR Russia (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Spexis («in Kürze» erwartet) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Spexis EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9405 - USD/CHF: 0,8956 - Conf-Future: +46 BP auf 150,36 Prozent (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,242 Prozent (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,06 Prozent auf 11'702 Punkte - SLI (Montag): +0,01 Prozent auf 1'938 Punkte - SPI (Montag): -0,01 Prozent auf 15'580 Punkte - Dax (Montag): -0,45 Prozent auf 20'314 Punkte - CAC 40 (Montag): -0,86 Prozent auf 7'357 Punkte

awp-robot/sw/