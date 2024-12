- SMI vorbörslich: -0,15 Prozent auf 11'723,05 Punkte (08.05 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -0,61 Prozent auf 43'450 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -0,32 Prozent auf 20'109 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,72 Prozent auf 39'082 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche bringt neue Massenspektrometrie-Analysegeräte Cobas auf Markt - Aryzta baut neue Steinofenlinie in Eisleben Inbetriebnahme im zweiten Halbjahr 2025 geplant - Dätwyler 2024: Umsatz leicht unterhalb Vorjahr erwartet Um Einmalkosten bereinigte EBIT-Marge leicht über VJ erwartet Nachfrage im Healthcare-Markt verhalten lanciert Transformationsprogramm «ForwardNow» jährliche Ergebnisverbesserungen von rund 24 Mio Fr. Einmalkosten in Höhe von rund 38 Mio Fr. Vorbörsliche Indikation -2,9 Prozent - GKB: Raiffeisen-Chef Heinz Huber wird neuer Präsident Amtsantritt am 1. Juli 2025 - Orascom DH soll von der Familie Sawiris ganz übernommen werden (HEADLINE) Öffentliches Kaufangebot durch Hauptaktionär LPSO (Sawiris) LPSO bietet 5,60 Fr. in bar pro ODH-Aktie Verwaltungsrat verzichtet auf Abgabe einer Empfehlung LPSO plant Dekotierung von der SIX Swiss Exchange Gutachten bestätigt Fairness und Angemessenheit von Angebotspreis Angebotsfrist vom 9. Januar bis 5. Februar 2025 Vollzug von Kaufangebot für 11. März 2025 vorgesehen - Autoneum-CEO bestätigt Jahresziele 2024 (Interview Cash) - Molecular Partners räsentiert im Januar an zwei Konferenzen neue Entwicklungen - Pierer Mobility sucht mit Hilfe von Citigroup nach neuen Investoren NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Raiffeisen: Heinz Huber tritt als Vorsitzender der Geschäftsleitung zurück Christian Poerschke übernimmt CEO-Posten ad interim Abgang CEO bereits per Ende 2024 PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Feintool: Dabepo Holding GmbH meldet Anteil von 5,019 Prozent - Peach Property meldet Eigenanteil von 0,001 Prozent/11,146 Prozent - R&S: Zwei Lock-up-Gruppen lösen sich auf und melden Anteil von <3 Prozent PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Lastminute: aoGV zu Personalien (10.00 Uhr) - CI Com: GV Donnerstag: - BKW: MK Fünf Jahre Stilllegung AKW Mühleberg Freitag: - Keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte November 2024 (Donnerstag) BFS: Baupreisindex im Oktober (Donnerstag) - SNB: Zahlungsbilanz Q3 (Freitag) Ausland: - EU: Bauproduktion Oktober 2024 (11.00 Uhr) Verbraucherpreise November 2024; detailliert (11.00 Uhr) - US: MBA Hypothekenanträge (13.00 Uhr) Baubeginne November 2024 (14.30 Uhr) Baugenehmigungen November 2024 (14.30 Uhr) Leistungsbilanz Q3 2024 (14.30 Uhr) EIA-Ölbericht; Woche (16.30 Uhr) Notenbank-Entscheidung (20.00 Uhr; MK 20.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.12.2024 Übernahmeangebote: - Cicor: Pflichtangebot von OEP zu 55,17 Fr. (6.1. - 31.1.) - Orascom DH: Rückkaufangebot Familie Sawiris zu 5.60 Fr. (9.1. - 5.2.) Dekotierungen (geplant): - Orascom DH: Nach Vollzug des Angebots geplant - ENR Russia (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Spexis («in Kürze» erwartet) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Spexis EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9376 - USD/CHF: 0,8922 - Conf-Future: +2 BP auf 150,38 Prozent (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,226 Prozent (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,33 Prozent auf 11'741 Punkte - SLI (Dienstag): +0,14 Prozent auf 1'941 Punkte - SPI (Dienstag): +0,25 Prozent auf 15'619 Punkte - Dax (Dienstag): -0,33 Prozent auf 20'246 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -0,59 Prozent auf 7'366 Punkte

awp-robot/sw/