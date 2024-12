- SMI vorbörslich: +0,08 Prozent auf 11'393,83 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +1,18 Prozent auf 42'840 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +1,03 Prozent auf 19'573 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +1,19 Prozent auf 39'161 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Swisscom: Bundesrat will weiter Mehrheitbeteiligung halten Mehrheit unter sicherheitspolitischen Aspekten erforderlich BR will strat. Ziele 2026 bis 2029 im kommenden Jahr erarbeiten Ital. Wettbewerbsbehörden etc. genehmigen Vodafone-Transaktion Eingereichte Verhaltensverpflichtungen wurden akzeptiert rechnet mit Vollzug der Transaktion bis zum ersten Quartal 2025 - Gurit 2024: Marge neu bei 6-7 Prozent erwartet (bisher: 5-8 Prozent); Umsatzziel bestätigt gibt strategisches Update und schliesst drei Produktionsstätten Restrukturierungs- und Wertminderungsaufwand von rund 40 Mio Fr. erw. Ziel ist Fokussierung auf profitable Wachstumssegmente im Windmarkt Produktion in Chennai, Indien, wird in Q1 2025 eingestellt Werk in Dänemark (Middelfart) soll im Q2 2025 geschlossen werden - Aryzta bildet neuen Technologieausschuss - Basilea erhält 7,3 Mio USD zur Entwicklung des Antibiotikums BAL2420 Vorbörsliche Indikation +1,1 Prozent - Ci Com verkauft Minderheitsbeteiligung an Zenessa - Edisun schichtet Portfolio um erwirbt weitere Zweckgesellschaften von Smartenergy für Erneuerbare verkauft italien. Projektportfolio von rund 159 MWp an Smartenergy - Leonteq: Fitch bestätigt Rating «BBB» und senkt Ausblick auf «negativ» - Mobilezone nominiert Andreas Wyss zur Wahl in Verwaltungsrat NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - DE: Einfuhrpreise November 0,6 Prozent gg VJ (Prog +0,3) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - EFG International: Gruppe um EFG Bank/BTGP-BSI etc. mit 66,69 Prozent/2,368 Prozent - Wisekey meldet Eigenanteil von 1,142 Prozent/41,445 Prozent PRESSE WOCHENENDE/MONTAG - siehe separate Presseschau ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Keine Termine Dienstag bis Donnerstga (24.12. bis 26.12.): - SIX geschlossen Freitag: - keine Termine - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - UBS-CFA Index Dezember (Montag) Ausland: - US: Chicago Fed Nat Activity Index 11/24 (14.30 Uhr) Verbrauchervertrauen 12/24 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.01.2025 Übernahmeangebote: - Cicor: Pflichtangebot von OEP zu 55,17 Fr. (6.1. - 31.1.) - Orascom DH: Rückkaufangebot Familie Sawiris zu 5,60 Fr. (9.1. - 5.2.) Dekotierungen (geplant): - Orascom DH: (nach Vollzug des Angebots geplant) - ENR Russia (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Spexis (per 20.3.) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Spexis EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.13 Uhr) - EUR/CHF: 0,9325 - USD/CHF: 0,8935 - Conf-Future: -6 BP auf 149,67 Prozent (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,276 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -0,26 Prozent auf 11'385 Punkte - SLI (Freitag): -0,24 Prozent auf 1'884 Punkte - SPI (Freitag): -0,20 Prozent auf 15'199 Punkte - Dax (Freitag): -0,43 Prozent auf 19'885 Punkte - CAC 40 (Freitag): -1,49 Prozent auf 7'274 Punkte

awp-robot/sw/