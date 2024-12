- SMI vorbörslich: +0,28 Prozent auf 11'520,21 Punkte (08.10 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,07 Prozent auf 43'325,80 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): -0,05 Prozent auf 20'020,36 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +1,80 Prozent auf 40'281 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Alcon ruft Charge Systane Lubricant Eye Drops wegen Pilzkontamination zurück - Nestlé schliesst Aktienrückkaufprogramm über 20 Mrd Fr. ab Durchschnittlicher Rückkaufpreis 106,74 Fr. für 187,4 Mio Aktien - Avolta hat 6,1 Millionen Treasury-Aktien vernichtet - Peach Property Group: Head of Letting & Sales verlässt Unternehmen - Relief mit Fortschritten bei geplantem Zusammenschluss mit Renexxion - Wisekey-Tochter Sealsq erfüllt Nasdaq-Mindestpreisregel wieder - Xlife: Potenzielle Übernahme von FUSE-AI GmbH durch Pineapple Power Corp - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Syngenta schliesst Kreditvertrag über 4,5 Milliarden US-Dollar PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - JAPAN DEC TOKYO CORE CPI +2.4 Prozent Y/Y; NOV +2.2 Prozent - JAPAN NOV FACTORY OUTPUT DROPS 2.3 Prozent M/M; OCT +2.8 Prozent WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Accelleron: Blackrock meldet Anteil von 3,236 Prozent - Avolta meldet Eigenanteil von 0,945 Prozent/6,209 Prozent - Basilea: CI Investments Inc. «CI» meldet Anteil von <3 Prozent - Calida: Veraison SICAV in Liquidation meldet Anteil von 5,632 Prozent - Idorsia: Astaris Capital Management LLP meldet Anteil von 1,444 Prozent - Idorsia: Benjamin Levine meldet Anteil von 4,682 Prozent - Komax: UBS Fund Management meldet Anteil von 4,999 Prozent - Landis+Gyr: Blackrock meldet Anteil von 3,075 Prozent - Siegfried: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Sika: Capital Group meldet Anteil von 4,976 Prozent - Tecan: FIL Limited meldet Anteil von <3 Prozent - Wisekey: Joel Arber meldet Anteil von 20,029 Prozent PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag (27.1.): - keine Termine Montag (30.1.): - keine Termine Dienstag-Donnerstag (31.12.-02.01.): - SIX geschlossen, keine Termine Freitag (3.1.) - Jungfraubahn: Frequenzen 2024 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF Konjunkturbarometer Dezember (30.12.) - SNB: Volumen Devisenmarkt-Interventionen Q3 (31.12.) - Einkaufsmanager-Index (PMI) Dezember (3.1.) Ausland: - US: Lagerbestände Grosshandel 11/24 (vorläufig, 14.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.01.2025 Übernahmeangebote: - Cicor: Pflichtangebot von OEP zu 55,17 Fr. (6.1. - 31.1.) - Orascom DH: Rückkaufangebot Familie Sawiris zu 5,60 Fr. (9.1. - 5.2.) Dekotierungen: - Orascom DH: (nach Vollzug des Angebots geplant) - ENR Russia (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Spexis (per 20.3.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Suspendierungen (bis auf weiteres): - Spexis Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9370 - USD/CHF: 0,9002 - Conf-Future: +28 BP auf 149,95 Prozent (23.12.) - SNB: Kassazinssatz 0,278 Prozent (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,91 Prozent auf 11'488 Punkte - SLI (Montag): +0,84 Prozent auf 1'900 Punkte - SPI (Montag): +0,83 Prozent auf 15'325 Punkte - Dax (Montag): -0,18 Prozent auf 19'849 Punkte

awp-robot/sw/uh