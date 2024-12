STIMMUNG - Die Schweizer Aktienbörse wird am Montag wenig verändert erwartet. Am letzten Handelstag des Jahres sei nicht mehr viel zu erwarten. Möglicherweise komme es noch vereinzelt zu etwas Window Dressing. Aber die meisten Bücher seien wohl geschlossen. Zudem beendeten viele Märkte in Europa den Handel heute vorzeitig. Hierzulande wird aber regulär bis um 17.30 Uhr gehandelt. - SMI vorbörslich: -0,09 Prozent auf 11'578,70 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): -0,77 Prozent auf 42'992 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -1,49 Prozent auf 19'722 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -0,96 Prozent auf 39'895 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis erreicht bei Gentherapie primären Endpunkt in 3a-Studie bei SMA - Novartis muss sich erneut den Gilenya-Schmiergeld-Vorwürfen stellen - Roche-CEO bescheinigt Pharmakonzern gesundes Geschäft - Evolva-Grossaktionär Nice & Green verkauft alle Anteile - Pierer-Dachfirma legt Restrukturierungsplan für Anleihen und Schuldscheine vor NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Allreal: Blackrock meldet Anteil von 5,023 Prozent - DocMorris: Frank Sands, Jr. meldet Anteil von <3 Prozent - EFG Intl.: Gruppe um EFG Bank/BTGP-BSI etc. meldet Anteil von 66,658 Prozent/2,368 Prozent - Georg Fischer: Impax Asset Management Limited meldet Anteil von <3 Prozent - Implenia: UBS Fund Management meldet Anteil von 5,032 Prozent - Interroll: Swisscanto meldet Anteil von <3 Prozent - Landis+Gyr: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Partners Group meldet Eigenanteil von 2,981 Prozent/3,035 Prozent - Polypeptide: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - SIG Group: UBS Fund Management meldet Anteil von 10,001 Prozent - SoftwareONE: Curti AG meldet Anteil von 10,11 Prozent - Tecan: Norges Bank meldet Anteil von <3 Prozent - U-blox: Bank of America Corporation meldet Anteil von 7,455 Prozent/7,018 Prozent PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag (30.1.): - keine Termine Dienstag-Donnerstag (31.12.-02.01.): - SIX geschlossen, keine Termine Freitag (3.1.) - Jungfraubahn: Frequenzen 2024 Montag (6.1.) - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF Konjunkturbarometer Dezember (09.00) - SNB: Volumen Devisenmarkt-Interventionen Q3 (31.12.) - Einkaufsmanager-Index (PMI) Dezember (3.1.) - BFS: Detailhandelsumsätze November 2024 (6.1.) Dienstleistungsumsätze Oktober 2024 (6.1.) Ausland: - US: MNI Chicago PMI 12/24 (15:45) Schwebende Hausverkäufe 11/24 (16:00) Dallas Fed Verarbeitende Industrie 12/24 (16:30) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.01.2025 Übernahmeangebote: - Cicor: Pflichtangebot von OEP zu 55,17 Fr. (6.1. - 31.1.) - Orascom DH: Rückkaufangebot Familie Sawiris zu 5,60 Fr. (9.1. - 5.2.) Dekotierungen: - Orascom DH: (nach Vollzug des Angebots geplant) - ENR Russia (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Spexis (per 20.3.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Suspendierungen (bis auf weiteres): - Spexis Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9405 - USD/CHF: 0,9021 - Conf-Future: -35 BP auf 149,60 Prozent (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,291 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,88 Prozent auf 11'589 Punkte - SLI (Freitag): +0,89 Prozent auf 1'917 Punkte - SPI (Freitag): +0,91 Prozent auf 15'464 Punkte - Dax (Freitag): +0,68 Prozent auf 19'984 Punkte - CAC 40 (Freitag): +1,14 Prozent auf 7'355 Punkte

awp-robot/sw/ra