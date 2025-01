STIMMUNG - Für den ersten Handelstag des neuen Jahres 2025 deuten die vorbörslichen Indikationen auf einen freundlichen Start am Schweizer Aktienmarkt hin. Während hierzulande am gestrigen Berchtoldstag die Märkte geschlossen blieben, hat das Börsenjahr in Europa, den USA und einigen asiatischen Ländern bereits begonnen. Die Vorgaben werten Händler als durchwachsen. - SMI vorbörslich: +0,30 Prozent auf 11'635,80 Punkte (08.03 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -0,36 Prozent auf 42'392 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -0,16 Prozent auf 19'281 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): geschlossen wegen Feiertag UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Swisscom schliesst Übernahme von Vodafone Italia ab Vodafone Italia bringt Synergien von rund 600 Mio Euro pro Jahr Vodafone-Kosten von bis zu 200 Mio Euro in Jahresrechnung 2024 Vodafone Italia ohne Auswirkungen auf Free Cash Flow 2024 2024: EBITDA-Ziel auf 4,3-4,4 Mrd Fr. gesenkt (bisher 4,5-4,6 Mrd) Ausblick für Umsatz, Investitionen und Dividende unverändert CEO: Dividenden-Ziel von 26 Fr. pro Aktie ab 2026 bleibt bestehen vorbörsliche Indikation +0,3 Prozent - SGS eröffnet neuen Analyse-Standort in Australien - Jungfraubahn 2024: Besucherzahlen Jungfraujoch 01,06 Mio (VJ 1,01 Mio) Erlebenisberge mit Rekordfrequenzen Start in Wintersaison 2024/25 bester der Geschichte - Wisekey-Tochter Sealsq sieht Cash-Position bei 85 Millionen US-Dollar - Lindt&Sprüngli geht gegen Aldi Suisse wegen Lindor-Nachahmung vor - Nebag 2024: Geschätzter Verlust von 5,3 Mio Franken - Pierer Mobility: VR-Präsident Josef Blazicek tritt zurück NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland (Donnerstag): - CN: DEC CAIXIN MANUFACTURING PMI 50.5 VS 51.5 IN NOV - ZO: EINKAUFSMANAGERINDEX INDUSTRIE DEZEMBER 45,1 PKT (PROG 45,2) - DE: EINKAUFSMANAGERINDEX INDUSTRIE DEZEMBER 42,5 PKT (PROG 42,5) - FR: EINKAUFSMANAGERINDEX INDUSTRIE DEZEMBER 41,9 PKT (PROG 41,9) - IT: EINKAUFSMANAGERINDEX INDUSTRIE DEZEMBER 46,2 PKT (PROGNOSE 45,0) - GB: EINKAUFSMANAGERINDEX INDUSTRIE DEZEMBER 47,0 PKT (PROGNOSE 47, - US: DESTILLATEBESTÄNDE +6,4 MIO BARREL (PROG -1,2) GG VORWOCHE AUF 122,9 BENZINBESTÄNDE +7,7 MIO BARREL (PROG +1,0) GG VORWOCHE AUF 231,4 ROHÖLBESTÄNDE -1,2 MIO BARREL (PROG -2,4) GG VORWOCHE AUF 415,6 BAUBEGINNE NOVEMBER 0,0 Prozent GG VORMONAT (PROGNOSE +0,3) PMI INDUSTRIE DEZEMBER 49,4 PKT (PROGNOSE 48,3) WÖCHENTL. AL-ERSTANTRÄGE -9000 GG VORWOCHE AUF 211000 (PROG 221000) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Accelleron: Blackrock meldet Anteil von 3,068 Prozent - Allreal: Blackrock meldet Anteil von 4,934 Prozent - Also: Gruppe Hemani meldet Anteil von 3,73 Prozent - Novavest: UBS Fund Management meldet Anteil von 5,039 Prozent - Siegfried: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - SoftwareONE mit Beteiligungsmeldungen im Zusammenhang mit Crayon-Übernahme - Tecan: Norges Bank meldet Anteil von 3,253 Prozent - Wisekey: The Goldman Sachs Group, Inc. meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag (3.1.) - keine Termine Montag (6.1.) - keine Termine Dienstag: - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Einkaufsmanager-Index (PMI) Dezember (09:30) - BFS: Detailhandelsumsätze November 2024 (6.1.) Dienstleistungsumsätze Oktober 2024 (6.1.) Landesindex der Konsumentenpreise Dezember/Gesamtjahr 2024 (7.1.) - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung (7.1.) Ausland: - DE: Arbeitslosenzahlen 12/24 (09:55) - US: ISM Verarbeitendes Gewerbe 12/24 (16:00) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.01.2025 Übernahmeangebote: - Cicor: Pflichtangebot von OEP zu 55,17 Fr. (6.1. - 31.1.) - Orascom DH: Rückkaufangebot Familie Sawiris zu 5,60 Fr. (9.1. - 5.2.) Dekotierungen: - Orascom DH: (nach Vollzug des Angebots geplant) - ENR Russia (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Spexis (per 20.3.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Suspendierungen (bis auf weiteres): - Spexis Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.18 Uhr) - EUR/CHF: 0,9362 - USD/CHF: 0,9111 - Conf-Future: +34 BP auf 149,94 Prozent (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,317 Prozent (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,10 Prozent auf 11'601 Punkte - SLI (Montag): +0,01 Prozent auf 1'917 Punkte - SPI (Montag): +0,06 Prozent auf 15'472 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,58 Prozent auf 20'025 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +0,18 Prozent auf 7'394 Punkte

awp-robot/sw/ra