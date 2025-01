- SMI vorbörslich: +0,12 Prozent auf 11'638,14 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +0,80 Prozent auf 42'732 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +1,77 Prozent auf 19'622 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -1,47 Prozent auf 39'307 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - UBS: Damalige Credit Suisse hat laut US-Senat Nazi-Konten verschwiegen - Ci Com erzielt positiven Bewertungseffekt auf Beteiligung an ADC SIIC - Cicor schliesst Profectus-Übernahme ab - DKSH baut Partnerschaft mit Odani Kokufun in Singapur aus - Santhera schliesst Vertriebsabkommen mit Clinigen Group für DMD-Mittel Agamree - Vontobel schliesst Übernahme des Kundenbuchs der IHAG Privatbank ab - HBM Healthcare 2024: Nettogewinn 66 Mio Fr. (VJ -157,5 Mio) NAV +15 Prozent dank Portfoliounternehmen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Migros-CEO: 50-Franken-Freigrenze bei Mehrwertsteuer wäre «ideal» (CH Media) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - CN: Stimmung unter Dienstleistern hellt sich überraschend auf (Caixin PMI) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Accelleron: Blackrock meldet Anteil von 3,155 Prozent - Cembra: Blackrock meldet Anteil von 3,24 Prozent - DocMorris: UBS Group AG meldet Anteil von 27,142 Prozent/1,041 Prozent - Evolva: Folio Funds meldet Anteil von 10 Prozent; Cattelani <3 Prozent und HAL Fund 19,325 Prozent - Komax: UBS Fund Management meldet Anteil von 5,024 Prozent - SPS: Blackrock meldet Anteil von 10,012 Prozent PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag - keine Termine Dienstag - keine Termine Mittwoch - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Detailhandelsumsätze November 2024 (08.30 Uhr) Dienstleistungsumsätze Oktober 2024 (08.30 Uhr) Landesindex der Konsumentenpreise Dezember/Gesamtjahr 2024 (Dienstag) - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung (Dienstag) Eidgenössische Anleihe - Ergebnis (Mittwoch) Ausland: - DE: HCOB PMI Dienste 12/24 (2. Veröffentlichung, 09.55 Uhr) - EU: HCOB PMI Dienste 12/24 (2. Veröffentlichung, 10.00 Uhr) Sentix Investorvertrauen 1/25 (10.30 Uhr) - DE: Verbraucherpreise 12/24 (vorläufig, 14.00 Uhr) - US: S&P Global PMI Dienste 12/24 (2. Veröffentlichung, 15.45 Uhr) Auftragseingang Industrie 11/24 (16.00 Uhr) Auftragseingang langlebige Güter 11/24 (endgültig, 16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.01.2025 Übernahmeangebote: - Cicor: Pflichtangebot von OEP zu 55,17 Fr. (HEUTE - 31.1.) - Orascom DH: Rückkaufangebot Familie Sawiris zu 5,60 Fr. (9.1. - 5.2.) Dekotierungen: - Orascom DH: (nach Vollzug des Angebots geplant) - ENR Russia (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Spexis (per 20.3.) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Spexis EX-DIVIDENDE DATEN: per 07.01: - Barry Callebaut (29,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9383 - USD/CHF: 0,9097 - Conf-Future: +3 BP auf 149,97 Prozent (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,273 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,20 Prozent auf 11'624 Punkte - SLI (Freitag): +0,23 Prozent auf 1'922 Punkte - SPI (Freitag): +0,30 Prozent auf 15'518 Punkte - Dax (Freitag): -0,59 Prozent auf 19'906 Punkte - CAC 40 (Freitag): -1,33 Prozent auf 7'282 Punkte

awp-robot/sw/