- SMI vorbörslich: -0,32 Prozent auf 11'654,27 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): -0,06 Prozent auf 42'707 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +1,24 Prozent auf 19'865 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +1,97 Prozent auf 40'083 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Julius Bär verkauft brasilianisches Inlandgeschäft an BTG Pactual Abschluss der Transaktion wird im Q1 2025 erwartet Brasilien-Business hat AuM von rund 9 Mrd Fr. per 30.11.24 Transaktion erhöht CET1-Kapitalquote bei Abschluss um rund 30 BP - Logitech entwickelt zusammen mit Nvidia und Inworld AI Streaming-Assistent - DKSH kauft Firma CLMO - Tätigkeit in Malaysia und Vietnam Gekaufte Firma mit Jahresumsatz von knapp 10 Mio Fr - Dottikon wechselt Bauleitung für Mehrzweckproduktionsanlage aus Werden «alles dransetzen» für Inbetriebnahme im Zeitplan CEO: Plan für Inbetriebnahme der Anlage bleibt unverändert Budget für Ausbaupläne bleibt unverändert - Basler Kantonalbank ernennt Michel Frei zum Bereichsleiter - Kuros schliesst exklusive Vertriebsvereinbarung mit Medtronic ab NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - EFV/SNB: Bund stockt Anleihen 0,25 Prozent/2035 und 0,5 Prozent/2045 auf - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - CFT meldet Eigenanteil von 5,129 Prozent - Idorsia: UBS Group AG meldet Anteil von 13,785 Prozent - Polypeptide: Blackrock meldet Anteil von 3,18 Prozent - Swatch: Brandes Investment Partners, L.P. meldet Anteil von 3,042 Prozent - Tecan: Norges Bank meldet Anteil von 3,22 Prozent PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Keine Termine Mittwoch: - Keine Termine Donnerstag: - Sika: Umsatz 2024 - VAT: Vorläufiges Ergebnis 2024 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Dezember/Gesamtjahr 2024 (08.30 Uhr) - SNB: Ergebnis 2024 provisorisch (Donnerstag) Ausland: - FR: Verbraucherpreise 12/24 (08.45 Uhr) - EU: Verbraucherpreise 12/24 (11.00 Uhr) Arbeitslosenquote 11/24 (11.00 Uhr) - IT: Verbraucherpreise 12/24 (11.00 Uhr) - US: Handelsbilanz 11/24 (14.30 Uhr) ISM Servcies Index 12/24 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.01.2025 Übernahmeangebote: - Cicor: Pflichtangebot von OEP zu 55,17 Fr. (6.1. - 31.1.) - Orascom DH: Rückkaufangebot Familie Sawiris zu 5,60 Fr. (9.1. - 5.2.) Dekotierungen: - Orascom DH: (nach Vollzug des Angebots geplant) - ENR Russia (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Spexis (per 20.3.) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Spexis EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Barry Callebaut (29,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9398 - USD/CHF: 0,9028 - Conf-Future: -89 BP auf 149,03 Prozent (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,319 Prozent (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,58 Prozent auf 11'691 Punkte - SLI (Montag): +0,79 Prozent auf 1'937 Punkte - SPI (Montag): +0,63 Prozent auf 15'617 Punkte - Dax (Montag): +1,56 Prozent auf 20'216 Punkte - CAC 40 (Montag): +0,70 Prozent auf 7'446 Punkte

awp-robot/sw/