- SMI vorbörslich: -0,32 Prozent auf 11'793,13 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -0,42 Prozent auf 42'528 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -1,89 Prozent auf 19'490 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,26 Prozent auf 39'981 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche steht kurz vor Abschluss der Poseida-Übernahme 66,11 Prozent der Poseida-Aktien wurden angedient - SGS übernimmt Aster Global Environmental Solutions - Basilea: «In-Market»-Umsätze von Cresemba bis September bei 533 Mio. USD - Bossard schliesst Übernahme der deutschen Ferdinand Gross Gruppe ab - Dormakaba schliesst Transaktionen in Südafrika und Kanada ab - Flughafen Zürich: Spätes Starten und Landen soll teurer werden - Gurit: Liefervertrag mit Genesis Products für Büroeinrichtungen in NA Vertrag bringt in 2 Jahren Umsatz im hohen einstelligen Mio-Bereich - Polypeptide baut Produktionskapazitäten in Malmö massiv aus Investition dient Erfüllung früher kommunizierter Aufträge investiert rund 100 Mio EUR an dem Standort - St. Galler Kantonalbank erhält aktualisierte Eigentümerstrategie - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Accelleron: Blackrock meldet Anteil von 3,096 Prozent - Cembra: Blackrock meldet Anteil von 3,164 Prozent - Leclanché meldet Eigenanteil von -/38,357 Prozent - Siegfried: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - SPS: Blackrock meldet Anteil von 10,023 Prozent - Wisekey: Joel Arber meldet Anteil von 15,449 Prozent PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Keine Termine Donnerstag: - Sika: Umsatz 2024 - VAT: Vorläufiges Ergebnis 2024 Freitag: - Keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis (11.00) - SNB: Ergebnis 2024 provisorisch (Donnerstag) Devisenreserven Dezember 2024 (Donnerstag) . Seco: Arbeitsmarktdaten Dezember/GJ 2024 (Freitag) Ausland: - FR: Verbrauchervertrauen 12/24 (08.45) Handelsbilanz 11/24 (08.45) Leistungsbilanz 11/24 (08.45) - EU: Verbrauchervertrauen 12/24 (endgültig) (11.00) Industrie- und Wirtschaftsvertrauen 12/24 (11.00) - US: ADP Beschäftigung 12/24 (13.00) EIA Ölbericht (16.30) FOMC Sitzungsprotokoll 18.12. (20.00) Konsumentenkredite 11/24 (21:00) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.01.2025 Übernahmeangebote: - Cicor: Pflichtangebot von OEP zu 55,17 Fr. (6.1. - 31.1.) - Orascom DH: Rückkaufangebot Familie Sawiris zu 5,60 Fr. (9.1. - 5.2.) Dekotierungen: - Orascom DH: (nach Vollzug des Angebots geplant) - ENR Russia (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Spexis (per 20.3.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Suspendierungen (bis auf weiteres): - Spexis Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9409 - USD/CHF: 0,9100 - Conf-Future: -39 BP auf 148,65 Prozent (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,375 Prozent (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +1,19 Prozent auf 11'831 Punkte - SLI (Dienstag): +1,01 Prozent auf 1'956 Punkte - SPI (Dienstag): +1,07 Prozent auf 15'784 Punkte - Dax (Dienstag): +0,62 Prozent auf 20'341 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +2,84 Prozent auf 7'489 Punkte

awp-robot/sw/uh