- SMI vorbörslich: +0,11 Prozent auf 11'889,60 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +0,25 Prozent auf 42'635 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -0,06 Prozent auf 19'479 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -0,94 Prozent auf 39'605 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Sika 2024: Umsatz 11,76 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 11,71 Mrd) Org. Wachstum 1,1 Prozent (AWP-Konsens: 1,1 Prozent) Überproportionale EBITDA-Steigerung erwartet 2028: Bestätigen strateg. Ziele für nachhaltiges, profitables Wachstum Vorbörsliche Indikation +1,9 Prozent - VAT 2024: Umsatz 942 Mio Fr. (AWP-Konsens: 943 Mio) Auftragseingang 1034 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1052 Mio) Auftragsbestand per 31.12. 370 Mio Fr. (Q3: 389 Mio; VJ 292 Mio) EBITDA-Marge von rund leicht über 31 Prozent erwartet (VJ 30,6 Prozent) Freier Cashflow etwa auf Vorjahreshöhe Q4: Umsatz 283 Mio Fr. (Q3: 209 Mio; VJ 221 Mio) Auftragseingang 268 Mio Fr. (Q3: 259 Mio; VJ: 237 Mio) Detaillierter Ausblick 2025 folgt am 4. März mit Zahlen Clara-Ann Gordon und Mike Allison für VR nominiert Vorbörsliche Indikation -3,8 Prozent - Roche erhält FDA-Zulassung für bildgebendes Diagnostiktool - Sonova nominiert Laura Stoltenberg für VR - Swisscom: Moody's senkt Rating auf «A2» von «A1» nach Vodafone-Deal - Aluflexplack: Von Constantia bezahlter Übernahmepreis bei 15,95 Fr. erwartet Paket von Abhilfemassnahmeder bei EU Kommission eingereicht Bereiten a.o. GV im 1. Quartal 2025 vor u.a. für VR-Wahlen - Tecan 2024: Umsatz 934,3 Mio Fr. (VJ 1074,4 Mio) rechnen weiterhin mit ber. EBITDA-Marge von 16-18 Prozent des Umsatzes bestätigen mittelfristigen Ausblick Vorbörsliche Indikation +2,9 Prozent - Alpine Select 2024: erwarten ungefähr Gewinn von 1,4 Mio. Fr. (VJ: -0,4 Mio.) - Bellevue verstärkt Aktivitäten in Asien mit eigener Niederlassung in Singapur - Cosmo 2024: Umsatz 265,7 Mio EUR (+186 Prozent gg VJ) Barmittel per Jahresende 2024 170,4 Mio EUR - Intershop 2024: Erfolg aus Verkauf vor Steuern leicht über Prognose Diverse erfolgreiche Dezembertransaktionen - Landis+Gyr: VR-Präsident Andreas Umbach tritt nicht zur Wiederwahl an Nominierung von Audrey Zibelman als Präsidentin - Newron schliesst Lizenzabkommen mit Myung In Pharm für Evenamide in Südkorea erhält Vorauszahlung, Meilensteinzahlungen sowie Tantiemen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - SNB 2024: Reinergebnis rund 80 Mrd Fr. (VJ -3,2 Mrd) Ergebnis auf Fremdwährungspositionen rd 67 Mrd Fr. (VJ 4,0 Mrd) Gewinn auf Goldbestand 21,2 Mrd Fr. (VJ 1,7 Mrd) Verlust auf Frankenpositionen 7,4 Mrd Fr. (VJ -8,5 Mrd) Q4: Gewinn rund 17,5 Mrd Fr. Bund und Kantone erhalten Ausschüttung von 3 Mrd. Franken Ausland: - DE: Exporte November +2,1 Prozent gg VM (Prog +2,0) Gesamtproduktion November -2,8 Prozent gg VJ (Prog -4,5) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Accelleron: Blackrock meldet Anteil von 3,146 Prozent - Cembra: Blackrock meldet Anteil von 3,259 Prozent - Siegfried: Blackrock meldet Anteil von 3,035 Prozent - U-blox: Blackrock meldet Anteil von 3,048 Prozent PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Keine Termine Freitag: - Keine Termine Montag: - Keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB: Devisenreserven Dezember 2024 (09.00 Uhr) - Seco: Arbeitsmarktdaten Dezember/GJ 2024 (inkl. MK 09.30 Uhr, Bern) (Freitag) Konsumentenstimmungsindex Dezember 2024 (Montag) Ausland: - EU: Einzelhandelsumsatz 11/24 (11.00 Uhr) - US: Grosshandelsumsatz 11/24 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.01.2025 Übernahmeangebote: - Cicor: Pflichtangebot von OEP zu 55,17 Fr. (6.1. - 31.1.) - Orascom DH: Rückkaufangebot Familie Sawiris zu 5,60 Fr. (HEUTE - 5.2.) Dekotierungen: - Aluflexpack (nach Vollzug der Übernahme geplant) - Orascom DH: (nach Vollzug des Angebots geplant) - ENR Russia (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Spexis (per 20.3.) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Spexis EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.13 Uhr) - EUR/CHF: 0,9395 - USD/CHF: 0,9115 - Conf-Future: -38 BP auf 148,27 Prozent (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,414 Prozent (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +0,38 Prozent auf 11'876 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,24 Prozent auf 1'961 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,29 Prozent auf 15'830 Punkte - Dax (Mittwoch): -0,05 Prozent auf 20'330 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +0,09 Prozent auf 7'452 Punkte

awp-robot/sw/