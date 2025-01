STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt wird zum Wochenschluss etwas schwächer erwartet. Vor den am Nachmittag anstehenden für die US-Geldpolitik wichtigen Arbeitsmarktdaten dürften sich die Anleger zurückhalten. Zudem wäre nach acht Tagen steigender Kurse eine Konsolidierung vor dem Wochenende nicht überraschend, heisst weiter. - SMI vorbörslich: -0,09 Prozent auf 11'915,95 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): Geschlossen - Nasdaq Comp (Donnerstag): Geschlossen - Nikkei 225 (Freitag): -1,05 Prozent auf 39'190 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Holcim schlägt Kim Fausing als Verwaltungsratspräsident vor ernennt Jan Jenisch zum CEO und VRP für Nordamerika-Geschäft Spin-off Nordamerika-Geschäft Ende H1 2025 erwartet VR Nordamerika-Geschäft wird aus 10 Mitgliedern bestehen vorbörsliche Indikation -0,1 Prozent - ENR Russia: Dekotierung erfolgt am 20. Januar 2025 - LLB schliesst Übernahme der ZKB Österreich erfolgreich ab - TKB erhält von S&P Rating «AA» - Ausblick «Stabil» (HEADLINE) NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: Seco: Arbeitslosenquote 2024 im Jahresmittel 2,4 Prozent nach 2,0 Prozent in 2023 Seco: Arbeitslosenquote Dezember 2,8 Prozent (VM 2,6 Prozent), saisonber. 2,6 Prozent (VM 2,6 Prozent) - Ausland: - JP: NOV HOUSEHOLD SPENDING -0.4 Prozent Y/Y; OCT -1.3 Prozent NOV HOUSEHOLD SPENDING +0.4 Prozent M/M; OCT +2.9 Prozent WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Accelleron: Blackrock meldet Anteil von 3,034 Prozent - Allreal: Blackrock meldet Anteil von 5,023 Prozent - Cembra: Blackrock meldet Anteil von 3,207 Prozent - Nestlé: Capital meldet Anteil von 3,001 Prozent - Tecan: Norges Bank meldet Anteil von 3,29 Prozent - U-blox: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Wisekey: Joel Arber meldet Anteil von 14,172 Prozent - Youngtimers: Yin Pan CHENG meldet Anteil von 11,664 Prozent PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Keine Termine Montag: - Keine Termine Dienstag; - Lindt&Sprüngli: Umsatz 2024 - Titlisbahnen: Ergebnis 2023/24 - Partners Group: AuM 2024 (nachbörslich, Conf. Call 18.15 Uhr) - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Dezember 2024 (nachbörslich) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Seco: Konsumentenstimmungsindex Dezember 2024 (Montag) Ausland: - US: Arbeitsmarktbericht 12/24 (14.30 Uhr) Uni Michigan Konsumentenvertrauen 1/25 (vorläufig) (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.01.2025 Übernahmeangebote: - Cicor: Pflichtangebot von OEP zu 55,17 Fr. (6.1. - 31.1.) - Orascom DH: Rückkaufangebot Familie Sawiris zu 5,60 Fr. (9.1. - 5.2.) Dekotierungen: - ENR Russia (per 20.1.) - Spexis (per 20.3.) - Aluflexpack (nach Vollzug der Übernahme geplant) - Orascom DH: (nach Vollzug des Angebots geplant) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Suspendierungen (bis auf weiteres): - Spexis Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.12 Uhr) - EUR/CHF: 0,9388 - USD/CHF: 0,9125 - Conf-Future: -76 BP auf 147,51 Prozent (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,427 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,43 Prozent auf 11'927 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,31 Prozent auf 1'967 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,29 Prozent auf 15'876 Punkte - Dax (Donnerstag): -0,06 Prozent auf 20'317 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +0,01 Prozent auf 7'490 Punkte

