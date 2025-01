- SMI vorbörslich: +0,52 Prozent auf 11'762,34 Punkte (08.02 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,86 Prozent auf 42'297 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): -0,38 Prozent auf 19'088 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -1,83 Prozent auf 38'474 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Lindt&Sprüngli 2024: Umsatz 5,47 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 5,45 Mrd) Org. Wachstum 7,8 Prozent (AWP-Konsens: 7,2 Prozent) Org. Wachstum Nordamerika 5,0 Prozent (AWP-Konsens: 5,0 Prozent) Org. Wachstum Europa 9,5 Prozent (AWP-Konsens: 8,0 Prozent) Org. Wachstum Rest der Welt 10,0 Prozent (AWP-Konsens: 11,0 Prozent) 2025: Strategische Ziele zu Wachstum/Marge werden bestätigt PS vorbörsliche Indikation +2,4 Prozent - Sandoz bestätigt strategische Roadmap an JPMorgan Healthcare Conference will im US-Biosimilar-Markt zur Nummer 1 aufsteigen (HEADLINE) sieht sich in wachsenden Generika-/Biosimilar-Märkten gut positioniert - Sonova bekräftigt Guidance für laufendes Geschäftsjahr vorbörsliche Indikation +1,3 Prozent - Clariant im Visier von BASF wegen früheren Ethylen-Einkaufkartells BASF-Schadenerssatzklage von 1,4 Mrd EUR gegen vier Unternehmen weist BASF-Vorwürfe wegen Verstoss gegen Wettbewerbsrecht zurück Vorbörsliche Indikation -2,6 Prozent - Galderma erzielt Erfolg bei Behandlung von Patienten nach Gewichtsverlust Vorbörsliche Indikation +2,3 Prozent - Temenos Q4: Umsatz 318,9 Mio USD (VJ 298,0 Mio) EBIT 120,0 Mio USD (VJ 101,3 Mio) EBIT-Marge adj. 37,6 Prozent (VJ 34,0 Prozent) kommuniziert Guidance für 2025 am 18. Februar Vorbörsliche Indikation +4,0 Prozent - Titlis 23/24: Betriebsertrag 85,7 Mio Fr. (VJ 72,2 Mio) EBITDA 30,3 Mio Fr. (VJ 23,2 Mio) Reingewinn 15,0 Mio Fr. (VJ 10,3 Mio) Dividende von 0,80 Fr. pro Aktie vorgeschlagen 24/25: Start ins Geschäftsjahr 2024/25 «rekordverdächtig» Gehen davon aus, Ergebnis von 2017/18 zu erreichen Bauvorhaben sollen im 2029 fertiggestellt sein und in Betrieb gehen Dividendensperrfrist nach Coronakrediten ausgelaufen - U-blox Strategische Entscheidung zu Ausstieg aus Cellular Einmaliger negativer EBIT-Effekt von rund 65 Mio Fr.in Q1 erwartet Wegfall von jährlichem EBIT-Verlust von mindestens 30 Mio Fr. Q4-Guidance bestätigt Einmaliger, nicht zahlungswirks. negat. EBIT-Effekt von 31 Mio in Q4 Cellular hat 200 Mitarbeiter; EBIT im H1 -15 Mio Fr. Vorbörsliche Indikation +1,0 Prozent - Idorsia hält angekündigte Anleihegläubigerversammlung Ende Februar ab - Implenia beruft Marie-Noëlle Zen-Ruffinen in Verwaltungsrat Rücktritt von VR Martin Fischer an GV im März 2025 - Santhera erhält Zulassung für DMD-Mittel Agamree auch in Schottland - Youngtimers ernennt Ben Cheng zum neuen CEO NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Flughafen Zürich: Blackrock meldet Anteil von 5,053 Prozent - Intershop: Blackrock meldet Anteil von 3,021 Prozent - Polypeptide: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Youngtimers: Ricardo Oliveira meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag; - U-Blox: Conf. Call zu Umstrukturierung (14.00 Uhr) - Partners Group: AuM 2024 (nachbörslich, Conf. Call 18.15 Uhr) - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Dezember 2024 (nachbörslich) Mittwoch: - Bossard: Umsatz 2024 Donnerstag: - Geberit: Umsatz 2024 (Conf. Call 9.00 Uhr) - Richemont: Umsatz Q3 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Logiernächte November 2024 (Donnerstag) Ausland: - US: Erzeugerpreise 12/24 (14.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.01.2025 Übernahmeangebote: - Cicor: Pflichtangebot von OEP zu 55,17 Fr. (6.1. - 31.1.) - Orascom DH: Rückkaufangebot Familie Sawiris zu 5,60 Fr. (9.1. - 5.2.) Dekotierungen: - ENR Russia (per 20.1.) - Spexis (per 20.3.) - Aluflexpack (nach Vollzug der Übernahme geplant) - Orascom DH: (nach Vollzug des Angebots geplant) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Spexis EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9388 - USD/CHF: 0,9154 - Conf-Future: +5 BP auf 147,62 Prozent (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,484 Prozent (Montag)

