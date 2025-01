- SMI vorbörslich: +0,02 Prozent auf 11'704,80 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +0,52 Prozent auf 42'518 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -0,23 Prozent auf 19'044 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,08 Prozent auf 38'445 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Partners Group 2024: AuM 152 Mrd USD (AWP-Konsens: 155,6 Mrd) Kapitalzusagen 21,5 Mrd USD (AWP-Konsens: 22,9 Mrd) 2025: Kapitalzusagen von 26 Mrd bis 31 Mrd USD erwartet CEO: 2024 war Übergangsjahr für die Branche Rechnen 2024 weiterhin mit Performance Fees von 20 Prozent vorbörsliche Indikation -3,2 Prozent - SGS und Bureau Veritas in Gesprächen über einen Zusammenschluss will sich zu Fusionsabsichten mit Bureau Veritas nicht weiter äussern - Swiss Re: Morten Hübbe und George Quinn sollen neu in VR gewählt werden Philip Ryan und Paul Tucker treten nicht mehr zur VR-Wiederwahl an - Bossard 2024: Umsatz 986,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 982 Mio) Umsatz Europa 567,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 561 Mio) Umsatz Amerika 235,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 242 Mio) Umsatz Asien 183,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 180 Mio) Erwarten weiterhin EBIT-Marge von rund 10 Prozent Mittelfristziele gelten weiterhin - Flughafen Zürich: Passagierzahl Dezember 2,37 Mio (+8,1 Prozent gg VJ) Passagieraufkommen Dezember bei 101,7 Prozent des Niveaus 2019 Passagierzahl Gesamtjahr 2024 bei 31,2 Mio (+8,0 Prozent gg VJ) Kommerzumsatz Dezember 55,1 Mio Fr. (+0,4 Prozent gg VJ) - Swiss Steel: Abschluss des Konsultationsverfahrens bei der Steeltec AG Wie angekündigt Abbau von 130 Stellen in Emmenbrücke Anzahl der voraus. Kündigungen auf maximal 50 Personen reduziert Umsetzung der personellen Massnahmen erfolgt im Q1 2025 NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Allreal: Blackrock meldet Anteil von 4,959 Prozent - Avolta: Helikon Investments Limited meldet Anteil von 5,012 Prozent - Basilea: JPMorgan meldet Anteil von 2,723 Prozent - DocMorris: The Goldman Sachs , Inc. meldet Anteil von 3,348 Prozent - Emmi: Capital meldet Anteil von 3,045 Prozent - Intershop: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - R&S: The Capital Companies Inc. meldet Anteil von 3,361 Prozent PRESSE MITTWOCH - Stadler will Kurzarbeit im Werk Altenrhein SG aufheben (CH Media) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Keine Termine Donnerstag: - Geberit: Umsatz 2024 (Conf. Call 9.00 Uhr) - Richemont: Umsatz Q3 Freitag: - Hypi Lenzburg: Ergebnis 2024 (Conf. Call 08.45 Uhr) - Zehnder: Umsatz 2024 - GV: Novavest: aoGV (13.30 Uhr, Wahl VR-Kandidaten etc.) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Logiernächte November 2024 (Donnerstag) Ausland: - DE: BIP 1. Schätzung Gesamtjahr 2024 (10.00 Uhr) - US: Konsumentenpreise 12/24 (14.30 Uhr) Empire State Index 1/25 (14.30 Uhr) Realeinkommen 12/24 (14.30 Uhr) EIA-Ölbericht (Woche) (164.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.01.2025 Übernahmeangebote: - Cicor: Pflichtangebot von OEP zu 55,17 Fr. (6.1. - 31.1.) - Orascom DH: Rückkaufangebot Familie Sawiris zu 5,60 Fr. (9.1. - 5.2.) Dekotierungen: - ENR Russia (per 20.1.) - Spexis (per 20.3.) - Aluflexpack (nach Vollzug der Übernahme geplant) - Orascom DH: (nach Vollzug des Angebots geplant) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Spexis EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9384 - USD/CHF: 0,9121 - Conf-Future: -21 BP auf 147,41 Prozent (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,491 Prozent (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,01 Prozent auf 11'703 Punkte - SLI (Dienstag): +0,12 Prozent auf 1'934 Punkte - SPI (Dienstag): +0,10 Prozent auf 15'610 Punkte - Dax (Dienstag): +0,69 Prozent auf 20'271 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -0,10 Prozent auf 7'424 Punkte

awp-robot/sw/