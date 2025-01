- SMI vorbörslich: +0,52 Prozent auf 11'842,91 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +1,65 Prozent auf 43'222 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +2,45 Prozent auf 19'511 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +0,33 Prozent auf 38'573 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Geberit 2024: Umsatz 3085 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3083 Mio) Org. Entwicklung +2,5 Prozent (AWP-Konsens: 2,0 Prozent) EBITDA-Marge leicht unter Vorjahr erwartet Wachstum war vollständig durch höhere Volumina getrieben Organisches Wachstum trotz stark rückläufiger Bauindustrie Q4: Umsatz 685 Mio Fr. (VJ 694 Mio) Org. Wachstum +0,7 Prozent 2025: Nachfrage dürfte sich im Jahresverlauf stabilisieren Relevanter EU-Neubaumarkt leicht rückläufig erwartet Renovationsmarkt EU stabil bis leicht positiv erwartet Werk in Wesel mit etwa 300 Mitarbeitern soll 2026 geschlossen werden Kosten für Schliessung etwa 40 Mio Eur vorbörsliche Indikation -0,6 Prozent - Richemont 9 Mte: Umsatz +3 Prozent auf 16,2 Mrd EUR Q3: Umsatz 6150 Mio EUR (VJ 5593 Mio) Org. Wachstum +10 Prozent (AWP-Konsens: -0,7 Prozent) Umsatz Schmuck 4501 Mio Euro (VJ 3952 Mio) Umsatz Uhren 867 Mio Euro (VJ 939 Mio) Umsatzrückgang in China, Hongkong und Macau -18 Prozent Robuste Netto-Cash-Position von 7,9 Mrd EUR Zweistelliges Wachstum in USA, Europa, Mittlerer Osten, Japan Weiterhin herausforderndes Umfeld in China vorbörsliche Indikation +7,1 Prozent - Novartis will in Belgien 170 Arbeitsplätze abbauen - Sika: Haben in Singapur und in Xi'an zwei Produktionsstätten eröffnet erweitert globale Präsenz mit neuen Werken in Singapur und China - Aryzta: Erreicht Mittelfristziele früher als erwartet erreichen mittelfristige Ziele für 2025 ein Jahr früher als geplant Ziel einer EBITDA-Marge von mindestens 14,5 Prozent bereits 2025 - Santhera: Idorsia schliesst Vereinbarung mit R-Bridge Healthcare über Agamree Idorsia erhält Zahlung über 30 Mio Fr von R-Bridge Healthcare Fund - Santhera erhält positive endgültige NICE-Empfehlung für Agamree für DMD NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - DocMorris: The Goldman Sachs , Inc. meldet Anteil von 3,335 Prozent - Mobilezone: UBS Fund Management meldet Anteil von 9,8 Prozent PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Geberit: Conference Call zu Umsatz 2024 9.00 Uhr) Freitag: - Hypi Lenzburg: Ergebnis 2024 - Zehnder: Umsatz 2024 - GV: Novavest: aoGV (13.30 Uhr, Wahl VR-Kandidaten etc.) Montag - Belimo: Umsatz 2024 - HBM: Ergebnis Q3 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Logiernächte November 2024 (8:30 Uhr) Produzenten- und Importpreisindex Dezember/Gesamtjahr 2024 (Montag) - WEF 2025: Start der Konferenz (Montag bis Freitag) Ausland: - IT: Verbraucherpreise 12/24 (endgültig) (10.00 Uhr) Handelsbilanz 11/24 (11.00 Uhr) - ZO: EZB Sitzungsprotokoll 11/12.12.24 (13.30 Uhr) - US: Einzelhandelsumsatz 12/24 (14.30 Uhr) Im- und Exportpreise 12/24 (14.30 Uhr) Philadelphia Fed Business Outlook 1/25 (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) (14.30 Uhr) Lagerbestände 11/24 (16.00 Uhr) NAHB Wohnungsmarkt-Index 1/25 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.01.2025 Übernahmeangebote: - Cicor: Pflichtangebot von OEP zu 55,17 Fr. (6.1. - 31.1.) - Orascom DH: Rückkaufangebot Familie Sawiris zu 5,60 Fr. (9.1. - 5.2.) Dekotierungen: - ENR Russia (per 20.1.) - Spexis (per 20.3.) - Aluflexpack (nach Vollzug der Übernahme geplant) - Orascom DH: (nach Vollzug des Angebots geplant) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Spexis DEVISEN/ZINSEN (08.13 Uhr) - EUR/CHF: 0,9389 - USD/CHF: 0,9119 - Conf-Future: +87 BP auf 148,28 Prozent (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,477 Prozent (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +0,68 Prozent auf 11'782 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,82 Prozent auf 1'950 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,73 Prozent auf 15'724 Punkte - Dax (Mittwoch): +1,50 Prozent auf 20'575 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +0,89 Prozent auf 7'475 Punkte

awp-robot/sw/hr