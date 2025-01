- SMI vorbörslich: +0,15 Prozent auf 11'959,34 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -0,16 Prozent auf 43'153 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -0,89 Prozent auf 19'338 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -0,31 Prozent auf 38'451 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Coltene 2024: Voraussichtlicher Gruppenumsatz 250,3 Mio Fr. (VJ 242,7 Mio) EBIT-Marge dürfte 10,6 Prozent betragen Mittelfristziele bestätigt - Wachstum/Profitabilität verbessern - Hypi Lenzburg 2024: Reinergebnis 20,5 Mio Fr. (VJ 21,2 Mio) Geschäftserfolg 23,3 Mio Fr. (VJ 24,5 Mio) Dividende 120 Fr. (VJ 120 Fr.) 2025: Anpruchsvolles Umfeld im Zinsgeschäft erwartet Ex-CEO Marianne Wildi wird an GV als VRP vorgeschlagen Haben 9,9 Prozent der deutschen Sutor Bank erworben - Swissquote 2024: Nettoumnsatz von etwa 655 Mio Fr. erwartet Vorsteuergewinn mind. 345 Mio Fr. Nettoneugeld 8,3 Mrd Fr. Kundenvermögen per 31. Dez. 76 Mrd Fr. Ergebnis v.a. vom Krypto-Sektor positiv beeinflusst vorbörsliche Indikation +1,4 Prozent - Zehnder 2024: Umsatz 705,8 Mio EUR (AWP-Konsens: 684,4 Mio) Umsatz Lüftungen 424,2 Mio EUR (AWP-Konsens: 402,2 Mio) Umsatz Heizkörper 281,6 Mio EUR (AWP-Konsens: 275,8 Mio) Übernommene Siber trägt 4 Prozent positiv zum Lüftungsumsatz bei - Avolta startet Aktienrückkauf in Höhe von bis zu 200 Mio. Fr. - R&S gewinnt Ausschreibung der St.Gallisch-Appenzellischen Kraftwerke NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - SIX erwirbt Swiss Fund Data AG vollständig PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - CN: Q4 2024 REAL GDP +5.4 Prozent Y/Y VS MEDIAN +5.0 Prozent Y/Y: NBS Q4 2024 REAL GDP +1.6 Prozent Q/Q VS MEDIAN +1.7 Prozent Q/Q: NBS DEC INDUSTRIAL OUTPUT +6.2 Prozent Y/Y VS MEDIAN +5.4 Prozent Y/Y: NBS - GB: EINZELHANDELSUMSATZ DEZEMBER 3,6 Prozent GG VORJAHR (PROGNOSE 4,9) EINZELHANDELSUMSATZ DEZEMBER -0,3 Prozent GG VORMONAT (PROGNOSE 0,4) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Accelleron: Blackrock meldet Anteil von 3,313 Prozent - Allreal: Blackrock meldet Anteil von 4,964 Prozent - Cembra: Blackrock meldet Anteil von 3,202 Prozent - Interroll: Franklin Resources, Inc. meldet Anteil von 3,031 Prozent - Siegfried: Blackrock meldet Anteil von 3,048 Prozent - Sunrise: Norges Bank meldet Anteil von 3,007 Prozent - Tecan: Norges Bank meldet Anteil von <3 Prozent; FIL Limited 3,073 Prozent - U-blox: LLB Swiss Investment meldet Anteil von 5,007 Prozent PRESSE FREITAG - SGS und Bureau Veritas peilen Synergien von 400 Mio Euro an (Bloomberg) - UBS kann weiterhin US-Pensionskassengelder verwalten (Reuters) - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Hypi Lenzburg: Conf. Call zu Ergebnis 2024 (08.45 Uhr) - GV: Novavest: aoGV (Wahl VR-Kandidaten etc., 13.30 Uhr) Montag - Belimo: Umsatz 2024 (Conf. Call 09.00 Uhr) - HBM: Ergebnis Q3 Dienstag - DocMorris: Umsatz 2024 - Komax: Umsatz 2024 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Produzenten- und Importpreisindex Dezember/Gesamtjahr 2024 (Montag) Ausland: - ZO: EZB Leistungsbilanz 11/24 (10.00 Uhr) Verbraucherpreise 12/24 (endgültig. 11.00 Uhr) - US: Baubeginne- und genehmigungen 12/24 (14.30 Uhr) Industrieproduktion 12/24 (15.15 Uhr) Kapazitätsauslastung 12/24 (15.15 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.01.2025 Übernahmeangebote: - Cicor: Pflichtangebot von OEP zu 55,17 Fr. (6.1. - 31.1.) - Orascom DH: Rückkaufangebot Familie Sawiris zu 5,60 Fr. (9.1. - 5.2.) Dekotierungen: - ENR Russia (per 20.1.) - Spexis (per 20.3.) - Aluflexpack (nach Vollzug der Übernahme geplant) - Orascom DH: (nach Vollzug des Angebots geplant) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Spexis EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.17 Uhr) - EUR/CHF: 0,9382 - USD/CHF: 0,9124 - Conf-Future: -33 BP auf 147,95 Prozent (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,413 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +1,36 Prozent auf 11'942 Punkte - SLI (Donnerstag): +1,17 Prozent auf 1'973 Punkte - SPI (Donnerstag): +1,17 Prozent auf 15'908 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,39 Prozent auf 20'655 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +2,84 Prozent auf 7'635 Punkte

