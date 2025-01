- SMI vorbörslich: +0,03 Prozent auf 11'993,3313 Punkte (08.05 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +0,78 Prozent auf 43'488 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +1,51 Prozent auf 19'630 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +1,17 Prozent auf 38'903 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Schindler: Josef Ming soll neuer Verwaltungsratspräsident werden Paolo Compagna wird bereits zum 1.2. CEO-Position übernehmen Mandat von Ming hat maximale Laufzeit von zwei Jahren 2024: Umsatzwachstum und EBIT-Marge im Rahmen der Guidance - SGS übernimmt RTI Laboratories mit 30 Mitarbeitern - Belimo 2024: Umsatz 943,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 935,2 Mio) Wachstum in LW 13,1 Prozent (AWP-Konsens: 11,5 Prozent) Umsatz Europa 389,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 390,5 Mio) Umsatz Amerika 434,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 433,1 Mio) Umsatz Asien-Pazifik 120,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 117,0 Mio) Marktregion Amerika bleibt wichtiger Treiber für Erfolg allgemein angespanntes Marktumfeld in EMEA Umsatzdynamik nahm in zweiter Jahreshälfte in Asien Pazifik zu vorbörsliche Indikation +4,6 Prozent - HBM 9 Mte: Reinergebnis 66 Mio Fr. (VJ -157,5 Mio) 2025: makroökonomisches Marktumfeld bleibt anspruchsvoll Erwarten mehr Klarheit über US-Gesundheitspolitik Portfolio bleibt gut positioniert für weitere Wertsteigerungen - Inficon 2024: Umsatz rund 671 Mio USD (VJ 673,7 Mio) EBIT rund 136 Mio USD (VJ 135,2 Mio vorbörsliche Indikation +1,6 Prozent - Peach Prop.: Tender Offer für 4,375 Prozent Senior Notes (Nov. 2025) erfolgreich Gesamtrückkaufssumme betrug 125 Mio Euro - Castle Private Equity 2024: Konzernverlust von rund 2,7 Mio. USD erwartet - DKSH vertreibt Produkte von Hygenia nun auch in Malaysia - Kudelski: Morten Solbakken übernimmt Vertrieb und Marketing bei Nagravision - Meyer Burger sichert sich zusätzliche finanzielle Mittel - Stadler-Rail-Lieferung für Lausanne verzögert sich wegen Überschwemmungen - Swiss-Steel-Personal in Emmenbrücke wendet sich an Martin Haefner NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - JP: NOV CORE MACHINE ORDERS +3.4 Prozent M/M; OCT +2.1 Prozent - DE: ERZEUGERPREISE DEZEMBER -0,1 Prozent GG VORMONAT (PROGNOSE 0,3) 0,8 Prozent GG VORJAHR (PROGNOSE 1,1) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Accelleron: Blackrock meldet Anteil von 3,278 Prozent - Cembra: Blackrock meldet Anteil von 3,285 Prozent - Nestlé: Capital meldet Anteil von <3 Prozent - Polypeptide: Blackrock meldet Anteil von 3,21 Prozent - SPS: Blackrock meldet Anteil von 10,049 Prozent - Sunrise: Norges Bank meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag - Belimo: Umsatz 2024 (Conf. Call 09.00 Uhr) Dienstag - DocMorris: Umsatz 2024 - Komax: Umsatz 2024 Mittwoch: - Barry Callebaut: Umsatz 3 Mte - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Produzenten- und Importpreisindex Dezember/Gesamtjahr 2024 (08.30 Uhr) Ausland: - EUR: Bauproduktion (11.00 Uhr) SONSTIGES - USA: Feiertag, Börse geschlossen - Nächster Eurex-Verfall: 21.02.2025 Übernahmeangebote: - Cicor: Pflichtangebot von OEP zu 55,17 Fr. (6.1. - 31.1.) - Orascom DH: Rückkaufangebot Familie Sawiris zu 5,60 Fr. (9.1. - 5.2.) Dekotierungen: - ENR Russia (per 20.1.) - Spexis (per 20.3.) - Aluflexpack (nach Vollzug der Übernahme geplant) - Orascom DH: (nach Vollzug des Angebots geplant) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Suspendierungen (bis auf weiteres): - Spexis Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9412 - USD/CHF: 0,9130 - Conf-Future: +17 BP auf 148,12 Prozent (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,402 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,40 Prozent auf 11'990 Punkte - SLI (Freitag): +0,66 Prozent auf 1'986 Punkte - SPI (Freitag): +0,47 Prozent auf 15'983 Punkte - Dax (Freitag): +1,20 Prozent auf 20'903 Punkte - CAC 40 (Freitag): +3,15 Prozent auf 7'710 Punkte

