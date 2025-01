- SMI vorbörslich: -0,22 Prozent auf 12'010,26 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): Wegen Feiertag geschlossen - Nasdaq Comp (Montag): Wegen Feiertag geschlossen - Nikkei 225 (Dienstag): +0,32 Prozent auf 39'028 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Also 2024: Umsatz rund 11 Milliarden Euro EBITDA zwischen 230 und 240 Mio Euro erw. ROCE zwischen 28 und 31 Prozent Dividende soll wieder erhöht werden Mögliches Aktienrückkaufprogramm wird geprüft Vorbörsliche Indikation +1,8 Prozent - Ascom 2024: Umsatz 286,7 Mio Fr. (VJ 297,3 Mio) EBITDA-Marge von rund 7,5 Prozent Konzerngewinn ca. 3-4 Mio Fr. Auftragseingang 307,4 Mio Fr. (VJ 318,6 Mio) Auftragsbestand 301,5 Mio Fr. (Mitte 2024: 311,5 Mio) - DocMorris 2024: Umsatz 1085 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1091 Mio) Umsatz Deutschland 1021,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1025 Mio) OTC-Umsatz Deutschland 824 Mio Fr. (AWP-Konsens: 830 Mio) Rx-Umsatz Deutschland 179,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 187 Mio) Umsatz Europa 63,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 64 Mio) Weiter Adj. EBITDA von rund -50 Mio Fr. erwartet Vorbörsliche Indikation -3,3 Prozent - Komax 2024: Umsatz rund 630 Mio Fr. (AWP-Konsens: 603,8 Mio) Auftragseingang 577,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 559,4 Mio) Erwarten unverändert leicht positives EBIT (AWP-Konsens: 7,7 Mio) Bestellungseingang im H2 um 14 Prozent höher als H1 Book-to-Bill-Ratio von ca. 1,0 im 2. Halbjahr Vorbörsliche Indikation +5,8 Prozent - Avolta: Neuer Vertrag in Tunesien für 15 Duty-Free-Läden an fünf Flughäfen - LLB holt Michael Hartmann als neues Mitglied in die Gruppenleitung - Nebag plant für 2024 geringere Dividende von 0,29 Franken je Namenaktie NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Bioversys plant Börsengang an SIX im Q1 2025 Primärerlös von ca. 80 Mio Fr. angepeilt Erlös soll für Pipeline-Projekte genutzt werden PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Accelleron: Blackrock meldet Anteil von 3,387 Prozent - Polypeptide: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Sunrise: Norges Bank meldet Anteil von 3,008 Prozent - Tecan: Norges Bank meldet Anteil von 3,003 Prozent; Deutsche Bank von 3,107 Prozent PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag - Keine Termine Mittwoch: - Barry Callebaut: Umsatz 3 Mte Donnerstag: - Autoneum: Umsatz 2024 - Galenica: Umsatz 2024 - Huber+Suhner: Umsatz 2024 - Schlatter: Umsatz/Auftragseingang 2024 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Keine Termine Ausland: - DE: ZEW-Konjunkturerwartungen 1/25 (11.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.02.2025 Übernahmeangebote: - Cicor: Pflichtangebot von OEP zu 55,17 Fr. (6.1. - 31.1.) - Orascom DH: Rückkaufangebot Familie Sawiris zu 5,60 Fr. (9.1. - 5.2.) Dekotierungen: - Spexis (per 20.3.) - Aluflexpack (nach Vollzug der Übernahme geplant) - Orascom DH: (nach Vollzug des Angebots geplant) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Bioversys (im Q1 2025 geplant) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Spexis EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.14 Uhr) - EUR/CHF: 0,9430 - USD/CHF: 0,9085 - Conf-Future: +8 BP auf 148,20 Prozent (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,369 Prozent (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,39 Prozent auf 12'037 Punkte - SLI (Montag): +0,52 Prozent auf 1'996 Punkte - SPI (Montag): +0,34 Prozent auf 16'038 Punkte - Dax (Montag): +0,42 Prozent auf 20'990 Punkte - CAC 40 (Montag): +1,29 Prozent auf 7'734 Punkte

