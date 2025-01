- SMI vorbörslich: +0,23 Prozent auf 12'138,63 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +1,24 Prozent auf 44'026 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +0,64 Prozent auf 19'757 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +1,58 Prozent auf 39'646 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche mit FDA-Zulassung für Tests zur Erkennung sexuell übertragbarer Infekte - SGS übernimmt Digital Trust Label für Umsetzung von KI - Barry Callebaut Q1: Umsatz 3449,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2884 Mio) Verkaufsmenge 565,2 Tsd t (AWP-Konsens: 571 Tsd) Volumenentwicklung -2,7 Prozent (AWP-Konsens: -1,7 Prozent) Volumen Gourmet-Geschäft -1,5 Prozent 2024/25: EBIT-Wachstum bestätigt, Volumen Guidance tiefer Wichtige Fortschritte bei Umsetzung von BC Next Level vorbörsliche Indikation +3,2 Prozent - Relief schliesst Strategiewechsel mit Verkauf der Golike Rechte ex-USA ab 1,2 Mio Fr. Vorauszahl. von Nutrisens - Anspruch auf weitere Zahl. - Skan 2024: Umsatz von rund 360 Mio Fr. (VJ 320,0 Mio) EBITDA rund 56 Mio Fr. (VJ 50,1 Mio) Auftragseingang rund 360 Mio Fr. (VJ 295,1 Mio) - Cicor verhandelt mit Éolane France über Kauf von Geschäftsbereichen - CPH-CEO tritt spätestens per Ende Januar 2026 nach 16 Jahren zurück - DKSH vertreibt Erwachsenenwindeln von Deva Industries in Singapur - Hypi Lenzburg schliesst Übernahme von Swiss Bankers Prepaid Services ab - Kudelski geht mit KEYper Systems von Assa Abloy Partnerschaft ein NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - DocMorris: JPMorgan meldet Anteil von 13,92 Prozent/5,282 Prozent - Landis+Gyr: Nordea Investment Funds meldet Anteil von <3 Prozent - Nestlé: Capital meldet Anteil von 3,006 Prozent - Polypeptide: Blackrock meldet Anteil von 3,238 Prozent - Richemont: Blackrock meldet Anteil von 3,018 Prozent - Sika: Norges Bank meldet Anteil von 3,03 Prozent PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Keine Termine Donnerstag: - Schlatter: Umsatz/Auftragseingang 2024 - Galenica: Umsatz 2024 - Huber+Suhner: Umsatz 2024 - Autoneum: Umsatz 2024 Freitag: - Givaudan: Ergebnis 2024 - SFS: Umsatz 2024 - BB Biotech: Portfolio per Ende 2024 - Emmi: Umsatz 2024 - Mikron: Umsatz/Auftragseingang 2024 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Ausland: - US: Frühindikator Dezemer 2024 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.02.2025 Übernahmeangebote: - Cicor: Pflichtangebot von OEP zu 55,17 Fr. (6.1. - 31.1.) - Orascom DH: Rückkaufangebot Familie Sawiris zu 5,60 Fr. (9.1. - 5.2.) Dekotierungen: - Spexis (per 20.3.) - Aluflexpack (nach Vollzug der Übernahme geplant) - Orascom DH: (nach Vollzug des Angebots geplant) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Bioversys (im Q1 2025 geplant) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Spexis EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9441 - USD/CHF: 0,9066 - Conf-Future: +17 BP auf 148,34 Prozent (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,373 Prozent (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,61 Prozent auf 12'111 Punkte - SLI (Dienstag): +0,63 Prozent auf 2'009 Punkte - SPI (Dienstag): +0,72 Prozent auf 16'154 Punkte - Dax (Dienstag): +0,25 Prozent auf 21'042 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +0,79 Prozent auf 7'771 Punkte

