STIMMUNG - Die Schweizer Aktienbörse dürfte laut vorbörslichen Indikationen wenig verändert tendieren. Nach inzwischen 12 Tagen mit Gewinnen im laufenden Jahr könnten die Anleger einen Gang zurückschalten. Die Anleger wollten mehr Klarheit über die Zollpläne von US-Präsident Donald Trump. Daher wären Gewinnmitnahmen eine grosse Überraschung. Für punktuelle Impulse könnte die Bilanzsaison sorgen. - SMI vorbörslich: -0,09 Prozent auf 12'196,50 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +0,30 Prozent auf 44'157 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +1,28 Prozent auf 20'009 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +0,79 Prozent auf 39'959 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Autoneum 2024: Umsatz 2338,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2358 Mio) Org. Wachstum -2,9 Prozent (AWP-Konsens: -1,4 Prozent) Umsatz Asien 198,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 206 Mio) Umsatz Europa 1152,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1133 Mio) Umsatz Nordamerika 884,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 906 Mio) Umsatz SAMEA 121,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 111 Mio) Guidance vollumfänglich bestätigt vorbörsliche Indikation -3,1 Prozent - Galenica 2024: Umsatz 3'922 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3886 Mio) Umsatz Products & Care 1700 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1702 Mio) Umsatz Logistics & IT 3241 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3198 Mio) Umsatz Corp.&Elimination -1019 Mio Fr.(AWP-Konsens: -1012 Mio) Weiter EBIT-Wachstum 8-11 Prozent erwartet nominiert Nadine Balkanyi-Nordmann für den Verwaltungsrat - Huber+Suhner 2024: Auftragseingang 908 Mio Fr. (AWP-Konsens: 911,7 Mio) Umsatz 893,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 874,1 Mio) Org. Wachstum 6,4 Prozent (AWP-Konsens: 4,9 Prozent) EBIT-Margenziel von 9,0-10,5 Prozent bestätigt - Schlatter 2024: Auftragseingang 100,7 Mio Fr. (VJ 113,1 Mio) Umsatz 114 Mio Fr. (VJ 128,6 Mio) Auftragsbestand per Ende Jahr 61,4 Mio Fr. (VJ 73 Mio) EBIT im tiefen einst. Millionenbereich erwartet. (VJ 7,1 Mio) 2025: Marktaussichten positiv und Werke bereits gut ausgelastet - DKSH vertreibt künftig Desinfektionssysteme von Dinies in Thailand - MCH erwägt Personalabbau bei Expomobilia - Oerlikon geht Zusammenarbeit mit Evonik für PET-Recycling ein vorbörsliche Indikation +1,8 Prozent NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - JP: DEC EXPORTS +2.8 Prozent Y/Y; NOV +3.8 Prozent JPY 130.9 BLN TRADE SURPLUS IN DEC WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Adecco: AKILA Finance meldet Anteil von <3 Prozent - DocMorris: JPMorgan meldet Anteil von 13,728 Prozent/5,16 Prozent - Tecan: Deutsche Bank Aktiengesellschaft meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Keine Termine Freitag: - Givaudan: Ergebnis 2024 - SFS: Umsatz 2024 - BB Biotech: Portfolio per Ende 2024 - Emmi: Umsatz 2024 - Mikron: Umsatz/Auftragseingang 2024 Montag: - Pierer Mobility: ao GV (Recht, Finanzinstrumente auszugeben) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - WEF 2025 (bis 24.1.) Ausland: - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (14.30 Uhr) EIA Ölbericht (17.00 Uhr) - EU: Konsumentenvertrauen 1/25 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.02.2025 Übernahmeangebote: - Cicor: Pflichtangebot von OEP zu 55,17 Fr. (6.1. - 31.1.) - Orascom DH: Rückkaufangebot Familie Sawiris zu 5,60 Fr. (9.1. - 5.2.) Dekotierungen: - Spexis (per 20.3.) - Aluflexpack (nach Vollzug der Übernahme geplant) - Orascom DH: (nach Vollzug des Angebots geplant) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Bioversys (im Q1 2025 geplant) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Spexis Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.11 Uhr) - EUR/CHF: 0,9428 - USD/CHF: 0,9071 - Conf-Future: -14 BP auf 148,20 Prozent (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,37 Prozent (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +0,80 Prozent auf 12'208 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,76 Prozent auf 2'024 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,70 Prozent auf 16'267 Punkte - Dax (Mittwoch): +1,01 Prozent auf 21'254 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +1,34 Prozent auf 7'837 Punkte

awp-robot/sw/ra