- SMI vorbörslich: -0,46 Prozent auf 12'230,16 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): -0,32 Prozent auf 44'424 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -0,50 Prozent auf 19'954 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -0,92 Prozent auf 39'566 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Julius Bär: VR-Präsident Romeo Lacher stellt sich an GV nicht zur Wiederwahl Nachfolger wird im März mit Einladung zu GV vorgeschlagen Suchprozess für externe Kandidaten steht kurz vor Abschluss - Roche meldet positive Daten für EMBARK-Studie bei Behandlung von DMD Elevidys erzielte nachhaltige Vorteile bei DMD-Patienten - SGS: Gespräche mit Bureau Veritas führen zu keiner Einigung Konzentrieren uns auf Umsetzung unserer Strategie NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - UBP 2024: Reingewinn +15 Prozent auf 257,4 Mio Fr. Verwaltete Vermögen bei 154,4 Mrd Fr. (Ende 2023: 140,0 Mrd) - SNB: Romeo Lacher tritt aus dem Bankrat zurück - Alpiq-Chefin sieht Versorgungssicherheit der Schweiz ohne EU-Vertrag in Gefahr PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - CN: PMI Verarbeitendes Gewerbe Januar 49,1 vs. 50,1 im Dezember WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Accelleron: Blackrock meldet Anteil von 3,351 Prozent - Cembra: Blackrock meldet Anteil von 3,241 Prozent - Siegfried: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Sika: Norges Bank meldet Anteil von 3,063 Prozent - U-blox: Blackrock meldet Anteil von 3,049 Prozent PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Pierer Mobility: ao GV (Recht, Finanzinstrumente auszugeben) Dienstag: - BC Jura: Ergebnis 2025 - Logitech: Ergebnis Q3 (nachbörslich US, Call 22.30 Uhr) Mittwoch: - Lonza: Ergebnis 2024 (MK 09.00/Webcast 14.00 Uhr) - Interroll: Umsatz/Auftragseingang 2024 - Rieter: Umsatz 2024 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - UBS-CFA Index Januar (Mittwoch) Ausland: - DE: Ifo-Geschäftsklima 1/25 (10.00 Uhr) - US: CFNA-Index 12/24 (14.30 Uhr) Neubauverkäufe 12/24 (16.00 Uhr) Dallas Fed Verarbeitende Industrie 1/24 (16.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.02.2025 Übernahmeangebote: - Cicor: Pflichtangebot von OEP zu 55,17 Fr. (6.1. - 31.1.) - Orascom DH: Rückkaufangebot Familie Sawiris zu 5,60 Fr. (9.1. - 5.2.) Dekotierungen: - Spexis (per 20.3.) - Aluflexpack (nach Vollzug der Übernahme geplant) - Orascom DH: (nach Vollzug des Angebots geplant) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Swiss Steel (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Bioversys (im Q1 2025 geplant) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Spexis EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9484 - USD/CHF: 0,9071 - Conf-Future: -57 BP auf 147,13 Prozent (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,465 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,18 Prozent auf 12'287 Punkte - SLI (Freitag): +0,22 Prozent auf 2'038 Punkte - SPI (Freitag): +0,21 Prozent auf 16'370 Punkte - Dax (Freitag): -0,08 Prozent auf 21'395 Punkte - CAC 40 (Freitag): +1,15 Prozent auf 7'928 Punkte

awp-robot/sw/