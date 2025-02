- SMI vorbörslich: +0,05 Prozent auf 12'634,56 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,38 Prozent auf 44'470 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,98 Prozent auf 19'714 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): Wegen Feiertag geschlossen UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis kauft Anthos Therapeutics für 925 Mio USD Stärkt dammit Herz-Kreislauf-Pipeline vorbörsliche Indikation +0,5 Prozent - SGS 2024: Umsatz 6794 Mio Fr. (AWP-Konsens: 6813 Mio) Org. Wachstum 7,5 Prozent (AWP-Konsens: 7,6 Prozent) EBIT bereinigt 1040 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1024 Mio) EBIT-Marge adj. 15,3 Prozent (AWP-Konsens: 15,0 Prozent) Reinergebnis 581 Mio Fr. (AWP-Konsens: 581 Mio) Dividende 3,20 Fr. (AWP-Konsens: 3,21 Fr.) Ziele bis 2027 bestätigt - Org. Wachstum von 5-7 Prozent pro Jahr Sind auf solidem Wachstumspfad, Margen bessern sich Rekordumsatz dank beschleunigter Umsetzung der Strategie 27 Vertrauen in nachhaltige, langfristige Performance weiter gestärkt CEO: Adj. operative Marge soll 2025 um mindestens 30 Basispunkte zulegen Erwarten 2025 starke Cashflow-Generierung Sind bei M&A-Strategie erfolgreich unterwegs 11 Akquisitionen 2024 abgeschlossen, 3 weitere für 2025 angekündigt Gute Umsetzung bei Plan zur Effizienzsteigerung (150 Mio Fr.) 50 Mio Fr. an Einsparungen in 2024 erreicht Gesamte 150 Mio Fr. an Effizienzverbesserung bis Ende 2025 Keine Details zu gescheiterten Fusionsgespräche mit Bureau Veritas Sind in einer sehr stark wachsenden Branche Profitieren weiter von Mega-Trends Nachhaltigkeit und Digital Trust Sehen derzeit keinen Negativeinfluss durch Trump-Administration Wollen 2025 mindestens eine Akquisition pro Monat erreichen Hauptsitz in Zug würde zu signifikanten Kosteneinsparungen führen Hauptsitz-Verlegung nach Zug könnte bis Ende 2025 erreicht werden Kein Stellenabbau in der Schweiz wegen Hauptsitz-Verlegung vorbörsliche Indikation +0,5 Prozent - AMS Osram Q4: Umsatz 882 Mio EUR (AWP-Konsens: 864 Mio) Adj. Bruttomarge 27,1 Prozent (VJ 28,7 Prozent) EBITDA bereinigt 150 Mio EUR (AWP-Konsens: 144,6 Mio) EBITDA-Marge adj. 17,0 Prozent (AWP-Konsens: 16,8 Prozent) EBIT bereinigt 60 Mio EUR (AWP-Konsens: 64 Mio) EBIT-Marge adj. 6,8 Prozent (AWP-Konsens: 7,3 Prozent) Reinergebnis -58 Mio EUR (AWP-Konsens: -17 Mio) Reinergebnis adj. 3 Mio EUR (VJ -16 Mio) Einsparungsziel von rund 225 Mio Euro bis Ende 2026 bestätigt Q1: Umsatz 750-850 Mio EUR; EBITDA-Marge von 16 Prozent +/-1,5 Prozent 2025: Moderates Umsatzwachstum und verbesserte Rentabilität Freier Cashflow von über 100 Mio EUR erwartet vorbörsliche Indikation -2,6 Prozent - Landis+Gyr steigt aus dem Geschäft mit EV-Ladestationen in EMEA aus Senkung des Ausblicks für Geschäftsjahr 2024 Rückgang Nettoumsatz um rund 8 Prozent Rückgang Nettoumsatz getrieben durch Regionen Americas/EMEA EBITDA-Marge auf Konzernebene von rund 10 Prozent Ausstieg zieht Aufwendungen von 35 bis 45 Mio USD nach sich Goodwill-Position EMEA wird um rund 100 Mio USD gesenkt Strategische Überprüfungen verlaufen nach Plan vorbörsliche Indikation -5,1 Prozent - Peach Property 2024: Mieteinnahmen um 3,0 Prozent auf rund 124 Mio Euro gesteigert FFO I rund 16 Mio EUR und adjusted EBITDA rund 60 Mio Marktwert Immobilienportfolio rund 2 Prozent abgewertet (lfl) Ergebnis vor Steuern voraussichtlich rund -180 Mio Euro 2025: Gehen von positiver operativer Geschäftsentwicklung aus - Also tritt mit Cloud-Geschäft in den US-Markt ein - Bioversys kommt mit BV500-Programm zur Behandlung von Lungenkrankheiten voran - Cosmo ernennt Andrea Cherubini zum Chief AI Officer - Dormakaba-Finanzchefin und Emmi-Verwaltungsrätin Christina Johansson gestorben - Meyer Burger bringt Zinsverschiebung für zwei Wandelanleihen durch - Orascom DH: Sawiris hält weiter 87,6 Prozent (definitives Zwischenergebnis) - Relief erhält EPA-Patent unter anderem für Prüfpräparat RLF-TD011 - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Axpo verlängert Kreditlinie von 7 Mrd EUR bis 2028 - Migros Bank 2024: Geschäftsertrag 806,6 Mio Fr. (VJ 827,8 Mio) Reinergebnis 282,1 Mio Fr. (VJ 313,4 Mio) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Allreal: Blackrock meldet Anteil von 5,005 Prozent - Cembra: Blackrock meldet Anteil von 3,316 Prozent - DocMorris: The Goldman Sachs , Inc. meldet Anteil von <3 Prozent - Idorsia: UBS meldet Anteil von 12,436 Prozent - Kardex: Blackrock meldet Anteil von 3,025 Prozent - Richemont: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Tecan: Norges Bank meldet Anteil von 3,043 Prozent; Deutsche Bank AG <3 Prozent - Temenos: BNP Paribas meldet Anteil von 11,399 Prozent - U-blox: Blackrock meldet Anteil von 3,075 Prozent PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - SGS: Conf Call Ergebnis 2024 (10.00 Uhr) - AMS Osram: Conf Call Ergebnis 2024 (11.00) - Landis+Gyr: Conf Call zu Neuaufstellung (9.00 Uhr) Mittwoch: - Schindler: Ergebnis 2024 (Webcast 09.30 Uhr) - DKSH: Ergebnis 2024 (BMK 11.00 Uhr) - SGKB: Ergebnis 2024 (BMK 09.00 Uhr) - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Januar 2025 (nachbörslich) Donnerstag: - Nestlé: Ergebnis 2024 (Conf. Call/Webcast 9.00/10.30 Uhr) - Swisscom: Ergebnis 2024 (BMK/Analysten-Konferenz 09.30/ 14.00 Uhr) - BCV: Ergebnis 2024 (BMK 10.30 Uhr) - Bell: Ergebnis 2023 (BMK 10.30 Uhr) - GLKB: Ergebnis 2024 - Lastminute: Ergebnis 2024 (Conf. Call 10.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - EFV/SNB: Eidg. Anleihe (Ergebnis Mittwoch) - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Januar 2025 (Donnerstag) Ausland: - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.02.2025 Übernahmeangebote: - Orascom DH: Rückkaufangebot Familie Sawiris zu 5,60 Fr. (Nachfrist 12.-25.2.) Dekotierungen: - Spexis (per 20.3.) - Aluflexpack (nach Vollzug der Übernahme geplant) - Orascom DH: (nach Vollzug des Angebots geplant) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Swiss Steel (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Suspendierungen (bis auf weiteres): - Spexis Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9393 - USD/CHF: 0,9118 - Conf-Future: +23 BP auf 148,80 Prozent (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,341 Prozent (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,27 Prozent auf 12'628 Punkte - SLI (Montag): +0,29 Prozent auf 2'077 Punkte - SPI (Montag): +0,34 Prozent auf 16'767 Punkte - Dax (Montag): +0,57 Prozent auf 21'912 Punkte - CAC 40 (Montag): -0,02 Prozent auf 8'006 Punkte

