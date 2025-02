- SMI vorbörslich: -0,15 Prozent auf 13'005,72 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +0,37 Prozent auf 43'621 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -1,35 Prozent auf 19'026 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,25 Prozent auf 38'142 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Adecco 2024: Dividende 1,00 Fr. (AWP-Konsens: 1,58 Fr.) Q4: Umsatz 5873 Mio EUR (AWP-Konsens: 5863 Mio) Org. Wachstum adj. -3,0 Prozent (AWP-Konsens: -5,0 Prozent) Bruttogewinn 1129 Mio EUR (AWP-Konsens: 1124 Mio) EBITA adj. 187 Mio EUR (AWP-Konsens: 176 Mio) EBITA-Marge adj. 3,2 Prozent (AWP-Konsens: 3,0 Prozent) Reinergebnis 73 Mio EUR (AWP-Konsens: 65 Mio) Q1: Erwarten Bruttomarge sequentiell höher entsprechend Saisonalität Kostenersparnisse von 174 Mio EUR im 2024 über eigenen Zielen 2025: Erwarten, dass sich Märkte verbessern werden Vorbörsliche Indikation -1,8 Prozent - Alcon 2024: Umsatz 9836 Mio USD (VJ 9370 Mio) Betriebsmarge 14,4 Prozent (VJ 11,1 Prozent) Kern-Betriebsmarge 20,6 Prozent (VJ 19,7 Prozent) Reinergebnis 1018 Mio USD (VJ 974 Mio) Kern-EPS 3,05 USD (VJ 2,74 USD) Dividende 0,28 Fr. (VJ 0,24 Fr.) Q4: Umsatz 2477 Mio USD (AWP-Konsens: 2479 Mio) Betriebsmarge 15,9 Prozent (AWP-Konsens: 12,2 Prozent) Kern-Betriebsmarge 20,1 Prozent (AWP-Konsens: 20,9 Prozent) Ergebnis je Aktie 0,57 USD (AWP-Konsens: 0,44 USD) Kern-EPS 0,72 USD (AWP-Konsens: 0,71 USD) 2025: Nettoumsatz 10,2 bis 10,4 Mrd USD; Core-Marge 21-22 Prozent Kern-EPS 3,15 bis 3,25 USD will eigene Aktien im Wert von bis zu 750 Mio USD zurückkaufen Vorbörsliche Indikation +1,7 Prozent - Novartis: Sandoz-Familienstiftung will grosses Paket verkaufen Vorbörsliche Indikation -2,3 Prozent - Straumann: CFO Yang Xu geht - Nachfolgesuche eingeleitet Grant Bester ab April verantwortlich für Nordamerika - BVZ ernennt Ulrich Schäffeler zum Leiter Kundenservice & Betrieb - Cicor: OEP 80 B.V. hält auch laut definitivem Endergebnis 41,21 Prozent - Emmi 2024: EBIT adj. 308,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 304,8 Mio) EBIT-Marge adj. 7,3 Prozent (AWP-Konsens: 7,0 Prozent) EBIT 302,7 Mio Fr. (VJ 258,2 Mio) EBIT-Marge 7,0 Prozent (VJ 6,1 Prozent) Reinergebnis adj. 220,3 Mio Fr. (VJ 212,4 Mio) Reinergebnis 220,3 Mio Fr. (VJ 186,3 Mio) Reingewinn-Marge 5,1 Prozent (VJ 4,4 Prozent) Dividende 16,50 Fr. (AWP-Konsens: 16,50 Fr.) Operative Fortschritte in Auslandsgesellschaften 2025: Reingewinnmarge von 4,8 Prozent bis 5,3 Prozent erwartet EBIT von 330 bis 350 Mio Fr. erwartet org. Wachstum von 1,5 Prozent bis 2,5 Prozent erwartet Mittelfristprognose bestätigt - org. Umsatzplus 2-3 Prozent Vorbörsliche Indikation +1,4 Prozent - GF 2024: Umsatz 4776 Mio Fr. (AWP-Konsens: 4842 Mio) Auftragseingang 4634 Mio Fr. (VJ 3938 Mio) EBIT 389 Mio Fr. (AWP-Konsens: 401 Mio) EBIT adj. 449 Mio Fr. (AWP-Konsens: 430 Mio) Reinergebnis 214 Mio Fr. (AWP-Konsens: 250 Mio) Dividende 1,35 Fr. (AWP-Konsens: 1,34 Fr.) 2025: Stabiles bis tief einstelliges org. Wachstum erwartet Ebit-Marge von 10,5-12,5 Prozent erwartet Ebitda-Marge von 13,5-15,5 Prozent erwartet Devestition Machining verläuft planmässig Strategische Überprüfung Division Casting im Gang Integration Uponor kommt gut voran Bis 2030 soll EBIT-Marge schrittweise auf 13 bis 15 Prozent erhöht werden Bis 2030 soll EBITDA-Marge bei 16 bis 18 Prozent liegen Free Cashflow-Generierung aus EBITDA von über 50 Prozent angestrebt Kapitalrendite (ROIC) im Bereich von 21 bis 26 Prozent angestrebt Vorbörsliche Indikation -1,8 Prozent - Idorsia 2025: US-GAAP-Verlust von rund 155 Mio Fr. erwartet ohne Einigung für Aprocitentan, Anpassungen mit Viatris Anleihengläubiger stimmen neuen Konditionen zu Kein Vertrag mit Partner für Aprocitentan - Implenia 2024: Umsatz 3'558,91 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3591 Mio) Auftragsbestand 6788 Mio Fr. per 31.12. (VJ 6985 Mio) EBIT 130,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 129,9 Mio) EBIT-Marge 3,7 Prozent (AWP-Konsens: 3,6 Prozent) Reinergebnis 93,35 Mio Fr. (AWP-Konsens: 83,7 Mio) Dividende 0,90 Fr. (AWP-Konsens: 0,98 Fr.) 2025: Streben EBIT von rund 140 Mio Fr. an bestätigt mittelfristige Finanzziele EBIT-Marge >4,5 Prozent u EK-Quote 25 Prozent neu nur noch mit 3 statt 4 Divisionen - KL mit 7 statt 8 Mitgliedern - Ina Invest 2024: Betrieblicher Ertrag 20,2 Mio Fr. Neubewertung +15,4 Mio Fr. (VJ -16,3 Mio) ber. EBIT 20,4 Mio Fr Neativer Einmaleffekt von - 34,7 Mio; EBIT -14,2 Mio Reinergebnis -17,4 Mio Fr. - Interroll ernennt Markus Asch zum neuen CEO - Medmix 2024: Umsatz 483,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 485,9 Mio) Adj. EBITDA 92,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 88,5 Mio) Adj. EBITDA-Marge 19,1 Prozent (AWP-Konsens: 18,2 Prozent) Reinergebnis -6,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: +15,8 Mio) Dividende 0,50 Fr. (AWP-Konsens: 0,52 Fr.) 2025: Flache Entwicklung des währungsbereinigten Umsatzes erwartet Adj. EBITDA-Marge im Bereich 18 bis 19 Prozent erwartet Mittelfristig jährliches Wachstum von über 4 Prozent erwartet Mittelfristig Adj. EBITDA-Marge von über 20 Prozent erwartet Rund 30 Mio Fr. Kosten für 2024 lanciertes Effizienzprogramm - Orascom DH: Sawiris hält nach Nachfrist 97,52 Prozent Angebot wird voraussichtlich am 11. März vollzogen - U-blox 2024: Umsatz 262,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 265,3 Mio) EBIT -112,2 Mio Fr. EBIT bereinigt -59,6 Mio Fr. (VJ 69,7 Mio) Positiver Free Cash flow von 10,1 Mio Fr. Keine Dividende vorgeschlagen (AWP-Konsens: 0,00 Fr.) Gesamteinsparungen von 25 Mio Fr. übertrifft Erwartungen Q1: Umsatz 65-75 Mio; Cash-Ebit-Marge -12 bis -2 Prozent erwartet 2025: Positiv für langfristige Entwicklung gestimmt Marktbedingungen dürften sich langsam verbessern Nachfrage, Anforderungen an Halbleiterlösungen steigt deutlich Sequenzielle vierteljährliche Verbesserung erwartet Vorbörsliche Indikation +1,7 Prozent - Zehnder 2024: EBIT 14,1 Mio EUR (AWP-Konsens: 9,7 Mio) EBIT adj. 50,1 Mio EUR (AWP-Konsens: 44,5 Mio) EBIT-Marge adj. 7,1 Prozent (AWP-Konsens: 6,3 Prozent) Reinergebnis -2,4 Mio EUR (AWP-Konsens: 4,1 Mio) Dividende 1,00 Fr. (AWP-Konsens: 0,29 Fr.) 2025: Erwarten moderate Stabilisierung im Bau in einigen Zielmärkten Bestimmte Unwägbarkeiten in Märkten wie DE und FR bleiben Tiefpunkt in verschiedenen Märkten überwunden kommunizieren Ausblick für GJ zu Halbjahreszahlen Mittelfristziel mit 5 Prozent-Umsatzwachstum, EBIT-Marge 9-11 Prozent bestätigt NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Alpiq 2024: Nettoumsatz 6366 Mrd Fr. (VJ 8396 Mio) Reingewinn 943 Mio Fr. (VJ 1336 Mio) CFO Luca Baroni verlässt Unternehmen spätestens am 1. November 2025 PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Accelleron: Blackrock meldet Anteil von 3,32 Prozent - Allreal: Blackrock meldet Anteil von 4,986 Prozent - Siegfried: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE MITTWOCH - Zurich-CEO: Sollte Baloise verfügbar sein, schauen wir sie uns an (FuW) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Adecco: Conf. Call zum Ergebnis 2024 (09.30 Uhr) - Emmi: BMK zum Ergebnis 2024 (09.00 Uhr) - Georg Fischer: BMK zum Ergebnis 2024 (10.00 Uhr) - Implenia: BMK zum Ergebnis 2024 (12.00 Uhr) - Medmix: Webcast zum Ergebnis 2024 (08.30 Uhr) - U-blox: BMK zum Ergebnis 2024 (14.00 Uhr) - Zehnder: Ergebnis 2024 (BMK 09.00 Uhr) - Alcon: Conf. Call Q4/2024 (14.00 Uhr, Zahlen Vorabend) - Naturenergie: Ergebnis 2024 (nachbörslich, Conf. Call 27.2.) Donnerstag: - Swiss Re: Ergebnis 2024 - Bachem: Ergebnis 2024 - BLKB: Ergebnis 2024 - Bossard: Ergebnis 2024 - Bystronic: Ergebnis 2024 - Elma: Ergebnis 2024 - Feintool: Ergebnis 2024 - Idorsia: Ergebnis 2024 - Intershop: Ergebnis 2024 - Kudelski: Ergebnis 2024 - Meier Tobler: Ergebnis 2024 - Naturenergie: Conf. Call zu Ergebnis 2024 (08.30 Uhr) - Sulzer: Ergebnis 2024 Freitag: - Bucher: Ergebnis 2024 - Schweiter: Ergebnis 2024 - Holcim: Ergebnis 2024 - VZ Holding: Ergebnis 2024 - Bobst: Ergebnis 2024 - Clariant: Ergebnis 2024 - Sunrise: Ergebnis 2024 - Ina Invest: BMK 2024 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - UBS-CFA Index Februar (10:00) - BFS: Erste Schätzung Logiernächte Januar 2025 (14:00) - Seco: BIP Q4 2024 (Detaillierte Schätzung) (Donnerstag) - BFS: Detailhandelsumsätze Januar 2025 (Freitag) Dienstleistungsumsätze Dezember 2024 (Freitag) - KOF Konjunkturbarometer Februar (Freitag) Ausland: - FR: Verbrauchervertrauen 2/25 (08:45) - US: Verkauf neuer Häuser 1/25 (16:00) EIA-Ölbericht (Woche) (16:30) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.03.2025 Dekotierungen: - Spexis (per 20.3.) - Aluflexpack (nach Vollzug der Übernahme geplant) - Orascom DH: (nach Vollzug des Angebots geplant) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Swiss Steel (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Spexis EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.25 Uhr) - EUR/CHF: 0,9341 - USD/CHF: 0,8343 - Conf-Future: +34 BP auf 146,74 Prozent (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,517 Prozent (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,55 Prozent auf 13'025 Punkte - SLI (Dienstag): +0,09 Prozent auf 2'111 Punkte - SPI (Dienstag): +0,27 Prozent auf 17'191 Punkte - Dax (Dienstag): -0,07 Prozent auf 22'410 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -1,27 Prozent auf 8'051 Punkte

