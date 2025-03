- SMI vorbörslich: +1,05 Prozent auf 13'143,56 Punkte (08.10 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -1,55 Prozent auf 42'521 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -0,35 Prozent auf 18'285 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +0,23 Prozent auf 37'418 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche erhält FDA-Genehmigung für ergänzenden Lizenzantrag von Gazyva - Sandoz 2024: Umsatz 10357 Mio USD (AWP-Konsens: 10'387 Mio) Umsatz Generika 7504 Mio USD (AWP-Konsens: 7525 Mio) Umsatz Biosimilars 2853 Mio USD (AWP-Konsens: 2865 Mio) Kern-EBITDA 2080 Mio USD (AWP-Konsens: 2039 Mio) Kern-Reinergebnis 1176 Mio USD (AWP-Konsens: 1171 Mio) Reinergebnis 1 Mio USD (VJ 80 Mio) Dividende 0,60 Fr. (AWP-Konsens: 0,60 Fr.) 2025: Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozent-Bereich erwartet Core EBITDA-Marge von etwa 21 Prozent erwartet Bestätigt Mittelfristziele bis 2028 Bis 2028 jährl. Umsatzwachstum im mittleren 1-stell. Prozent-Bereich Bis 2028 Core EBITDA Marge von 24-26 Prozent erwartet Derzeit befinden sich 28 Biosimilars in versch. Pipeline-Stadien CEO: Sind global Nr. 1 Biosimilar-Konzern Sind in USA auf gutem Weg zum Platz 1 bei Biosimilars Gesamte Industrie wird von Zöllen beeinflusst sein Zölle können Lieferkette durcheinander bringen CFO: Erwarten im Generika-Geschäft weitere Preis-Erosion Preis-Erosion Generika-Geschäft tiefer-mittlerer Prozent-Bereich erw. erwirbt kommerzielle Rechte an Cannabidiolkapsel von Avecho Vorbörsliche Indikation -1,4 Prozent - Epic 2024: Mietertrag 66,17 Mio Fr. (VJ 65,3 Mio) EBITDA vor NB 53,1 Mio Fr. (VJ 52,4 Mio) Reinergebnis 47,28 Mio Fr. (VJ 17,6 Mio) Dividende 3,15 Fr. (VJ 3,10 Fr.) Neubewertung 23,43 Mio Fr. (VJ -9,7 Mio) Leerstandsquote 4,2 Prozent (H1: 4,8 Prozent) 2025: Erwarten Anstieg des Nettoertrags aus Vermietung um 2-3 Prozent - Orior 2024: Umsatz rund 642 Mio Fr. Org. Wachstum 0,5 Prozent (H1: 1,4 Prozent) EBITDA-Marge zwischen 3,2 Prozent und 3,7 Prozent erwartet (bisher 5,0 Prozent-5,3 Prozent) Verzicht auf Dividende vorgeschlagen Massnahmen bezüglich Lagerbewertungsdifferenzen sind eingeleitet 2025: Trotz Umsatzrückgang bereinigte EBITDA-Marge auf Niveau 2024 erw. Albert Spiess gibt Gastro-Depots Landquart und Davos an Mérat ab - Plazza 2024: Liegenschaftsertrag 33,0 Mio Fr. (VJ 26,9 Mio) EBIT vor NB 26,22 Mio Fr. (VJ 21,2 Mio) Reinergebnis 50,7 Mio Fr. (VJ 18,3 Mio) Dividende Namenaktie A 9,00 (VJ 8,00 Fr.) Leerstandsquote Bestandesliegenschaften 2,7 Prozent (VJ 2,7 Prozent) 2025: Betriebsergebnis vor Abschr. und NB von 10-15 Prozent über VJ Erneut Gewinn aus Neubewertungen erwartet Entwicklungsprojekte sorgen für Wachstumsperspektiven - TX Group 2024: Umsatz 941,5 Mio Fr. (VJ 982,5 Mio) EBIT adj. 103,5 Mio Fr. (VJ 143,6 Mio) EBIT 19,0 Mio Fr. (VJ 71,0 Mio) Reinergebnis 31,1 Mio Fr. (VJ 60,4 Mio) Dividende 4,80 Fr. (VJ 6,20 Fr.) Einmalkosten von 29 Mio Fr. bei Tamedia für Restrukturierung schlägt Miriam Meckel zur Wahl in VR vor; Kall tritt aus - Aluflexpack: Übernahme durch Constantia Flexibles erfolgreich abgeschlossen - Swiss Steel: Dekotierung per 6.6.2025 - letzter Handelstag 5.6.2025 NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Accelleron: Blackrock meldet Anteil von 3,268 Prozent - Adecco: Blackrock meldet Anteil von 4,479 Prozent - Allreal: Blackrock meldet Anteil von 4,94 Prozent - Aluflexpack: BNP Paribas meldet Anteil von <3 Prozent - Cembra: Blackrock meldet Anteil von 3,301 Prozent - Clariant: Blackrock meldet Anteil von 3,072 Prozent - Idorsia: Astaris Capital meldet Anteil von 4,242 Prozent; Akshay Shah 3,383 Prozent - Mobilezone: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - U-blox: EQMC Fund meldet Anteil von 5,078 Prozent; UBS Fund Management 4,98 Prozent PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Sandoz: Ergebnis 2024 (BMK 11.00 Uhr) - Epic: Ergebnis 2024 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Orior: Eckdaten 2024 (MK 10.00 Uhr) - Plazza: Ergebnis 2024 (BMK 10.00 Uhr) - TX Group: Ergebnis 2024 (BMK 14.00 Uhr) - Logitech: Analyst & Investor Day (ab 22.00 Uhr) Donnerstag: - Geberit: Ergebnis 2024 (BMK 10.00 Uhr) - Cicor: Ergebnis 2024 (Webcast 14.00 Uhr) - Comet: Ergebnis 2024 (BMK 13.30 Uhr) - Cosmo: Ergebnis 2024 (Webcast 15.00 Uhr) - Galderma: Ergebnis 2024 (Webcast 14.00 Uhr) - Helvetia: Ergebnis 2024 (BMK 09.00 Uhr) - Kardex: Ergebnis 2024 (Conf. Call 15.00 Uhr) - R&S: Umsatz 2024 - V-Zug: Ergebnis 2024 (BMK 10.30 Uhr) - Molecular Partners: Ergebnis 2024 (22.00 Uhr/Conf. Call 7.3.) Freitag: - BVZ: Ergebnis 2024 (BMK 9.30 Uhr) - Coltene: Ergebnis 2024 (BMK 10.00 Uhr) - Flughafen Zürich: Ergebnis 2024 (BMK 10.00 Uhr) - Mikron: Ergebnis 2024 (BMK 10.00 Uhr) - Mobilezone: Ergebnis 2024 (Conf. Call 9.15 Uhr) - SFS: Ergebnis 2024 (BMK 9.00 Uhr) - Molecular Partners: Conf. Call zu Ergebnis Q4 (14.00 Uhr) - GV: Novartis, EEII (aoGV zu VR-Personalien) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Februar 2025 (08.30 Uhr) - Seco: Arbeitsmarktdaten Februar 2025 (Donnerstag) - SNB: Devisenreserven Februar 2025 (Freitag) Ausland: - ZO: HCOB PMI Dienste 2/25 (2. Veröffentlichung, 10.00 Uhr) Erzeugerpreise 1/25 (11.00 Uhr) - US: ADP Beschäftigungsänderung 2/25 (14.15 Uhr) S&P Global PMI Dienste 2/25 (15.45 Uhr) Auftragseingang langlebige Güter 1/25 (endgültig, 16.00 Uhr) Auftragseingang Industrie 1/25 (16.00 Uhr) ISM Services Index 2/25 (16.00 Uhr) EIA-Ölbericht (Woche, 16.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.03.2025 Dekotierungen: - Spexis (per 20.3.) - Swiss Steel (per 6.6.) - Aluflexpack (nach Vollzug der Übernahme geplant) - Orascom DH: (nach Vollzug des Angebots geplant) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Spexis EX-DIVIDENDE DATEN: per 07.03: - GKB (47,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.18 Uhr) - EUR/CHF: 0,9485 - USD/CHF: 0,8894 - Conf-Future: -93 BP auf 147,42 Prozent (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,432 Prozent (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -1,21 Prozent auf 13'007 Punkte - SLI (Dienstag): -1,67 Prozent auf 2'105 Punkte - SPI (Dienstag): -1,15 Prozent auf 17'154 Punkte - Dax (Dienstag): -3,54 Prozent auf 22'327 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -0,79 Prozent auf 8'048 Punkte

