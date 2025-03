STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt wird zum Wochenschluss aufgrund negativer US-Vorgaben tiefer erwartet. Die weiter steigenden Anleiherenditen hatten am Vortag in den USA vor allem die Technologiewerte unter Druck gesetzt. Zudem sorgt US-Präsidenten Donald Trump mit seiner Hüst und Hott-Politik im Zollstreit neuerlich für Verunsicherung. Dazu werden am Nachmittag die US-Arbeitsmarktdaten veröffentlicht. - SMI vorbörslich: -0,37 Prozent auf 12'981,08 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -0,99 Prozent auf 42'579 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -2,61 Prozent auf 18'069 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -2,17 Prozent auf 36'887 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche eröffnet neues Innovations-Zentrum in Boston - Straumann ernennt Isabelle Adelt zur Finanzchefin - BVZ 2024: Geschäftsertrag 216,2 Mio Fr. (VJ 205,9 Mio) EBITDA 66,0 Mio Fr. (VJ 67,5 Mio) Reinergebnis 23,0 Mio Fr. (VJ 29,6 Mio) Dividende 18,00 Fr. je Aktie (VJ 16,00) 2025: Wollen 2024 erzielte Ergebnisse mindestens halten - Coltene 2024: EBIT 26,84 Mio Fr. (VJ 19,6 Mio) EBIT-Marge 10,7 Prozent (VJ 8,1 Prozent) Umsatz 250,2 Mio Fr. (VJ 242,6 Mio) Reinergebnis 20,5 Mio Fr. (VJ 11,9 Mio) Dividende 2,50 Fr. (VJ 2,00 Fr.) 2025: Umsatzplus 3-5 Prozent und EBIT-Marge im Bereich von 11 Prozent erw. Martin Schaufelberger zur Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen - Flughafen Zürich 2024: Umsatz 1326 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1323 Mio) EBITDA 733 Mio Fr. (AWP-Konsens: 723 Mio) Reinergebnis 327 Mio Fr. (AWP-Konsens: 328 Mio) EBITDA-Marge 55,3 Prozent (AWP-Konsens: 54,7 Prozent) Dividende 5,70 Fr. (AWP-Konsens: 6,05 Fr.) Neue Dividenden-Policy ab Geschäftsjahr 2025 Zahlen ordentliche Dividende plus Zusatzdividende internationales Geschäft gewinnt weiter an Bedeutung Vincent Albers tritt nach 10 Jahren aus VR zurück Kantonsvertreter im VR wird Beat Schwab per 1. Mai 2025: Passagieraufkommen von rund 32 Mio, neuer Höchstwert EBITDA in etwa stabil erwartet Tieferer Reingewinn erwartet - Mikron 2024: EBIT 31,9 Mio Fr. (VJ 35,3 Mio) Dividende 0,50 Fr. (VJ 0,50 Fr.) Reinergebnis 27,9 Mio Fr. (VJ 28,8 Mio) 2025: Stabiler Umsatz erwartet Betriebsgewinnmarge ähnlich wie 2024 erwartet - Mobilezone 2024: Umsatz 1005 Mio Fr. (AWP-Konsens: 977 Mio) EBIT 28,3 Mio Fr. (VJ 63,7 Mio) Reinergebnis 17,0 Mio Fr. (VJ 49,5 Mio) Sondereffekte von 24,4 Mio Fr. (VJ 4,9 Mio) Dividende 0,90 Fr. (AWP-Konsens: 0,90 Fr.) Aktienrückkaufprogramm 2022-2025 bleibt auch 2025 ausgesetzt Gabriela Theus stellt sich nicht mehr zur Wiederwahl in VR 2025: EBIT-Ergebnis von 53 bis 60 Millionen Franken erwartet EBIT-Marge 11,0-12,0 Prozent für Schweiz, 3,0-3,5 Prozent für Deutschland «Attraktive Dividendenpolitik wird fortgeführt» - Molecular Partners 2024: Umsatz 5,0 Mio Fr. (VJ 7,0 Mio) Reinergebnis -54,0 Mio Fr. (VJ -62,0 Mio) Betriebsergebnis -61,2 Mio Fr. (VJ -61,1 Mio) Flüssige Mittel 149,4 Mio Fr. (Ende 2023: 186,9 Mio) Betrieb bis weit ins Jahr 2027 gesichert 2025: Gesamtbetriebskosten von 55-65 Millionen Fr. erw. - SFS 2024: EBIT 350,2 Mio Fr. (VJ 358,6 Mio) Dividende 2,50 Fr. (VJ 2,50 Fr.) Reinergebnis 242,7 Mio Fr. (VJ 268,5 Mio) 2025: EBIT-Marge im Bereich des Vorjahres erwartet Ausblick von erheblichen Unsicherheiten geprägt vorbörsliche Indikation -2,3 Prozent - Glarner KB: Standard & Poor's bestätigt AA Rating und Ausblick «stabil» - Medacta übernimmt US-Firma Parcus Medical - Meyer Burger verlängert Brückenfinanzierung bis Montag NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - CN: JAN-FEB TRADE SURPLUS +$170.5 BLN VS MEDIAN +$147 JAN-FEB EXPORTS +2.3 Prozent Y/Y VS MEDIAN +5.9 Prozent Y/Y JAN-FEB EXPORTS +3.4 Prozent IN YUAN TERM JAN-FEB IMPORTS -7.3 Prozent IN YUAN TERM - DE: AUFTRAGSEINGANG INDUSTRIE JANUAR -7,0 Prozent GG VORMONAT (PROGNOSE -2,5) AUFTRAGSEINGANG INDUSTRIE JANUAR -2,6 Prozent GG VORJAHR (PROGNOSE 2,6) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Idorsia: UBS Fund Management meldet Anteil von <3 Prozent - Landis+Gyr: Norges Bank meldet Anteil von 3,133 Prozent - SGS: Aktionärsgruppe Desmarais/Frère meldet Anteil von 14,648 Prozent - Siegfried: Blackrock meldet Anteil von 3,049 Prozent PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - BVZ: BMK zu Ergebnis 2024 - Coltene: BMK zu Ergebnis 2024 - Flughafen Zürich: BMK Ergebnis 2024 - Mikron: BMK zu Ergebnis 2024 - Mobilezone: Conf. Call zu Ergebnis 2024 - SFS: Ergebnis BMK zu Ergebnis 2024 - Molecular Partners: Conf. Call zu Ergebnis Q4 - GV: Novartis, EEII (aoGV zu VR-Personalien) Montag: - Keine Termine Dienstag - Partners Group: Ergebnis 2024 - BCGE: Ergebnis 2024 - BKW: Ergebnis 2024 - Galenica: Ergebnis 2024 - Huber+Suhner: Ergebnis 2024 - Komax: Ergebnis 2024 - Kuros: Ergebnis 2024 - Polypeptide: Ergebnis 2024 - Sensirion: Ergebnis 2024 - SF Urban: Ergebnis 2024 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB: Devisenreserven Februar 2025 (09.00 Uhr) - BFS: Logiernächte Januar 2025 (Montag) - Seco: Konsumentenstimmungsindex Februar 2025 (Montag) - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung (Dienstag) Ausland: - ZO: BIP Q4/24 (endgültig) (11.00 Uhr) Staatsausgaben Q4/24 (11.00 Uhr) Haushaltskonsum Q4/24 (11.00 Uhr) Beschäftigung Q4/24 (endgültig) (11.00 Uhr) US: Arbeitsmarktbericht 2/25 (14.30 Uhr) US: Konsumentenkredite 1/25 (21.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.03.2025 Übernahmeangebote: - Dekotierungen: - Spexis (per 20.3.) - Swiss Steel (per 6.6.) - Aluflexpack (nach Vollzug der Übernahme geplant) - Orascom DH: (nach Vollzug des Angebots geplant) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Suspendierungen (bis auf weiteres): - Spexis Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - GKB (47,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.17 Uhr) - EUR/CHF: 1,0827 - USD/CHF: 0,8810 - Conf-Future: -167 BP auf 159,19 Prozent (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,65 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -0,64 Prozent auf 13'029 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,69 Prozent auf 2'117 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,66 Prozent auf 17'186 Punkte - Dax (Donnerstag): +1,47 Prozent auf 23'419 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +1,86 Prozent auf 8'198 Punkte

