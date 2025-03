- SMI vorbörslich: +0,42 Prozent auf 13'131,81 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +0,52 Prozent auf 42'802 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +0,70 Prozent auf 18'196 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +0,38 Prozent auf 37'028 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Swisscom verzeichnet über 200 Millionen Cyberangriffe pro Monat (Inti NZZaS) - Adval Tech: Untersuchung gegen Cyberkriminelle eingeleitet - Bioversys: Greenshoe teilweise ausgeübt - EEII hat an aoGV Verwaltungsrat erneut umbaut - Flughafen Zürich: 66 Flüge wegen deutschen Warnstreiks gestrichen - HOCN will Anträge der Aktionäre Detweiler/Greber an ordentlicher GV behandeln - Zwahlen&Mayr: Kontrollwechsel von Cimolai zu Groupe Bader kommt zustande NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Bank J. Safra Sarasin kauft 70 Prozent an Saxo Bank - Viseca steigert Umsatz, Gewinn und Transaktionsumsatz im 2024 PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - DE: Exporte Januar -2,5 Prozent gg VM (Prog +0,5 Prozent) Gesamtproduktion Januar -1,6 Prozent gg VJ (Prog -2,8 Prozent) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Idorsia: Gruppe Clozel/Levine etc. meldet Anteil von 20,447 Prozent/20,447 Prozent - Siegfried: Blackrock meldet Anteil von 3,003 Prozent PRESSE MONTAG/WOCHENENDE - siehe separate Presseschau ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Keine Termine Dienstag - Partners Group: Ergebnis 2024 (Conf. Call 09.00 Uhr) - BCGE: Ergebnis 2024 (BMK 10.30 Uhr, Genf) - BKW: Ergebnis 2024 (BMK 09.30 Uhr) - Galenica: Ergebnis 2024 (BMK 10.30 Uhr) - Huber+Suhner: Ergebnis 2024 (BMK 10.00 Uhr) - Komax: Ergebnis 2024 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Kuros: Ergebnis 2024 (Conf. Call 15.00 Uhr) - Polypeptide: Ergebnis 2024 (Webcast 09.30 Uhr) - Sensirion: Ergebnis 2024 (Conf. Call 09.00 Uhr) - SF Urban: Ergebnis 2024 Mittwoch: - Partners Group: CMD für institutionelle Investoren (09.00 Uhr) - Ascom: Ergebnis 2024 (BMK 10.00 Uhr) - Autoneum: Ergebnis 2024 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Avolta: Ergebnis 2024 (BMK 14.30 Uhr) - Fundamenta: Ergebnis 2024 (BMK 10.00 Uhr) - Tecan: Ergebnis 2024 (Webcast 09.00 Uhr) - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Februar 2025 (nachbörslich) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Seco: Konsumentenstimmungsindex Februar 2025 (09.00 Uhr) - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung (Dienstag; Ergebnis am Mittwoch) Ausland: - ZO: Sentix-Investorvertrauen 3/25 (10.30 Uhr) Treffen der Euro-Gruppe, Brüssel (10.30 Uhr) Treffen der EU-Arbeits- und Sozialminister, Brüssel (10.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.03.2025 Dekotierungen: - Spexis (per 20.3.) - Swiss Steel (per 6.6.) - Aluflexpack (nach Vollzug der Übernahme geplant) - Orascom DH: (nach Vollzug des Angebots geplant) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Spexis EX-DIVIDENDE DATEN: per 11.03: - Novartis (3,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9523 - USD/CHF: 0,8789 - Conf-Future: +59 BP auf 159,78 Prozent (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,654 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,36 Prozent auf 13'077 Punkte - SLI (Freitag): +0,09 Prozent auf 2'119 Punkte - SPI (Freitag): +0,31 Prozent auf 17'239 Punkte - Dax (Freitag): -1,75 Prozent auf 23'009 Punkte - CAC 40 (Freitag): -0,65 Prozent auf 8'121 Punkte

