STIMMUNG - Die Erholung am Schweizer Aktienmarkt könnte bereits beendet sein. Laut vorbörslichen Indikationen werden die Kurse nach der Gegenbewegung am Vortag tiefer gesehen. Die Anleger blieben verunsichert ob des eskalierenden Zollstreits, steigenden Rezessions- und inflationssorgen und der ungewissen Entwicklung Ukrainekrieg. Anleger neigten derzeit zudem eher dazu, Erholungen als Einladung zum Verkauf von Aktien zu nützen. - SMI vorbörslich: -0,14 Prozent auf 12'850,52 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): -0,20 Prozent auf 41'351 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +1,22 Prozent auf 17'648 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -0,08 Prozent auf 36'790 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Swiss Re-CEO Berger erhält für 2024 Salär von 5,16 Mio Fr. - Accelleron 2024: Dividende 1,25 Fr. (AWP-Konsens: 1,25 Fr.) Umsatz 1022,5 Mio USD (AWP-Konsens: 1021 Mio) Reinergebnis 179,4 Mio USD (AWP-Konsens: 175 Mio) operative EBITA-Marge 25,6 Prozent (AWP-Konsens: 25,0 Prozent) operativer EBITA 261,9 Mio USD (AWP-Konsens: 255 Mio) Aufbauarbeiten nach Trennung von ABB abgeschlossen 2025: Positive Marktentwicklung erwartet Währungsber. Umsatzwachstum von 4 bis 6 Prozent erwartet EBITA-Marge von 25 bis 26 Prozent erwartet vorbörsliche Indikation +1,4 Prozent - APG SGA 2024: Umsatz 324,9 Mio Fr. (VJ 325,6 Mio) EBIT 36,5 Mio Fr. (VJ 31,8 Mio) Reinergebnis 30,3 Mio Fr. (VJ 26,8 Mio) Dividende 12 Fr. (VJ 11,00 Fr.) 2025 und 2026 soll 100 Prozent des Gewinns und mind. 12 Fr ausgeschüttet werden - Asmallworld 2024: Umsatz 20,9 Mio Fr. (VJ 21,2 Mio) EBITDA 1,4 Mio Fr. (VJ 2,1 Mio) Reinergebnis 0,5 Mio Fr. (VJ 1,5 Mio) 2025: Umsatz von 22 bis 23 Mio Fr. erwartet EBITDA von 1,4 bis 1,5 Mio Fr. erwartet - DocMorris 2024: EBITDA -43,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: -47,2 Mio) EBITDA adj. -48,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: -50,0 Mio) Reinergebnis -97,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: -90,9 Mio) TeleClinic steigert Umsatz und Ertrag deutlich Non-Rx-Geschäft in Deutschland profitabel 2025: Rx-Wachstum von rund 50 Prozent im ersten Quartal erwartet Erwarten weiterhin Wachstum in allen Bereichen plant Kapitalerhöhung von rund 200 Mio Fr. vorbörsliche Indikation -12,2 Prozent - Inficon 2024: Umsatz 671,0 Mio USD (VJ 673,7 Mio) EBIT 136,0 Mio USD (VJ 135,2 Mio) Dividende 21,00 Fr. (VJ 20,00 Fr.) EBIT-Marge 20,3 Prozent (VJ 20,1 Prozent) Reinergebnis 112,8 Mio USD (VJ 105,7 Mio) 2025: Umsatz von 660 bis 710 Mio USD erwartet EBIT-Marge bei rund 20 Prozent erwartet Aufschwung insbesondere in H2 erwartet Auftragsbestand normalisiert, Auftragseingänge etwas zögerlich Planen Aktiensplit im Verhältnis 1:10 vorbörsliche Indikation -2,1 Prozent - Interroll 2024: EBITDA 100,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 97,9 Mio) EBIT 77,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 75,7 Mio) Reinergebnis 62,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 60,0 Mio) EBITDA-Marge 19,1 Prozent (AWP-Konsens: 18,7 Prozent) EBIT-Marge 14,8 Prozent (AWP-Konsens: 14,4 Prozent) Dividende 32,00 Fr. (AWP-Konsens: 29,76 Fr.) 2025: Klare Anzeichen, dass Abschwung den Tiefpunkt erreicht hat weiter Zurückhaltung bei Investitionen in grössere Projekte - Rieter 2024: Dividende 2,00 Fr. (VJ 3,00 Fr.) EBIT 28,0 Mio Fr. (VJ 104,8 Mio) Reinergebnis 10,4 Mio Fr. (VJ 74 Mio) EBIT-Marge 3,3 Prozent (VJ 7,4 Prozent) Solide EBIT-Marge dank Performance-Programm Next Level 2025: EBIT-Marge von 0 Prozent bis 4 Prozent Umsatzvolumen auf Vorjahresniveau erwartet H1 wird volumenmässig anspruchsvoll Erwarten stärkeres zweites Halbjahr vorbörsliche Indikation -8,1 Prozent - Valartis 2024: Geschäftserträge insgesamt um 70 Prozent gestiegen Jahresgewinn von 7,5 bis 8,5 Mio Franken erwartet - VP Bank 2024: Dividende 4,00 Fr. (VJ 5,00 Fr.) AuM 50,75 Mrd Fr. (H1: 50,4 Mrd) Geschäftsertrag 330,5 Mio Fr. (VJ 364,4 Mio) Reingewinn 18,5 Mio Fr. (VJ 44,2 Mio) Nettoneugeld 1,7 Mrd Fr. bereinigt um forcierte Abflüsse Cost/Income Ratio 93,3 Prozent (VJ 86 Prozent) 2025: Fokus wird auf Ertragsseite liegen, weiterhin Kostendisziplin Sind mit Massnahmenpaket zu Effizienzsteigerung auf Kurs Effizienzziel von mind. 20 Mio soll bis Ende 2026 erreicht werden - DKSH gewinnt spanische Ibarmia als Kundin - Flughafen Zürich befördert im Februar mehr Passagiere - Luzerner Kantonalbank nimmt mit Doppeltranche 200 Mio Fr. auf - Romande Energie ernennt François Fellay zum neuen CEO per 1. Oktober NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Clientis Gruppe mit rückläufigem Gewinn im 2024 PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Basilea: Blackrock meldet Anteil von 3,173 Prozent - Idorsia: Mehrere Beteiligungsveränderungen - Kardex: Swisscanto meldet Anteil von 3,034 Prozent - Mobilezone: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - APG SGA: BMK zu Ergebnis 2024 (10.00 Uhr) - Accelleron: BMK zu Ergebnis 2024 (09.00 Uhr) - Interroll: BMK zu Ergebnis 2024 (10.15 Uhr) - Rieter: BMK zu Ergebnis 2024 (09.00 Uhr) - DocMorris: Conf. Call zu Ergebnis 2024 (11.00 Uhr) - Inficon: Conf. Call zu Ergebnis 2024 (9.30 Uhr) - VP Bank: BMK Ergebnis 2024 (09.30 Uhr) Freitag: - Swiss Life: Ergebnis 2024 - Orell Füssli: Ergebnis 2024 - StarragTornos: Ergebnis 2024 Montag: - UBS: Publikation Geschäftsbericht 2024 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Produzenten- und Importpreisindex Februar 2025 (08:30) - BFS: Erste Schätzung Logiernächte Februar 2025 (Montag) Ausland: - EU: Industrieproduktion 2/25 (11:00) - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) (13:30) Erzeugerpreise 2/25 (13:30) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.03.2025 Übernahmeangebote: - Dekotierungen: - Spexis (per 20.3.) - Swiss Steel (per 6.6.) - Aluflexpack (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Orascom DH: (nach Vollzug des Angebots geplant) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Suspendierungen (bis auf weiteres): - Spexis Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.13 Uhr) - EUR/CHF: 0,9594 - USD/CHF: 0,8818 - Conf-Future: +12 BP auf 158,22 Prozent (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,762 Prozent (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +1,39 Prozent auf 12'868 Punkte - SLI (Mittwoch): +1,30 Prozent auf 2'081 Punkte - SPI (Mittwoch): +1,34 Prozent auf 17'037 Punkte - Dax (Mittwoch): +1,56 Prozent auf 22'676 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): -0,73 Prozent auf 7'989 Punkte

