- SMI vorbörslich: +0,12 Prozent auf 12'851,91 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -1,30 Prozent auf 40'814 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -1,96 Prozent auf 17'303 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +0,72 Prozent auf 37'053 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Swiss Life 2024: Bruttoprämien 20'330 Mio Fr. (AWP-Konsens: 20'275 Mio) Fee-Ergebnis 875 Mio Fr. (AWP-Konsens: 851 Mio) Bereinigter Betriebsgewinn 1783 Mio Fr. (VJ 1497 Mio) Reingewinn 1261 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1256 Mio) Dividende 35 Fr. (AWP-Konsens: 35,29 Fr.) SST-Quote bei geschätzt 200 Prozent (VJ 212 Prozent) Eigenkapital 7271 Mio Fr. (VJ 7499 Mio) Eigenkapitalrendite 16,6 Prozent (VJ 13,7 Prozent) TPAM-Nettoneugeld 9,5 Mrd Fr. (VJ 9,8 Mrd) Direkte Anlagerendite bei 2,9 Prozent (VJ 2,8 Prozent) Erfolgreicher Abschluss des Unternehmensprogramms 2024 Im Rahmen von Rückkaufprogramm Aktien für 133 Mio Fr. gekauft CEO: Wollen 2027-Ziele mit Engagement und Disziplin umsetzen vorbörsliche Indikation -1,8 Prozent - Implenia-Eisenbahnprojekt in Schweden mit ca. 130 Mio. Fr. Auftragsvolumen gewinnt Eisenbahnprojekt in Schweden - Groupe Minoteries 2024: Umsatz 145,0 Mio Fr. (VJ: 148,2 Mio Fr.) Reingewinn 5,4 Mio (VJ: 6,3 Mio Fr.) Dividende 11,00 Fr. (VJ 11,00 Fr.) 2025: Umsatz und EBIT werden weiterhin unter Druck stehen - Orell Füssli 2024: Umsatz 252,5 Mio Fr. (VJ 232,2 Mio) EBIT 22,6 Mio Fr. (VJ 18,1 Mio) EBIT-Marge 8,9 Prozent (VJ 7,8 Prozent) Reinergebnis 17,5 Mio Fr. (VJ 14,6 Mio) Dividende 4,40 Fr. (VJ 3,90 Fr.) 2025: Erwarten weiteres Umsatz- und EBIT-Wachstum 2028: Umsatzziel von 300 Mio Fr. gilt weiter EBIT-Margen-Ziel von mind. 8 Prozent gilt weiter Erwarten, Ziele bis 2028 einzuhalten - StarragTornos 2024: EBIT 15,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 17,4 Mio) EBIT-Marge 3,1 Prozent (AWP-Konsens: 3,5 Prozent) Reinergebnis 11,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 12,2 Mio) Dividende 1,00 Fr. (AWP-Konsens: 1,40 Fr.) 2025: Wirtschaftliche Aussichten bleiben herausfordernd Derzeit keine klaren Zeichen für langfristigen Aufschwung Kein neues VR-Mitglied als Ersatz für Walter Fust geplant - Basilea: Meilensteinzahlung dank starker Cresemba-Verkäufe in Asien-Pazifik - Galderma platziert erfolgreich 500 Mio Eurobond - Idorsia mit positiven Daten zu Daridorexant bei chronischer Schlafstörung - IVF Hartmann: Aktionär verlangt Ausschüttung einer deutlich höheren Dividende - Landis+Gyr ernennt Davinder Athwal als neuen Chief Financial Officer - Swiss-Prime-Site-Aktionäre genehmigen an GV alle Anträge NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Edelweiss startet mit neuem Langstreckenflieger A350 durch - Hilti 2024: Umsatzrendite (ROS) 12,0 Prozent (VJ 11,8 Prozent) Betriebsergebnis 769 Mio Fr. (VJ 770 Mio) Reinergebnis 561 Mio Fr. (VJ 560 Mio) 2025: Anhaltende Unsicherheit dürfte zu weiter starkem Franken führen Ähnliches ROS-Niveau wie 2024 erwartet Umsatzwachstum in LW im niedrigen einstell. Bereich PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Idorsia: UBS meldet Anteil von <3 Prozent - Mobilezone: Blackrock meldet Anteil von 3,048 Prozent - Santhera: Bank of America meldet Anteil von 3,499 Prozent - U-blox: Blackrock meldet Anteil von 3,017 Prozent PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Swiss Life: Ergebnis 2024 (Webcast 09.00 Uhr) - Orell Füssli: Ergebnis 2024 (Webcast 10.00 Uhr) - StarragTornos: Ergebnis 2024 (BMK 10.00 Uhr, Zürich/online) Montag: - UBS: Publikation Geschäftsbericht 2024 Dienstag: - Medartis: Ergebnis 2024 (BMK 10.30 Uhr, Basel/online) - Vetropack: Ergebnis 2024 (BMK 10.15 Uhr, Bülach) - GV: Bellevue, CPH, Dätwyler WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Erste Schätzung Logiernächte Februar 2025 (Montag) - Seco: Konjunkturprognosen Frühjahr 2025 (Dienstag) SNB: Publikation Geschäftsbericht 2024 (Dienstag) Ausland: - US: Uni Michigan Verbrauchervertrauen März 2025; vorläufig (15.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.03.2025 Dekotierungen: - Spexis (per 20.3.) - Swiss Steel (per 6.6.) - Aluflexpack (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Orascom DH: (nach Vollzug des Angebots geplant) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Spexis EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.17 Uhr) - EUR/CHF: 0,958 - USD/CHF: 0,884 - Conf-Future: -42 BP auf 157,80 Prozent (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,769 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -0,25 Prozent auf 12'836 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,30 Prozent auf 2'075 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,32 Prozent auf 16'983 Punkte - Dax (Donnerstag): -0,48 Prozent auf 22'567 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -0,05 Prozent auf 7'938 Punkte

awp-robot/sw/