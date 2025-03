- SMI vorbörslich: +0,12 Prozent auf 12'932,89 Punkte (08.02 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +1,65 Prozent auf 41'488 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +2,61 Prozent auf 17'754 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +0,93 Prozent auf 37'397 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - UBS legt Geschäftsbericht 2024 vor Chef Sergio Ermotti verdient 2024 14,9 Mio Fr. Rückstellungen für Rechtsfälle von 3,6 Milliarden - ABB liefert Ausrüstung zur Produktion von grünem Wasserstoff in Kanada - Adecco ernennt Jo Debecker zum Chef von Akkodis - Julius Bär bezahlt seine Geschäftsleitung wieder deutlich besser - Roche kündigt neue Daten aus neuromuskulären Portfolio für Fachkongress an - Swisscom, Post, SBB und Skyguide haben Zielvorgaben des Bundesrates erreicht - U-Blox verkauft Cellular-Geschäft an Trasna bestätigt Q1-Ziele, u.a. Umsatz von 65-75 Mio Fr. - Hypi Lenzburg: Marianne Wildi zur Verwaltungsratspräsidentin gewählt - Idorsia wird von US-Behörde FDA von Sicherheitsprogramm REMS befreit - Youngtimers verkauft eigene Aktien in Höhe von 3 Mio Dollar an DL Holdings NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - China: Detailhandelsumsätze Jan/Feb +4,0 Prozent gg VJ (Prog. +3,8 Prozent) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Mobilezone: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Plazza: Gruppe Schmidheiny meldet Anteil von 51,169 Prozent - SPS: Blackrock meldet Anteil von 9,987 Prozent - Tecan: FIL Limited meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE WOCHENENDE/MONTAG - Siehe separate Presseschau ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Dienstag: - Medartis: Ergebnis 2024 (BMK 10.30 Uhr) - Vetropack: Ergebnis 2024 (BMK 10.15 Uhr) - Zwahlen et Mayr: Ergebnis 2024 (nachbörslich) GV: Bellevue, CPH, Dätwyler Mittwoch: - Swatch: BMK 2025 (10.00 Uhr) - Investis: Ergebnis 2024 (Webcast 09.00 Uhr) - Stadler Rail: Ergebnis 2024 (BMK 10.00 Uhr) GV: Also, BB Biotech WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Erste Schätzung Logiernächte Februar 2025 (14.00 Uhr) - Seco: Konjunkturprognosen Frühjahr 2025 (Dienstag) SNB: Publikation Geschäftsbericht 2024 (Dienstag) Ausland: - US: Einzelhandelsumsatz 2/25 (13.30 Uhr) Empire State Index 3/25 (13.30 Uhr) Lagerbestände 1/25 (15.00 Uhr) NAHB-Index 3/25 (15.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.03.2025 Dekotierungen: - Spexis (per 20.3.) - Swiss Steel (per 6.6.) - Aluflexpack (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Orascom DH: (nach Vollzug des Angebots geplant) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Spexis EX-DIVIDENDE DATEN: per 18.03: - Hypi Lenzburg (120,00 Fr.) per 20.03: - Bellevue (0,70 Fr.) - CPH (2,00 Fr.) - Dätwyler (3,20 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9625 - USD/CHF: 0,8842 - Conf-Future: +22 BP auf 158,02 Prozent (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,771 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,63 Prozent auf 12'917 Punkte - SLI (Freitag): +0,77 Prozent auf 2'091 Punkte - SPI (Freitag): +0,65 Prozent auf 17'093 Punkte - Dax (Freitag): +1,86 Prozent auf 22'987 Punkte - CAC 40 (Freitag): +0,49 Prozent auf 8'028 Punkte

awp-robot/sw/