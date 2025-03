- SMI vorbörslich: +0,18 Prozent auf 13'082,18 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,85 Prozent auf 41'842 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,31 Prozent auf 17'809 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +1,20 Prozent auf 37'845 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Julius Bär richtet Filiale in Italien ein - Start in H1 erwartet - Kühne + Nagel eröffnet neue Anlage in Texax - Swiss Life platziert Senioranleihe über 500 Millionen Euro - DKSH übernimmt Taqkey Science und Quantum Biotech in Taiwan Jährlicher Umsatz von Taqkey und Quantum insgesamt über 13 Mio Fr - Medartis 2024: Kern-Umsatz 219,6 Mio Fr. (VJ 201,2 Mio) Umsatz 224,8 Mio Fr. (VJ 212,0 Mio) Kern-EBITDA-Marge 19,0 Prozent (VJ 17,1 Prozent) Kern-EBITDA 41,7 Mio Fr. (VJ 34,3 Mio) 2025: Kern-EBITDA-Marge im hohen zehnprozentigen Bereich erw. Organisches Wachstum des Kern-Umsatzes von 13-15 Prozent erw. Erwirbt 51-Mehrheitsbeteiligung an brasilianischen NeoOrtho - Vetropack 2024: Umsatz 842,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 854,4 Mio) adj. EBIT 58,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 58,4 Mio) Reinergebnis 13,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 26,3 Mio) EBIT-Marge 7 Prozent (AWP-Konsens: 6,8 Prozent) Dividende 1,00 Fr. (AWP-Konsens: 0,74 Fr.) Kosten für Werksschliessung in St-Prex von 24,3 Mio Franken 2025: Leicht besseres Betriebsergebnis als 2024 erwartet Rechnen mit deutlich höherem Reingewinn CEO Johann Reiter wird per Ende Jahr in den Ruhestand gehen - Ascom: Cyberangriff auf technisches Ticketing System am 16. März - Calida beantragt Aufhebung der Alterslimite für den Verwaltungsrat - Georg Fischer: Monica de Virgiliis stellt sich nicht zur Wiederwahl für VR - Tecan: Karen Huebscher stellt sich nicht zur Wiederwahl für Verwaltungsrat - Ypsomed lanciert automatisches Insulinabgabesystem auch fürs iPhone NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - LGT 2024: Konzerngewinn 356,2 Mio Fr. (VJ 375,3 Mio) Verwaltete Vermögen 367,5 Mrd Fr. (Ende Juni 2024: 356,0 Mrd) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - SNB hat 2024 netto Fremdwährungen im Gegenwert von 1,2 Mrd. Fr. gekauft WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - DocMorris: JPMorgan meldet Anteil von 12,439 Prozent/4,882 Prozent - Galderma: Wellington meldet Anteil von 3,244 Prozent; Gruppe EQT etc. 48,179 Prozent - Idorsia: Astaris Capital Management meldet Anteil von <3 Prozent; Idorsia Ltd 29,427 Prozent - Lonza meldet Eigenanteil von 3,002 Prozent - Polypeptide: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent; UBS Fund Management neu 3,002 Prozent - U-blox: Blackrock meldet Anteil von 3,277 Prozent PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Medartis: BMK Ergebnis 2024 (10.30 Uhr) - Vetropack: BMK Ergebnis 2024 (10.15 Uhr) - Zwahlen et Mayr: Ergebnis 2024 (nachbörslich) GV: Bellevue, CPH, Dätwyler Mittwoch: - Swatch: BMK 2025 (10.00 Uhr) - Investis: Ergebnis 2024 (Webcast 09.00 Uhr) - Stadler Rail: Ergebnis 2024 (BMK 10.00 Uhr) GV: Also, BB Biotech Donnerstag - Swissquote: Ergebnis 2024 (Webcast 10.00 Uhr) GV: Givaudan WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Seco: Konjunkturprognosen Frühjahr 2025 (09.00 Uhr) - BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte Februar 2025 (Donnerstag) - SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung (inkl. MK 10.00 Uhr) (Donnerstag) Ausland: - DE: ZEW-Konjunkturerwartungen 3/25 (11.00 Uhr) - ZO: Handelsbilanz 1/25 (11.00 Uhr) - US: Baubeginne- und genehmigungen 2/25 (13.30 Uhr) Im- und Exportpreise 2/25 (13.30 Uhr) Kapazitätsauslastung 2/25 (14.15 Uhr) Industrieproduktion 2/25 (14.15 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.03.2025 Dekotierungen: - Spexis (per 20.3.) - Swiss Steel (per 6.6.) - Aluflexpack (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Orascom DH: (nach Vollzug des Angebots geplant) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Spexis EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Hypi Lenzburg (120,00 Fr.) per 20.03: - Bellevue (0,70 Fr.) - CPH (2,00 Fr.) - Dätwyler (3,20 Fr.) per 21.03: - BB Biotech (1,80 Fr.) - SPS (3,45 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9621 - USD/CHF: 0,8810 - Conf-Future: +23 BP auf 158,25 Prozent (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,704 Prozent (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +1,09 Prozent auf 13'058 Punkte - SLI (Montag): +0,96 Prozent auf 2'111 Punkte - SPI (Montag): +1,06 Prozent auf 17'275 Punkte - Dax (Montag): +0,73 Prozent auf 23'155 Punkte - CAC 40 (Montag): +1,71 Prozent auf 8'074 Punkte

awp-robot/sw/