- SMI vorbörslich: +0,11 Prozent auf 13'076,37 Punkte (08.15 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -0,62 Prozent auf 41'581 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -1,71 Prozent auf 17'504 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,25 Prozent auf 37'752 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Richemont: Emmanuel Perrin neuer Chef der Marke Panerai - Swatch-VRP: 2024 hat Unternehmen vor grosse Herausforderungen gestellt 2025 substanzielle Verbesserungen bei Umsatz und Betriebsgewinn - Airesis: Wechsel in der Aktionärsstruktur Aktionär Comunus SICAV tritt seine Aktien an Petrus Finance ab Hauptaktionärsgruppe um Petrus Finance hält nun über 50 Prozent - Investis 2024: Mietertrag 64,4 Mio Fr. (VJ 53,1 Mio) EBITDA vor NB 48,9 Mio Fr. (VJ 50,1 Mio) Reinergebnis vor NB 156,5 Mio Fr. (VJ 35,5 Mio) Reinergebnis inkl. NB 246,5 Mio Fr. (VJ -5,4 Mio) Dividende 2,60 Fr. (VJ 2,50 Fr.) 2025: Steigerung des Mietertrags in ähnlichem Umfang wie 2024 (+21 Prozent) Wohnimmobilienmarkt in Genferseeregion bleibt anspruchsvoll - Stadler Rail 2024: Umsatz 3256 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3327 Mio) Auftragseingang 6368 Mio Fr. (AWP-Konsens: 5551 Mio) Auftragsbestand 29'180 Mio Fr. (AWP-Konsens: 27'174 Mio) EBIT 100,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 107 Mio) EBIT-Marge 3,1 Prozent (AWP-Konsens: 3,2 Prozent) Reinergebnis 55,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 79 Mio) Dividende 0,20 Fr. (AWP-Konsens: 0,68 Fr.) 2025: EBIT-Marge zwischen 4 und 5 Prozent erwartet Umsatzanstieg erwartet 2026: Umsatzwachstum auf über 5 Milliarden Franken erwartet Wegen Unwettern rund 350 Mio Umsatz ins 2025 und 2026 verschoben Mittel- bis langfristig Anstieg der EBIT-Marge auf 6-8 Prozent Barbara Egger-Jenzer, Kurt Rüegg stehen nicht zur VR-Wiederwahl vorbörsliche Indikation -6,9 Prozent - Swiss Steel 2024: Umsatz 2432 Mio EUR (VJ 2837 Mio) EBITDA -35,5 Mio EUR (VJ -102,2 Mio) EBIT -136,6 Mio EUR (VJ -199,8 Mio) Konzernergebnis -197,2 Mio EUR (VJ -294,8 Mio) 2025: Leichte Erholung der Auftragseingänge zu Jahresbeginn Trendwende hängt von Veränderungen im europäischen Markt ab - Zwahlen&Mayr 2024: Umsatz 41,1 Mio Fr. (VJ 54,9 Mio) EBIT -4,2 Mio Fr. (VJ 0,84 Mio) Reinergebnis -4,6 Mio Fr. (VJ 0,71 Mio) erhält neuen Verwaltungsrat - Bioversys: Patient mit Alpibectir-Ethionamid in Kombinations-Studie behand. - Gurit: verlängert Liefervertrag für den Verteidigungssektor Mehrjähriger Vertrag mit US-Marine bringt Umsatz von rund 10 Mio Fr NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Airesis: Gruppe Erben Louis-Dreyfus meldet Anteil von >50 Prozent; Comunus SICAV <3 Prozent - Basilea: UBS Fund Management meldet Anteil von 5,034 Prozent - Bystronic: Gruppe Caliza/Auer/Byland/Schmidheiny/Spoerry meldet Anteil von 51 Prozent - Idorsia meldet Eigenanteil von 30,122 Prozent/63,032 Prozent - Investis: Caceis meldet Anteil von 5,021 Prozent - Phoenix Mecano meldet Eigenanteil von 3 Prozent - Richemont: Blackrock meldet Anteil von 3,025 Prozent - Santhera: Bank of America meldet Anteil von <3 Prozent - Zwahlen et Mayr: Familie Bader mit 81,581 Prozent, Luigi Cimolai mit <3 Prozent PRESSE MITTWOCH - Helvetia und Baloise führen Fusionsgespräche (Bloomberg) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Swatch: BMK 2024 (10.00 Uhr) - Investis: Webcast Ergebnis 2024 (09.00 Uhr) - Stadler Rail: BMK 2024 (10.00 Uhr, Bussnang/online) - GV: Also, BB Biotech Donnerstag: - Swissquote: Ergebnis 2024 (Webcast 10.00 Uhr) - GV: Givaudan Freitag: - CFT: Ergebnis 2024 (Webcast 10.30 Uhr) - GV: EFG International WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung inkl. MK 10.00 Uhr (Donnerstag) - BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte Februar 2025 (Donnerstag) Ausland: - EU: Verbraucherpreise Februar 2025; endgültig (11.00 Uhr) - US: EIA-Ölbericht Woche (15.30 Uhr) FOMC Zinsentscheid (19.00 Uhr, 19.30 Uhr MK) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.03.2025 Dekotierungen: - Spexis (per 20.3.) - Swiss Steel (per 6.6.) - Aluflexpack (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Orascom DH: (nach Vollzug des Angebots geplant) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Spexis EX-DIVIDENDE DATEN: per 20.03: - Bellevue (0,70 Fr.) - CPH (2,00 Fr.) - Dätwyler (3,20 Fr.) per 21.03: - BB Biotech (1,80 Fr.) - SPS (3,45 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,957 - USD/CHF: 0,877 - Conf-Future: ungehandelt (Dienstag); +23 BP auf 158,25 Prozent (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,715 Prozent (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,03 Prozent auf 13'062 Punkte - SLI (Dienstag): +0,13 Prozent auf 2'113 Punkte - SPI (Dienstag): +0,07 Prozent auf 17'287 Punkte - Dax (Dienstag): +0,98 Prozent auf 23'381 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +1,07 Prozent auf 8'115 Punkte

awp-robot/sw/