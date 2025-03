- SMI vorbörslich: -0,09 Prozent auf 13'029,07 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +0,92 Prozent auf 41'965 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +1,41 Prozent auf 17'751 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): Feiertag in Japan, Börse geschlossen UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Nestlé auch in Belgien mit Mineralwasser-Ermittlungen konfrontiert Waters in französischer Anhörung unter Druck - SGS erhält Auftrag von Singapore Civil Defence Force von OECD für Prüfung von Freihandelszone in Barcelona ausgezeichnet - Roche-Schweiz-Chefin sieht geplante Rabatte als «Strafsteuer» - SIG hat Eurobond über 625 Millionen Euro platziert - Swiss Life Asset Managers benennt neuen Chef für das Immobiliengeschäft - Swissquote 2024: Umsatz 661 Mio Fr. (VJ 531 Mio) Vorsteuerergebnis 345,6 Mio Fr. (VJ 255 Mio) Reinergebnis 294,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 297,3 Mio) Dividende 6,00 Fr. (AWP-Konsens: 5,84 Fr.) Gesamtzahl der Kundenkonten um über 75'000 gestiegen Zielvorgabe für Vorsteuergewinn 2028 bei 500 Mio Fr. Ex-Postfinance-CEO Hans-Rudolf Köng wird neu in VR vorgeschlagen 2025: Erwarten Nettoertrag von 675 Mio Fr. Erwarten Versteergewinn bei 355 Mio Fr. vorbörsliche Indikation -6,4 Prozent - HBM: Sanofi-Erwerb von Portfolio-Unternehmen erhöht NAV um 8,70 Fr. (+3.6 Prozent) erwarteter Mittelzufluss für HBM 50 Mio USD - Galderma stellt Vielzahl an Daten auf Fachkongress in Monaco vor - Helvetia Swiss Property Fund schliesst Kapitalerhöhung über 166 Millionen ab - Hochdorf-Verwaltungsrat unterstützt Anträge der Aktionäre Detweiler/Greber NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Axpo klärt Windpark auf dem Gebiet Dreibündenstein GR ab PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - Schweiz: - BAZG: Exporte Februar zum VM real +4,2 Prozent, nominal +6,6 Prozent (saisonbereinigt) Importe Februar zum VM real +3,3 Prozent, nominal +7,0 Prozent (saisonbereinigt) Handelsbilanzüberschuss Februar 4,28 Mrd Fr. (saisonbereinigt) Uhrenexporte Februar unbereinigt 1,98 Mrd. Fr. (nom. -8,2 Prozent gg VJ) - Ausland: - DE: Erzeugerpreise Februar +0,7 Prozent gg Vorjahr (Prognose +1,0) Erzeugerpreise Februar -0,2 Prozent gg Vormonat (Prognose +0,2) - GB: Arbeitslosenquote Januar 4,4 Prozent (Prognose 4,4) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Accelleron: Blackrock meldet Anteil von 3,112 Prozent - Avolta: Helikon Investments Limited meldet Anteil von 5,037 Prozent - Basilea: Blackrock meldet Anteil von 3,247 Prozent - HBM: Sanofi-Erwerb von Portfolio-Unternehmen erhöht NAV um 8,70 Fr. (+3.6 Prozent) - Idorsia: UBS meldet Anteil von 6,232 Prozent; Gruppe um Levine/Clozel 20,005 Prozent - Polypeptide: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Richemont: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Tecan: Israel Englander meldet Anteil von 3,083 Prozent PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Swissquote: Webcast Ergebnis 2024 (10.00 Uhr) - GV: Givaudan Freitag: - CFT: Ergebnis 2024 (Webcast 10.30 Uhr) - GV: EFG International Montag: - Metall Zug: Ergebnis 2024 - Addex: Ergebnis 2024 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung (09.30 Uhr, MK 10.00 Uhr) - SNB: Zahlungsbilanz Q4 (Montag) - KOF Consensus Forecast (Montag) - BFS: Zweite Schätzung Logiernächte Februar 2025 (Montag) Ausland: - EU: Bauproduktion 1/25 (11.00 Uhr) - GB: BoE Zinsentscheid (13.00 Uhr) - US: Leistungsbilanz Q4/24 (13.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) (13.30 Uhr) Philadelphia Fed Business Outlook 3/25 (13.30 Uhr) Frühindikator 2/25 (15.00 Uhr) Wiederverkäufe 2/25 (15.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.03.2025 Dekotierungen: - Spexis (per HEUTE) - Swiss Steel (per 6.6.) - Aluflexpack (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Orascom DH: (nach Vollzug des Angebots geplant) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Spexis EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Bellevue (0,70 Fr.) - CPH (2,00 Fr.) - Dätwyler (3,20 Fr.) per 21.03: - BB Biotech (1,80 Fr.) - SPS (3,45 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9547 - USD/CHF: 0,8769 - Conf-Future: +72 BP auf 158,88 Prozent (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,68 Prozent (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -0,16 Prozent auf 13'041 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,17 Prozent auf 2'110 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,14 Prozent auf 17'263 Punkte - Dax (Mittwoch): -0,40 Prozent auf 23'288 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +1,21 Prozent auf 8'171 Punkte

