- SMI vorbörslich: +0,52 Prozent auf 13'143,33 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +0,08 Prozent auf 41'985 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +0,52 Prozent auf 17'784 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -0,18 Prozent auf 37'608 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - UBS: Wegzug ins Ausland wäre für die UBS mit hohen Kosten verbunden (NZZaS) - Metall Zug 2024: Umsatz 283,4 Mio Fr. (VJ 494,7 Mio) EBIT 58,0 Mio Fr. (VJ 30,1 Mio) Reinergebnis 52,8 Mio Fr. (VJ 26,1 Mio) Dividende Namenaktie B 20,00 Fr. (VJ 20,00 Fr.) 2025: Detaillierte Prognose derzeit nicht möglich Zurückhaltung im Markt dürfte bestehen bleiben - Ci Com: Dual Holding hat nicht kotiere Namenaktien an Sebrina verkauft Transaktion soll Fortführung der Geschäftstätigkeit sicherstellen Verkauf der Mehrheitsbeteiligung untersteht keinem Pflichtangebot - Aevis: Swiss Medical Network mit gutem Start ins Jahr 2025 - DKSH schliesst strategische Partnerschaft mit Cellink in China - Stadler-VRP: Strategieanpassung war richtig und wird sich auszahlen (NZZaS) - Wisekey-Tochter Sealsq will 30 Prozent an WeCanGroup übernehmen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Axpo-AKW Beznau 2 wegen ausgefallener Netzanbindung abgeschaltet PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Accelleron: Blackrock meldet Anteil von 3,407 Prozent - Basilea: UBS Fund Management meldet Anteil von 5,077 Prozent - Bioversys meldet Eigenanteil von <3 Prozent/5,038 Prozent - DocMorris: Barclays Plc meldet Anteil von <3 Prozent; Lemanik Holding S.A. 3,893 Prozent - Richemont: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - U-blox: Blackrock meldet Anteil von 3,03 Prozent PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Santhera: Investorentag 2025 (14.00 - 18.00 Uhr), Zürich - GV: Belimo, Novavest Dienstag: - MCH: Ergebnis 2024 - Baloise: Ergebnis 2024 (Conf. Call 11.30 Uhr) - Medacta: Ergebnis 2024 (Conf Call 13 Uhr) - Peach Property: Ergebnis 2024 - Skan: Ergebnis 2024 (BMK 10.00 Uhr/Webcast 14.30 Uhr) - Kühne+Nagel: Capital Markets Day 2025 (ab 10.00 Uhr), London - GV: Roche, Schindler, Sika, Implenia Mittwoch: - Orascom DH: Ergebnis 2024 (Conf. Call 13.30 Uhr) - Bioversys: Ergebnis 2024 (Webcast 14.00 Uhr) - GAM: Ergebnis 2024 - Vaudoise: Ergebnis 2024 (BMK 9.00 Uhr, Zürich) - GV. Swisscom, SGS (u.a. Verlagerung Firmensitz) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF Consensus Forecast (09.00 Uhr) - SNB: Zahlungsbilanz Q4 (09.00 Uhr) - BFS: Zweite Schätzung Logiernächte Februar 2025 (14.00 Uhr) - KOF Konjunkturprognose Frühjahr (Mittwoch) - UBS-CFA Index März (Mittwoch) Ausland: - EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste (10.00 Uhr) - USA: CFNA-Index (13.30 Uhr) S&P Global Verarbeitendes Gewerbe und Dienste (15.45 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.04.2025 Dekotierungen: - Swiss Steel (per 6.6.) - Aluflexpack (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Orascom DH: (nach Vollzug des Angebots geplant) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Spexis EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Givaudan (70,00 Fr.) per 25.03: - EFG International (0,60 Fr.) per 26.03: - Belimo (9,50 Fr.) per 27.03: - Roche (9,70 Fr.) - Sika (3,60 Fr.) - Schindler (6,00 Fr.) - Implenia (0,90 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9575 - USD/CHF: 0,8828 - Conf-Future: -21 BP auf 158,98 Prozent (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,656 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -0,17 Prozent auf 13'075 Punkte - SLI (Freitag): -0,39 Prozent auf 2'108 Punkte - SPI (Freitag): -0,15 Prozent auf 17'291 Punkte - Dax (Freitag): -0,47 Prozent auf 22'892 Punkte - CAC 40 (Freitag): -1,57 Prozent auf 8'043 Punkte

awp-robot/sw/