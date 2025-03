- SMI vorbörslich: +0,09 Prozent auf 13'025,27 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +0,01 Prozent auf 42'588 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +0,46 Prozent auf 18'272 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +0,65 Prozent auf 38'027 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Bioversys 2024: Reingewinn -18,7 Mio Fr. (VJ -18,3 Mio) Cash-Bestand per Ende 2024 26,6 Mio Fr. Inklusive IPO-Zuflüssen bis 2028 finanziert - GAM 2024: AuM 16,3 Mrd Fr. (H1: 19,0 Mrd) Operatives Ergebnis v.St. -66,8 Mio Fr. (VJ -49,5 Mio) IFRS-Reinergebnis -70,9 Mio Fr. (VJ -82,1 Mio) Verlängerung der bestehenden Kreditfazilität von Rock bis Ende 2027 will weiter Rentabilität im Geschäftsjahr 2026 erreichen - Orascom DH 2024: Gruppenumsatz 630,9 Mio Fr. (VJ 631,3 Mio) EBITDA adj. 189,1 Mio Fr. (VJ 169,6 Mio) Reinergebnis 8,3 Mio Fr. (VJ 54,4 Mio) Herausforderndes Umfeld mit Gaza-Konflikt und Instabilität - Vaudoise 2024: Umsatz 1,44 Mrd Fr. (VJ 1,4 Mrd) Eigenkapital 2,55 Mrd Fr. (VJ 2,3 Mrd) Combined Ratio 96,6 Prozent (VJ 96,6 Prozent) Reinergebnis 147,0 Fr. (VJ 132,5 Mio) Dividende 24,00 Fr. je Namenaktie B (VJ 22,00 Fr.) SST-Quote per Anfang 2025 bei 333 Prozent (VJ 334 Prozent) 2025: Umsatzwachstum dürfte sich fortsetzen - Arbonia meldet Zusammenschluss von Partner Griffwerk mit Hafi Beschläge - BEKB: GL-Mitglied Christian Schüpbach verlässt Unternehmen - BVZ: Erneuter Steinschlag unterbricht Zugstrecke nach Zermatt VS - DKSH übernimmt koreanische Firma MDxK - Molecular Partners will an US-Kongress neue Studiendaten vorlegen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Perlen Industrieholding ernennt neuen CEO und Finanzchef - Syngenta Group 2024: Umsatz 28,8 Mrd USD (-10 Prozent); EBITDA 3,9 Mrd (-15 Prozent) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - DocMorris: Lemanik meldet Anteil von <3 Prozent; Goldman Sachs 4,112 Prozent - Julius Bär: Pzena Investment Management meldet neu Anteil von 3,01 Prozent - Polypeptide: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - SPS meldet Eigenanteil von 0,001 Prozent/4,07 Prozent - Youngtimers meldet Eigenanteil von <3 Prozent PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Bioversys: Ergebnis 2024 (Webcast 14.00 Uhr) - Orascom DH: Ergebnis 2024 (Conf. Call 13.30 Uhr) - Vaudoise: Ergebnis 2024 (BMK 9.00 Uhr) - GV. Swisscom, SGS (u.a. Verlagerung Firmensitz) Donnerstag: - Curatis: Ergebnis 2024 - Warteck Invest: Ergebnis 2024 - GV: ABB, Aclon, Arbonia, DKSH, Evolva, Leonteq Freitag: - Edisun Power: Ergebnis 2024 - Schlatter: Ergebnis 2024 - Holcim: Investor Day (ab 13.00 Uhr, Webcast) GV: Epic WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF Konjunkturprognose Frühjahr (09.00 Uhr) - UBS-CFA Index März (10.00 Uhr) - KOF Konjunkturbarometer März (Freitag) Ausland: - FR: Verbrauchervertrauen 3/25 (08.45 Uhr) - US: Auftragseingang langlebige Güter 2/25 (vorläufig. 13.30 Uhr) EIA-Ölbericht (Woche, 15.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.04.2025 Dekotierungen: - Swiss Steel (per 6.6.) - Aluflexpack (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Orascom DH: (nach Vollzug des Angebots geplant) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Spexis EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Belimo (9,50 Fr.) per 27.03: - Roche (9,70 Fr.) - Sika (3,60 Fr.) - Schindler (6,00 Fr.) - Implenia (0,90 Fr.) per 28.03: - Swisscom (22,00 Fr.) - BKB (4,50 Fr.) - BLKB (42,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,953 - USD/CHF: 0,883 - Conf-Future: -13 BP auf 158,76 Prozent (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,7 Prozent (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,10 Prozent auf 13'013 Punkte - SLI (Dienstag): +0,25 Prozent auf 2'110 Punkte - SPI (Dienstag): +0,19 Prozent auf 17'239 Punkte - Dax (Dienstag): +1,13 Prozent auf 23'110 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +0,82 Prozent auf 8'109 Punkte

awp-robot/sw/