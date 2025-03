- SMI vorbörslich: -0,55 Prozent auf 12'883,04 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): -0,31 Prozent auf 42'455 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -2,04 Prozent auf 17'899 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -0,60 Prozent auf 37'800 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Adecco geht KI-Partnerschaft mit Salesforce ein - Alcon übernimmt US-Biotechunternehmen Aurion - SGS-Aktionäre stimmen an GV für Verlagerung des Firmensitzes nach Zug - Swiss Life erhält neuen Kommunikationschef - UBS: Ethos kritisiert Vergütungen, Aktienrückkaufprogramm etc. - Arbonia: Erwarten bis 2029 Umsatz von 820-850 Millionen Franken Erwarten EBITDA-Marge im Jahr 2029 zwischen 14-15 Prozent Erwarten bis 2029 steigenden Free Cash Flow wollen künftig in Zentraleuropa überdurchschnittlich wachsen Dividendenpolitik neu zwischen 30 Prozent Net Income und 50 Prozent Free Cash Flow Investitionen werden bis 2029 auf unter 4 Prozent des Umsatzes sinken Nettoumlaufvermögen wird proportional zum Umsatz nur leicht steigen Erwarten Abschreibungen und Amortisationen von 6,0-6,5 Prozent des Umsatzes - Curatis 2024: Operatives Ergebnis -3,3 Mio Fr. (VJ -16,3 Mio) Liquide Mittel 3,0 Mio Fr. per 31.12. (Ende H1: 3,5 Mio) - Lastminute 2024: Dividende von 0,41 Euro je Aktie vorgeschlagen Dividendenvorschlag entspricht 30 Prozent des Nettogewinns Im Februar publizierte vorläufige Ergebnisse bestätigt Fokus auf margenstarke dynamische Ferienpakete zahlt sich aus 2025: Buchungen gewinnen zum Jahresbeginn an Fahrt Niedriges zweistelliges Umsatz- und adj. EBITDA-Wachstum erwartet für 2025 zweistelliges Wachstum (HEADLINE) - Leclanché: Umwandlung Schulden von bis zu 25,4 Millionen Fr. in Eigenkapital Neu ausgegebene Aktien werden bedingtem Aktienpool entnommen Jährliches Bonusprogramm für Geschäftsleitung wird angepasst - Warteck Invest 2024: EBIT vor NB 34,5 Mio Fr. (VJ 30,3 Mio) Reinergebnis 23,1 Mio Fr. (VJ 16 Mio) Leerstandsquote 2,6 Prozent (H1: 2,5 Prozent) Erfolg aus Vermietung 37,6 Mio Fr. (VJ 34,6 Mio) Dividende 70 Fr. (VJ 70,00 Fr.) - Implenia zieht mehrere Verträge mit Volumen von über 150 Mio Franken an Land - Santhera schlägt Melanie Rolli als neues Mitglied des Verwaltungsrats vor - Ypsomed gibt Startschuss für zweites Produktionswerk in Deutschland NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Salt 2024: EBITDA 586,0 Mio Fr. (VJ 575,8 Mio) Umsatz 1136,2 Mio Fr. (VJ 1116,7 Mio) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - DocMorris: Goldman Sachs meldet Anteil von <3 Prozent - Helvetia: UBS Fund Management meldet Anteil von 4,986 Prozent PRESSE DONNERSTAG - Nestlé verhandelt über Zukunft der Wassersparte (Bloomberg) - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - GV: ABB, Alcon, Arbonia, DKSH, Evolva, Leonteq Freitag: - Edisun Power: Ergebnis 2024 - Schlatter: Ergebnis 2024 - Holcim: Investor Day (ab 13.00 Uhr, Webcast) - GV: Epic Montag: - Varia US: Ergebnis 2024 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF Konjunkturbarometer März (Freitag) - SNB Volumen Devisenmarkt-Interventionen Q4 (Montag) Ausland: - USA: BIP Q4/24 (13.30 Uhr) Privater Konsum Q4/24 (13.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (13.30 Uhr) Lagerbestände Grosshandel 2/25 (13.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.04.2025 Übernahmeangebote: - Dekotierungen: - Swiss Steel (per 6.6.) - Aluflexpack (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Orascom DH: (nach Vollzug des Angebots geplant) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Suspendierungen (bis auf weiteres): - Spexis Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Roche (9,70 Fr.) - Sika (3,60 Fr.) - Schindler (6,00 Fr.) - Implenia (0,90 Fr.) per 28.03: - Swisscom (22,00 Fr.) - BKB (4,50 Fr.) - BLKB (42,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9519 - USD/CHF: 0,8840 - Conf-Future: +59 BP auf 159,35 Prozent (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,679 Prozent (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -0,46 Prozent auf 12'954 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,55 Prozent auf 2'099 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,46 Prozent auf 17'160 Punkte - Dax (Mittwoch): -1,17 Prozent auf 22'839 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +0,10 Prozent auf 8'031 Punkte

awp-robot/sw/uh